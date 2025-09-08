S-Pankin tutkimus: Asuntolainan ottamisella on nyt pelkokerroin, mutta asunnon omistaminen on edelleen tärkeää
Asuntolainojen korot laskivat 0-korkojen jälkeisistä huipuista, mutta pelko ja epävarmuus lainanottajille jäi. Alhaisempi korkotaso ei ainakaan vielä rohkaise asunnon hankintaan, osoittaa S-Pankin tuore tutkimus. Suomalaiset haluavat kuitenkin edelleen omistaa kotinsa.
Vallitseva korkotaso hidastaa lähes joka kolmannen suomalaisen halukkuutta hankkia tai vaihtaa asuntoa. Vain pieni osa, kaksi prosenttia, kokee nykyisen korkotason lisäävän kiinnostusta hankkia tai vaihtaa asuntoa, selviää S-Pankin teettämästä Kodin ja asumisen ilmiöt 2025 -tutkimuksesta.
”On ymmärrettävää, että muutaman vuoden takainen korkojen nopea nousu, ja jo pitkään jatkunut yleinen taloudellinen epävarmuus ovat jättäneet jälkeensä lainanottoon liittyvän pelkokertoimen. Se säilyy ihmisten mielissä, vaikka korot ovatkin jo asettuneet matalammalle tasolle”, S-Pankin ekonomisti Janne Ronkanen sanoo.
“Asuntojen hinnat ovat kuitenkin edelleen laskeneet vuoden takaisesta, joten tällä hetkellä voidaan kyllä puhua ostajan markkinoista”, Ronkanen huomauttaa.
Suomalaisten yleisin asuntolainan viitekorko 12 kuukauden euribor kävi ennätyslukemissa yli neljässä prosentissa pari vuotta sitten. Nyt suomalaiset ovat saaneet nauttia noin kahden prosentin korkotasosta jo viime vuoden lopulta lähtien.
Kyselyn mukaan suhtautuminen asuntolainaan jakaa voimakkaasti suomalaisia. Lähes 39 prosenttia näkee asuntolainan ensisijaisesti tapana rakentaa omaa tulevaisuutta, kolmannes (33 %) taas taloudellisena riskinä, joka tuo epävarmuutta.
Epävarmuudesta huolimatta oman kodin omistaminen on edelleen suomalaisille tärkeää. 30 prosenttia kyselyyn vastanneista pitää oman asunnon omistamista erittäin tärkeänä ja 36 prosenttia melko tärkeänä.
Eri ikäryhmien asumispäätöksissä korostuvat huolenaiheet ja taloudelliset realiteetit
Nuoret aikuiset (alle 35-vuotiaat) kokevat erityisesti korkeat asumiskustannukset, vuokrien nousun ja sopivan asunnon löytämisen suuriksi huolenaiheiksi. Heille myös muutto toiselle paikkakunnalle on usein kuormittava asumispäätös. Keski-ikäisillä (36–45-vuotiaat) talouden epävarmuus ja korkotaso hidastavat asunnon ostoa tai vaihtoa, vaikka tarvetta olisi.
Iäkkäämmät puolestaan kantavat huolta ilmastonmuutoksen vaikutuksista asumiseen ja arvostavat pysyvyyttä sekä palveluiden saavutettavuutta. Korkotason vaikutus näkyy erityisesti vuokralla asuvien ja naisten varovaisuudessa, kun taas omistusasujat suhtautuvat asuntolainaan useammin tapana rakentaa tulevaisuuttaan.
”Asumiseen liittyvät päätökset eivät synny tyhjiössä, vaan ne heijastavat ihmisten elämäntilanteita, arvoja ja huolia. Me S-Pankissa haluamme olla mukana asiakkaan arjessa juuri silloin kun asumiseen liittyvät päätökset ovat ajankohtaisia, tarjoamalla ymmärrystä, joustavia vaihtoehtoja ja konkreettista tukea epävarmuudenkin keskellä”, sanoo S-Pankin lainapalveluiden kehityspäällikkö Annemari Airaksinen.
Asumisen kustannukset huolettavat, mutta tästä huolimatta asuntolainaa ei kilpailuteta
36 prosenttia suomalaisista nimeää asumisen korkeat kustannukset eniten kotiin ja asumiseen liittyvää huolta aiheuttavaksi seikaksi. Vastaava joukko kokee, että eniten huolta aiheuttaa talouden yleinen epävarmuus.
”Asuntolainan kilpailuttaminen voi tuoda säästöjä omistusasujan asumiskustannuksiin. Kuitenkin vain joka kymmenes asuntovelallinen on kilpailuttanut lainansa viimeisen kahden vuoden aikana. Suurin osa vastaajista kertoo, ettei ole kilpailuttanut asuntolainaansa eikä suunnittele tekevänsä niin”, Airaksinen sanoo.
“Kilpailuttaminen kuitenkin kannattaa, jos lainan ottamisesta on kulunut tovi, ja erityisesti, jos asunnossa tai sen ympäristössä on tapahtunut muutoksia, jotka lisäävät sen arvoa”, Airaksinen muistuttaa.
Lue lisää S-Pankin Kodin ja asumisen ilmiöt 2025 -tutkimuksen tuloksista (PDF, 1,3 Mt)
Tietoa tutkimuksesta
Kyselytutkimuksen toteutti S-Pankin toimeksiannosta Kantar. Vastaajia oli 2001, ja he edustivat Suomen 15–79-vuotiasta väestöä. Mukana oli vastaajia eri alueilta, ammattiasemista ja tuloluokista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
S-Pankin viestintäPuh:+358 10 767 9300viestinta@s-pankki.fiwww.s-pankki.fi
Janne RonkanenekonomistiPuh:010 767 9260janne.ronkanen@s-pankki.fi
Annemari Airaksinenlainojen kehityspäällikkö, rahoittamisen palvelutPuh:010 767 9287annemari.airaksinen@s-pankki.fi
Kuvat
Liitteet
Linkit
S-Pankki
S-Pankki on kotimainen pankki ja osa S-ryhmää. Olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Meillä on yli kolme miljoonaa asiakasta ja tunnemme asiakkaidemme arjen. Tuomme siihen helppoutta ja hyötyä muun muassa helppokäyttöisten digitaalisten palveluidemme avulla. Täyden palvelun pankkina olemme tukena elämän pienissä ja suurissa käännekohdissa. s-pankki.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta S-Pankki Oyj
S-Banken stärker sin ställning på fondmarknaden – Handelsbankens kapitalförvaltningsfonder fusioneras med S-Banken-fonder, och en ny fond som investerar i finska småbolag startar8.9.2025 09:00:00 EEST | Pressmeddelande
S-Banken Fondbolag Ab fortsätter sin starka tillväxt i Finland och utökar sitt fondutbud. I september fusioneras Handelsbanken Fonder AB:s tre kapitalförvaltningsfonder och fond som investerar i finska småbolag med motsvarande S-Banken-fonder.
S-Pankki vahvistaa asemaansa rahastomarkkinoilla – Handelsbankenin varainhoitorahastot sulautuvat S-Pankki-rahastoihin ja uusi suomalaisiin pienyhtiöihin sijoittava rahasto käynnistyy8.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
S-Pankki Rahastoyhtiö Oy jatkaa vahvaa kasvuaan Suomessa ja laajentaa rahastovalikoimaansa. Syyskuun aikana Handelsbanken Fonder AB:n kolme varainhoitorahastoa sekä yksi suomalaisiin pienyhtiöihin sijoittava rahasto sulautuvat vastaaviin S-Pankki rahastoihin.
S-Pankki rakennuttaa Lehtipiste-konsernin logistiikalle uudet toimitilat Tuusulaan5.9.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Lehtipiste-konsernin logistiikka saa uudet toimitilat Tuusulasta osoitteessa Amerinkuja 1. Hankkeesta vastaavat yhdessä S-Pankki kiinteistövarainhoito ja Varte Oy.
S-Pankki on jo kahdeksatta vuotta peräkkäin pankkialan arvostetuin brändi2.9.2025 09:01:03 EEST | Tiedote
S-Pankki on Taloustutkimuksen Brändien arvostus -tutkimuksen mukaan Suomen arvostetuin pankki- ja rahoitusalan brändi. Tutkimuksessa brändien arvostusta on mitattu suomalaisten kuluttajien mielipiteiden perusteella.
Rapporterna om förmögenhetsförvaltning och fonder för januari–juni 2025 har publicerats29.8.2025 08:00:00 EEST | Pressmeddelande
S-Banken har publicerat rapporterna om investeringsverksamheten i de fonder som S-Banken förvaltar och om förmögenhetsförvaltningens hållbarhetsarbete för januari–juni 2025. Antalet andelsägare i S-Banken-fonderna ökade från 417 000 under jämförelseperioden till cirka 472 000. Samtidigt femdubblades nettoteckningarna i S-Banken-fonder.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme