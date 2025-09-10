Inkoossa kantatien 51 Bollstantien liittymän parannusurakka keskeytynyt
Tien parannusurakka on keskeytynyt urakoitsijan konkurssin vuoksi. Tämän vuoksi työt alueella ovat toistaiseksi pysähdyksissä.
Urakka tullaan kilpailuttamaan uudelleen vuoden 2025 aikana, ja tavoitteena on, että työt saadaan päätökseen kesän 2026 aikana.
Pahoittelemme tilanteesta aiheutuvaa haittaa ja kiitämme tienkäyttäjiä kärsivällisyydestä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
ELY-keskus, projektipäällikkö Antti Pönni, puh 029 502 9022, antti.ponni(at)ely-keskus.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Uudenmaan ELY-keskus
Vägbygget vid landsväg 148 (Oljevägen) och Brobölevägen i Sibbo har avbrutits10.9.2025 14:18:00 EEST | Pressmeddelande
Det nuvarande vägprojektet har avbrutits på grund av entreprenörens konkurs. Därför står arbetet i området stilla tills vidare.
Maantien 148 (Öljytie) ja Brobölentien liittymän rakennusurakka Sipoossa on keskeytynyt10.9.2025 14:18:00 EEST | Tiedote
Nykyinen tieurakka on keskeytynyt urakoitsijan konkurssin vuoksi. Tämän vuoksi työt alueella ovat toistaiseksi pysähdyksissä.
Förbättringen av västra Nylands huvudväg, stamväg 51, går till utredningsplansskedet som en fyrfilig väg mellan Sunnanvik och Munkkulla10.9.2025 08:00:00 EEST | Pressmeddelande
Förbättringen av stamväg 51 mellan Sunnanvik i Sjundeå och Munkkulla i Kyrkslätt går in i nästa skede. Miljökonsekvensbedömningen (MKB) är klar och till utredningsplanen valdes en fyrfilig lösning som stöder stamvägens ställning som huvudled mellan västra Nyland och huvudstadsregionen. I beredandet av utredningsplanen som nu inleds preciseras planerna interaktivt.
Länsi-Uudenmaan pääväylän kantatie 51:n parannus etenee yleissuunnitelmaan nelikaistaisena ratkaisuna välillä Sunnanvik-Munkinmäki10.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Kantatie 51:n parantamishanke Siuntion Sunnanvikin ja Kirkkonummen Munkinmäen välillä etenee seuraavaan vaiheeseen. Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) on valmistunut, ja yleissuunnitteluun valittiin nelikaistainen ratkaisu, joka tukee kantatien roolia pääväylänä Länsi-Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun välillä. Käynnistyvässä yleissuunnitelmassa tarkennetaan suunnitelmaa vuorovaikutteisesti.
Tavastehus tunnel stängd för trafik en körriktning åt gången under två nätter 15.–17.9.8.9.2025 16:15:00 EEST | Pressmeddelande
Tavastehus tunnel på riksväg 3 stängs för två nätter 15.–17.9. kl. 22–05. för tvätt och underhållsarbete.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme