Uudenmaan ELY-keskus

Inkoossa kantatien 51 Bollstantien liittymän parannusurakka keskeytynyt

10.9.2025 15:35:00 EEST | Uudenmaan ELY-keskus | Tiedote

Tien parannusurakka on keskeytynyt urakoitsijan konkurssin vuoksi. Tämän vuoksi työt alueella ovat toistaiseksi pysähdyksissä.

Sumuinen tie, jolla on kaide ja tieviittoja. Taustalla näkyy metsää ja kallioita.
Kuva kohteesta syyskuussa 2025.

Urakka tullaan kilpailuttamaan uudelleen vuoden 2025 aikana, ja tavoitteena on, että työt saadaan päätökseen kesän 2026 aikana.

Pahoittelemme tilanteesta aiheutuvaa haittaa ja kiitämme tienkäyttäjiä kärsivällisyydestä.

Avainsanat

inkookt 51bollstantiebollstantien liittymäkonkurssi

Yhteyshenkilöt

ELY-keskus, projektipäällikkö Antti Pönni, puh 029 502 9022, antti.ponni(at)ely-keskus.fi

Kuvat

Tietoja julkaisijasta

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

