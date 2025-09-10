Mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Paula Risikko: Itsemurhien ehkäisytyön resurssit on turvattava
Itsemurhien ehkäisytyön resurssit ja laatu on turvattava niin julkisella kuin kolmannella sektorilla, peräänkuuluttaa Paula Risikko Itsemurhien ehkäisypäivänä 10. syyskuuta.
Tänään 10.9. vietetään itsemurhien ehkäisypäivää.
Eduskunnan mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta, jonka puheenjohtaja olen, nosti päivän esille tämän päivän kokouksessaan.
Itsemurhien määrä on Suomessa pitkään vähentynyt, koska ehkäisytyöhön on käytössä toimivia keinoja. Myönteinen kehitys vaikuttaa nyt kuitenkin pysähtyneen.
Itsemurhat ovat koko yhteiskuntaa koskeva asia, ja myös niiden ehkäisemiseksi on huomioitava kaikki elämänalat. Itsemurhien ehkäisytyö edellyttää tutkitusti hyvien käytäntöjen jatkamista laajassa yhteistyössä sekä riittävää rahoitusta. Itsemurhien ehkäisemiseksi tarvitaan saavutettavia palveluita, joissa varhainen puuttuminen on keskiössä ja riskien tunnistaminen toimii. Ihminen tulee kohdata kokonaisvaltaisesti. Palveluissa on syytä ottaa huomioon myös itsetuhoisen tai itsemurhan tehneen ihmisen läheiset.
Kansalaisjärjestöt ovat tärkeä julkisen sektorin kumppani itsemurhien ehkäisytyössä. Ne tarjoavat matalan kynnyksen tukea ja vertaisuutta sekä osallisuutta ja mielekkyyden kokemuksia, jotka auttavat ehkäisemään itsemurhia. Myös järjestöjen asiantuntijarooli itsemurhien ehkäisyssä koko yhteiskunnan tasolla on arvokas.
Oikea-aikainen apu ja tuki antaa ihmiselle toivoa. Itsemurhien ehkäisytyön resurssit ja laatu on turvattava niin julkisella kuin kolmannella sektorilla.
Paula Risikko
Puheenjohtaja, eduskunnan mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Paula RisikkoPuheenjohtaja, Mielenterveyspoliittinen neuvottelukuntapaula.risikko@eduskunta.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Eduskunnan mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta on valtakunnallisten mielenterveysjärjestöjen kokoama kaikkien eduskuntapuolueiden yhteistyöelin. Neuvottelukunta seuraa kansallisen mielenterveysstrategian ja hallitusohjelman muiden mielenterveyskirjausten toimeenpanoa sekä osallistuu julkiseen keskusteluun mielenterveydestä.
Mielenterveyspooli toimii neuvottelukunnan sihteeristönä. Mielenterveyspooli on 37 mielenterveysjärjestön ja mielenterveysalan asiantuntijatahon mielenterveyspoliittinen yhteistyöverkosto, tavoitteena parempi mielenterveys Suomessa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Mielenterveyspooli
Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta: Kansalaisjärjestöt ovat keskeinen osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta10.9.2025 11:56:27 EEST | Tiedote
Järjestöillä on merkittävä rooli ihmisten tavoittamisessa ja heidän resilienssinsä vahvistamisessa, kriisipalveluiden tuottamisessa sekä ihmisten turvallisuustarpeita koskevan tiedon tuottamisessa.
Sosiaali- ja terveysjärjestöt Esplanadin puistossa: “Leikkaukset vaarantavat demokratian ja osallisuuden”1.9.2025 15:55:27 EEST | Tiedote
Järjestöt osoittivat mieltään sosiaali- ja terveysjärjestöihin kohdistuvia avustusleikkauksia vastaan. “Kun kansalaisyhteiskuntaa vastaan hyökätään, heikoimmassa asemassa olevien ihmisten ääni vaikenee”, muistutettiin puheenvuorossa.
Kansalaisyhteiskunta ja matalan kynnyksen tuki on turvattava29.8.2025 00:00:00 EEST | Kutsu
Järjestöt osoittavat mieltään valtiovarainministeriön esittämiä järjestöleikkauksia vastaan 1. syyskuuta budjettiriihen käynnistyessä.
Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta: Alkoholi- ja rahapelimonopolien muutosten mielenterveysvaikutukset on arvioitava9.5.2025 12:13:23 EEST | Tiedote
Eduskunnan mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta peräänkuuluttaa myös resursseja muutosten johdosta kasvavien alkoholi- ja rahapelihaittojen ehkäisylle.
Mielenterveyspooli: Vaikka lasten ja nuorten terapiatakuu on askel kohti parempaa, se ei vielä riitä30.4.2025 14:31:20 EEST | Tiedote
Parempaan mielenterveyshoitoon pääsyn lisäksi tarvitaan mielenterveyden edistämisen toimia ja matalan kynnyksen tukea. Terapiatakuu tarvitaan koko väestölle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme