Mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Paula Risikko: Itsemurhien ehkäisytyön resurssit on turvattava

Tänään 10.9. vietetään itsemurhien ehkäisypäivää.

Eduskunnan mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta, jonka puheenjohtaja olen, nosti päivän esille tämän päivän kokouksessaan.

Itsemurhien määrä on Suomessa pitkään vähentynyt, koska ehkäisytyöhön on käytössä toimivia keinoja. Myönteinen kehitys vaikuttaa nyt kuitenkin pysähtyneen.

Itsemurhat ovat koko yhteiskuntaa koskeva asia, ja myös niiden ehkäisemiseksi on huomioitava kaikki elämänalat. Itsemurhien ehkäisytyö edellyttää tutkitusti hyvien käytäntöjen jatkamista laajassa yhteistyössä sekä riittävää rahoitusta. Itsemurhien ehkäisemiseksi tarvitaan saavutettavia palveluita, joissa varhainen puuttuminen on keskiössä ja riskien tunnistaminen toimii. Ihminen tulee kohdata kokonaisvaltaisesti. Palveluissa on syytä ottaa huomioon myös itsetuhoisen tai itsemurhan tehneen ihmisen läheiset.

Kansalaisjärjestöt ovat tärkeä julkisen sektorin kumppani itsemurhien ehkäisytyössä. Ne tarjoavat matalan kynnyksen tukea ja vertaisuutta sekä osallisuutta ja mielekkyyden kokemuksia, jotka auttavat ehkäisemään itsemurhia. Myös järjestöjen asiantuntijarooli itsemurhien ehkäisyssä koko yhteiskunnan tasolla on arvokas.

Oikea-aikainen apu ja tuki antaa ihmiselle toivoa. Itsemurhien ehkäisytyön resurssit ja laatu on turvattava niin julkisella kuin kolmannella sektorilla.

Paula Risikko

Puheenjohtaja, eduskunnan mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta