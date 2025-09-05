Diakonissalaitos

Asunnottomien yön tutustumisretki: asunnottomuus lisääntyy ja päihdetilanne kaduilla raaistuu – mikä ratkaisuksi?

12.9.2025 13:41:38 EEST | Diakonissalaitos | Kutsu

Asunnottomien määrä kääntyi vuonna 2024 nousuun ensi kertaa sitten vuoden 2012. Samaan aikaan päihdetilanne kaduilla on pahentunut ratkaisevasti. Tilanne on haastava, mutta ratkaisujakin on. Tervetuloa 16.10.2025 tutustumisretkelle näkemään ja kuulemaan, mitä on asunnottomien ja asunnottomuustyön arki tänä päivänä.

Asunnottomien yötä vietetään perjantaina 17.10.2025. Haluamme tarjota päättäjille ja median edustajille mahdollisuuden tutustua katujen tilanteeseen ja asunnottomuustyön arkeen jo tätä edeltävänä päivänä.

Miltä asunnottomien tilanne näyttää Helsingin kaduilla? Miten päihdetilanne on muuttunut Alfa-pvp:n myötä? Millaisia haasteita se on tuonut asunnottomuustyöhön? Millaista on asunnottomien arki Asunto ensin -mallilla toimivassa yksikössä? 

Milloin?  Torstaina 16.10.2025 klo 17.15–19.45
Missä?  Reitti: Eduskuntatalo (Pohjoinen Rautatiekatu) - Kurvi - Rinnekodit Silta -asumisyksikkö Kurkimäessä - Eduskuntatalo

Suuntaamme ensin Kurviin kuulemaan asunnottomuus- ja päihdetyön ajankohtaisesta tilanteesta Helsingin kaduilla siellä joka päivä työskentelevien ihmisten näkökulmista. Tämän jälkeen vierailemme Rinnekodit Silta -asumisyksikössä, joka tarjoaa tuettua asumista pitkäaikaisasunnottomille helsinkiläisille. Kierros päättyy Eduskuntatalolle.

Ilmoittaudu mukaan: Asunnottomien yön tutustumisretki 16.10.

Asunnottomuus- ja päihdetyön asiantuntijamme ovat median käytettävissä myös ennen asunnottomien yötä. Ollaan yhteydessä!

Yhteyshenkilöt

Jenni SarolahtiViestintäpäällikkö

Diakonissalaitoksen yleishyödyllinen toiminta (mm. nuoret, katutyö, päihteet, paperittomat, kidutettujen kuntoutus, Itä-Euroopan liikkuva väestö, kansalaistoiminta)

Puh:+358 50 372 0828jenni.sarolahti@hdl.fi

Susanna KaajaViestintä- ja markkinointipäällikköDiakonissalaitos / Rinnekodit

Rinnekotien viestintä, erityisesti Asunto ensin- ja päihdepalvelut sekä lasten ja nuorten palvelut.

Puh:050 325 2072susanna.kaaja@hdl.fi

Diakonissalaitos toimii rohkeasti ihmisarvon puolesta yhteiskuntaa uudistaen

Olemme jo lähes 160 vuoden ajan kehittäneet kunnianhimoisesti luovia ratkaisuja yksilön arkeen ja yhteiskunnan haasteisiin. Yhdessä yhteiskunnallisen yrityksemme Rinnekotien kanssa elämme rinnalla, luomme kohtaamisia ja yhteisöjä, joissa jokainen löytää paikkansa.

