Munuaispotilailla suurempi riski saada vakava koronavirusinfektio - rokotukset vähensivät sairaalahoidon tarvetta
Covid-19-rokotukset vähensivät dialyysi- ja munuaisensiirtopotilaiden sairastumista ja kuolleisuutta rokottamattomiin potilaisiin verrattuna, selviää tuoreesta tutkimuksesta. Rokotetuilla potilailla oli puolta pienempi riski joutua sairaalahoitoon Covid-19-infektion vuoksi rokottamattomiin verrattuna. Varsinkin munuaisensiirtopotilailla kuoleman riski pieneni selvästi tehosterokotteiden myötä. Potilaiden rokotesuoja jäi kuitenkin heikommaksi terveisiin verrattuna.
Professori Patrik Finnen johtamassa tutkimuksessa ja lääketieteen kandidaatti Hanna Helanteen väitöskirjatutkimuksessa tutkittiin Suomen munuaistautirekisterin potilaita (5 755), jotka saivat dialyysihoitoa tai joilla oli munuaissiirre. Tällaiset potilaat ovat suuremmassa riskissä sairastua vakavaan koronavirukseen verrattuna perusterveisiin ihmisiin.
Tutkimuksessa arvioitiin, miten koronavirusrokote ehkäisi sairaalahoitoa ja kuolleisuutta munuaiskorvaushoitoa saavilla potilailla verrattuna rokottamattomiin henkilöihin.
Jokaisella tutkimuspotilaalla oli 10 kontrollihenkilöä, joilla oli heidän kanssaan sama ikä, sukupuoli ja kotikunta. Tutkimusvuosina 2020–2022 Covid-19-infektioon sairastui 1713 munuaispotilasta ja 10 702 kontrollihenkilöä.
Munuaispotilaiden infektiot vakavampia ja rokoteteho heikompi
Koronarokotukset vähensivät merkittävästi munuaispotilaiden riskiä joutua sairaalaan, mutta eivät yhtä tehokkaasti kuin kontrollihenkilöillä. Yli kolme tehosterokotetta vähensi munuaisensiirtopotilaiden kuolleisuutta 62 % verrattuna rokottamattomiin potilaisiin.
Dialyysihoitoa saavilla potilailla 2–3 rokoteannosta vähensi sairaalahoitoon joutumisen riskiä 47 % ja munuaisensiirtopotilailla 50 %. Kontrollihenkilöillä koronarokotteet estivät kolme neljästä sairaalahoidosta.
Dialyysipotilaiden koronavirusinfektiot olivat kontrollihenkilöihin verrattuna vakavampia ja heidän rokotetehonsa heikompi. Rokotteet kuitenkin estivät joka toisen potilaan sairaalahoidon. Tehosterokotteilla varsinkin munuaisensiirtopotilaiden kuoleman riski pieneni selvästi.
Munuaispotilaat kuuluvat syksyn koronavirusrokotteen tehosterokotuksen piiriin.
Effectiveness of COVID-19 vaccination among dialysis and kidney transplant patients compared to matched controls – a nationwide cohort study” on julkaistu Clinical Microbiology and Infection -lehdessä
HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi. Katso poikkeusaukioloajat
Yhteyshenkilöt
Patrik Finneprofessori, HUSin VatsakeskusPuh:050 427 0800patrik.finne@hus.fi
Hanna Helanneväitöskirjatutkija, lääketieteen kandidaatti, Helsingin yliopistohanna.helanne@helsinki.fi
