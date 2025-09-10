Strategisen tutkimuksen rahoitusta Jyväskylän yliopistoon noin 2,4 miljoonaa euroa

Osaaminen, työvoiman riittävyys ja maahanmuutto tulevaisuuden Suomessa (SKILLS) -ohjelmassa myönnettiin rahoitus viidelle konsortiolle. Ohjelman konsortioissa on edustettuna yhteensä 11 eri tutkimusalaa ja hankekokonaisuuksissa mukana 16 eri organisaatiota.

Jyväskylän yliopistossa rahoitusta sai neljä kolmivuotista hanketta, yhteensä yli 2 miljoonaa euroa.

Jyväskylän yliopiston tutkimusprofessori Taina Saarisen johtamassa konsortiossa tutkitaan maahanmuuttojärjestelmää ja sen toimivuutta työmarkkinoilla. Mikä on maahanmuuttojärjestelmän kyky integroida maahanmuuttajat suomalaisille työmarkkinoille kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla, ja miten tätä järjestelmää voidaan kehittää? Jyväskylän yliopiston osuus rahoituksesta on noin 782 500 euroa.

Professori Sakari Taipaleen hanke on mukana Työterveyslaitoksen johtamassa konsortiossa. Hoivatyön tulevaisuus -hanke tutkii miksi sosiaali- ja terveydenhuolto kärsii vakavasta työvoimapulasta ja hoivatyövoiman vaihtuvuudesta ja miten kansalais- ja työntekijälähtöiset innovaatiot sekä organisatoriset ja politiikkalähtöiset innovaatiot voisivat lievittää hoivatyön kriisiä. Hanke sai noin 450 000 euron rahoituksen.

Professori Nathan Lillie tutkii teknologista kehitystä, tekoälyä ja maahanmuuttajien työelämätaitoja Suomen työmarkkinoilla Aalto-yliopiston johtamassa konsortiossa. Hankkeessa monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus (DEI) ovat tarkastelun lähtökohtana ratkaistaessa työvoimapulaa ja osaamisvajetta. Hanke pyrkii edistämään monimuotoisuutta ja osallisuutta ja kehittämään tekoälypohjaisia ratkaisuja. Hanke sai noin 460 000 euron rahoituksen.

Professori Ari Huhdan hankkeessa tutkitaan suomen kielen opetuksen ja oppimisen demokratisointia ja maahanmuuttajien integraation tukemista tekoälyn avulla. Maahanmuuttajille suomen kielen oppiminen on olennainen askel kohti yhteiskuntaan ja sosiaaliseen elämään integroitumista. Aikuisena uuden kielen oppiminen on kuitenkin haastavaa ja oppiminen edellyttää yksilöllistä opetusta. Hanke kehittää tekoälyyn perustuvaa yksilöllistä ja joustavaa suomen kielen opetusta. Hanke sai noin 390 000 euron rahoituksen. Konsortiota johtaa Helsingin yliopisto.

Talous ja hyvinvointi strategisen kilpailun aikakaudella

STN myönsi lisäksi Talous ja hyvinvointi strategisen kilpailun aikakaudella (WELEC) -ohjelmassa rahoituksen viidelle konsortiolle. Ohjelmassa keskitytään siihen, miten ja millä keinoin talous kehittyy suotuisasti ja rakentaa hyvinvoinnin perustaa muuttuvissa olosuhteissa. WELEC-ohjelman konsortioissa tehdään tutkimusta 15 eri tutkimusalalla ja mukana on yhteensä 17 eri organisaatiota.

Jyväskylässä ohjelmasta sai rahoitusta yksi hanke, noin 380 000 euroa. Professori Raija Hämäläisen tutkimus ratkoo Suomen innovaatioparadoksia: vahvasta osaamisesta ja tutkimuspanostuksista huolimatta talouskasvu ja tuottavuus eivät ole kehittyneet toivotusti. Hankkeessa tutkitaan, miten tekoälyä, aineetonta pääomaa ja johtamista voidaan yhdistää uudistamaan työelämää, vahvistamaan yritysten kilpailukykyä ja tukemaan julkisen sektorin päätöksentekoa. Konsortiota koordinoi Turun yliopisto.