Mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Paula Risikko: Itsemurhien ehkäisytyön resurssit on turvattava

10.9.2025 16:42:09 EEST | Mielenterveyspooli | Tiedote

Itsemurhien ehkäisytyön resurssit ja laatu on turvattava niin julkisella kuin kolmannella sektorilla, peräänkuuluttaa Paula Risikko Itsemurhien ehkäisypäivänä 10. syyskuuta.

Eduskunnan mielenterveyspolittisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Paula Risikko
Kansalaisjärjestöt ovat tärkeä julkisen sektorin kumppani itsemurhien ehkäisytyössä, kirjoittaa Paula Risikko.

Tänään 10.9. vietetään itsemurhien ehkäisypäivää.

Eduskunnan mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta, jonka puheenjohtaja olen, nosti päivän esille tämän päivän kokouksessaan.

Itsemurhien määrä on Suomessa pitkään vähentynyt, koska ehkäisytyöhön on käytössä toimivia keinoja. Myönteinen kehitys vaikuttaa nyt kuitenkin pysähtyneen.

Itsemurhat ovat koko yhteiskuntaa koskeva asia, ja myös niiden ehkäisemiseksi on huomioitava kaikki elämänalat. Itsemurhien ehkäisytyö edellyttää tutkitusti hyvien käytäntöjen jatkamista laajassa yhteistyössä sekä riittävää rahoitusta. Itsemurhien ehkäisemiseksi tarvitaan saavutettavia palveluita, joissa varhainen puuttuminen on keskiössä ja riskien tunnistaminen toimii. Ihminen tulee kohdata kokonaisvaltaisesti. Palveluissa on syytä ottaa huomioon myös itsetuhoisen tai itsemurhan tehneen ihmisen läheiset.

Kansalaisjärjestöt ovat tärkeä julkisen sektorin kumppani itsemurhien ehkäisytyössä. Ne tarjoavat matalan kynnyksen tukea ja vertaisuutta sekä osallisuutta ja mielekkyyden kokemuksia, jotka auttavat ehkäisemään itsemurhia. Myös järjestöjen asiantuntijarooli itsemurhien ehkäisyssä koko yhteiskunnan tasolla on arvokas. 

Oikea-aikainen apu ja tuki antaa ihmiselle toivoa. Itsemurhien ehkäisytyön resurssit ja laatu on turvattava niin julkisella kuin kolmannella sektorilla.

Paula Risikko
Puheenjohtaja, eduskunnan mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta

itsemurhien ehkäisypäiväitsemurha

Eduskunnan mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta on valtakunnallisten mielenterveysjärjestöjen kokoama kaikkien eduskuntapuolueiden yhteistyöelin. Neuvottelukunta seuraa kansallisen mielenterveysstrategian ja hallitusohjelman muiden mielenterveyskirjausten toimeenpanoa sekä osallistuu julkiseen keskusteluun mielenterveydestä.

Mielenterveyspooli toimii neuvottelukunnan sihteeristönä. Mielenterveyspooli on 37 mielenterveysjärjestön ja mielenterveysalan asiantuntijatahon mielenterveyspoliittinen yhteistyöverkosto, tavoitteena parempi mielenterveys Suomessa.

Turkoosilla pohjalla Mielenterveyspoolin logo eli ympyrän sisällä ihmisketjua kuvaava kuvio, sekä teksti Mielenterveyspooli - Järjestöt yhdessä

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

