Kokoomuksen Vikman: ”Venäjän toimet vaativat päättäväisen vastauksen”
Ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Sofia Vikman tuomitsee jyrkästi Venäjän viimeöiset Puolan ilmatilan loukkaukset. Hän korostaa lännen yhtenäisen ja päättäväisen vastauksen tärkeyttä Venäjän horjuttaessa Euroopan turvallisuutta.
Venäjän lennokit loukkasivat yöllä Puolan ilmatilaa, mikä on herättänyt vakavan huolen koko Naton alueella. Tapauksella on laajempia vaikutuksia paitsi Ukrainan sodan, myös koko Euroopan turvallisuuspoliittisen tilanteen kannalta.
Ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Sofia Vikman painottaa Venäjän eskalaation alleviivaavan, ettei presidentti Vladimir Putinilla ole aikomusta lopettaa hyökkäyssotaansa.
– Venäjän viimeöiset toimet olivat ennennäkemättömiä ja tuomittavia. Iskut Ukrainaan ja Naton jäsenvaltion ilmatilan loukkaaminen kertovat siitä, ettei Putinilla ole aikeita lopettaa hyökkäyssotaansa, Vikman toteaa.
Puola pyysi tapahtumien jälkeen Naton 4:n artiklan aktivoimista. Artikla 4 velvoittaa jäsenvaltiot neuvottelemaan, kun jokin niistä kokee alueellisen koskemattomuutensa, poliittisen riippumattomuutensa tai turvallisuutensa olevan uhattuna.
– Puolan pyyntö artikla 4:n aktivoimisesta osoittaa, kuinka vakavasti Venäjän toimet otetaan. Lännen täytyy olla päättäväinen vastauksessaan Venäjälle, jottei Putin rohkaistu jatkamaan toimiaan. Tarvitsemme yhteistä ja vahvaa lännen vastausta, Vikman sanoo.
Sofia Vikman
Kokoomuksen kansanedustaja Maaret Castrén on tyytyväinen hallituksen päätökseen selvittää, voisivatko neuvolat arvioida 3–4-vuotiaiden maahanmuuttajataustaisten lasten kielen kehitystä. Hänen mukaansa on tärkeää huomioida jokaisen lapsen tilanne erikseen ja varmistaa, että lapsi ja perhe saavat tarvittaessa oikeaa apua.
"Olisipa SDP ollut yhtä huolissaan velkaantumisesta edelliskaudella", kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen kommentoi SDP:n Antti Lindtmanin kyseenalaisiksi todettuja väitteitä hallituksen ennätysvelkaantumisesta.
Kokoomuksen kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Teemu Kinnari on tyytyväinen Orpon hallituksen päätökseen olla kohdistamatta leikkauksia ruokaa tuottavaan maatalouteen.
Venäjä teki viime yönä suurimman ilmaiskunsa Ukrainaan koko sodan aikana. Iskuissa on kuollut ainakin 11 ihmistä, mukaan lukien vastasyntynyt lapsi. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto tuomitsee jyrkästi Venäjän iskut Ukrainaan.
Hallitus päätti osana työllisyyspakettiaan helpottaa työttömien työnhakijoiden mahdollisuutta täydentää osaamistaan työttömyysjakson aikana. Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Karoliina Partanen on tyytyväinen muutoksiin. "Työttömyysjakson aikaista ja oman osaamisen täydentämistä on helpotettava nykyisestään. Sellaisen suomalaisen, joka haluaa täydentää osaamistaan ja parantaa näin työllistymismahdollisuuksiaan, opiskelumahdollisuuksien ei pidä kaatua byrokratian koukeroihin".
