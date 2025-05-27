Junnunmäen Kuopion ja Tervon alueen tuuli- ja aurinkovoimahankkeen perusteltu päätelmä on julkaistu

Wpd:n Suomen suurin rakennettu tuulivoimapuisto Pyhäjoella kutsuu avajaisiin 7.9.2024 2.9.2024 14:23:39 EEST | Tiedote

Wpd Suomi Oy:n Karhunnevan tuulivoimapuiston avajaiset yhteistyössä Pyhäjoen kunnan kanssa järjestetään lauantaina 7.9.2024 klo 12.00–16.00. Tässä ainutlaatuisessa perhetapahtumassa esiintyvät muun muassa pitkästä soolourastaan ja Boycottistakin tunnettu upeaääninen ja karismaattinen Tommi Läntinen sekä Pohjois-Pohjanmaan ilmiömäinen ammattitaikuri Elias Kvist. Tilaisuuden juontaa monista tv-visailuista ja laulukilpailuista tuttu Simo Kekäläinen.