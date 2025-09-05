Asunnottomien yön tutustumisretki: asunnottomuus lisääntyy ja päihdetilanne kaduilla raaistuu – mikä ratkaisuksi?
Asunnottomien määrä kääntyi vuonna 2024 nousuun ensi kertaa sitten vuoden 2012. Samaan aikaan päihdetilanne kaduilla on pahentunut ratkaisevasti. Tilanne on haastava, mutta ratkaisujakin on. Tervetuloa 16.10.2025 tutustumisretkelle näkemään ja kuulemaan, mitä on asunnottomien ja asunnottomuustyön arki tänä päivänä.
Asunnottomien yötä vietetään perjantaina 17.10.2025. Haluamme tarjota päättäjille ja median edustajille mahdollisuuden tutustua katujen tilanteeseen ja asunnottomuustyön arkeen jo tätä edeltävänä päivänä.
Miltä asunnottomien tilanne näyttää Helsingin kaduilla? Miten päihdetilanne on muuttunut Alfa-pvp:n myötä? Millaisia haasteita se on tuonut asunnottomuustyöhön? Millaista on asunnottomien arki Asunto ensin -mallilla toimivassa yksikössä?
Milloin? Torstaina 16.10.2025 klo 17.15–19.45
Missä? Reitti: Eduskuntatalo (Pohjoinen Rautatiekatu) - Kurvi - Rinnekodit Silta -asumisyksikkö Kurkimäessä - Eduskuntatalo
Suuntaamme ensin Kurviin kuulemaan asunnottomuus- ja päihdetyön ajankohtaisesta tilanteesta Helsingin kaduilla siellä joka päivä työskentelevien ihmisten näkökulmista. Tämän jälkeen vierailemme Rinnekodit Silta -asumisyksikössä, joka tarjoaa tuettua asumista pitkäaikaisasunnottomille helsinkiläisille. Kierros päättyy Eduskuntatalolle.
Ilmoittaudu mukaan: Asunnottomien yön tutustumisretki 16.10.
Asunnottomuus- ja päihdetyön asiantuntijamme ovat median käytettävissä myös ennen asunnottomien yötä. Ollaan yhteydessä!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenni SarolahtiViestintäpäällikkö
Diakonissalaitoksen yleishyödyllinen toiminta (mm. nuoret, katutyö, päihteet, paperittomat, kidutettujen kuntoutus, Itä-Euroopan liikkuva väestö, kansalaistoiminta)
Susanna KaajaViestintä- ja markkinointipäällikköDiakonissalaitos / Rinnekodit
Rinnekotien viestintä, erityisesti Asunto ensin- ja päihdepalvelut sekä lasten ja nuorten palvelut.
Diakonissalaitos toimii rohkeasti ihmisarvon puolesta yhteiskuntaa uudistaen
Olemme jo lähes 160 vuoden ajan kehittäneet kunnianhimoisesti luovia ratkaisuja yksilön arkeen ja yhteiskunnan haasteisiin. Yhdessä yhteiskunnallisen yrityksemme Rinnekotien kanssa elämme rinnalla, luomme kohtaamisia ja yhteisöjä, joissa jokainen löytää paikkansa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Diakonissalaitos
Ratkaisujen aika: Alfa-PVP pois kadulta ja hoitopolku kuntoon5.9.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Alfa-PVP:n käyttö on lisääntynyt räjähdysmäisesti lyhyessä ajassa, ja tilanne aiheuttaa syystä pelkoa ja hämmennystä. Nyt on aika toimia. Alfa-PVP on saatava pois kadulta keinolla millä hyvänsä, ja päihderiippuvaisten henkilöiden hoitopolku sujuvoitettava sellaiseksi, että kadulta pääsee heti vieroitukseen ja vieroituksesta kuntoutukseen.
Viimeinen A-sisar on poissa – 1800-luvulla aloitettu sisarkotijärjestelmä päättyi lopullisesti4.9.2025 12:14:26 EEST | Tiedote
Diakonissalaitoksen viimeinen A-sisar, diakonissa Rauha Venetmäki kuoli 99-vuotiaana 22.8.2025. Hänen myötään päättyi Diakonissalaitoksella vuonna 1867 alkanut Sisarkodin aika. Sisarkoti oli alun perin kutsumukseen perustuva hengellinen yhteisö, jossa tärkeintä oli palvelu, ei palkka.
”Oltaisiinko toistemme puolella?”– Diakonissalaitos haastaa puuttumaan vastakkainasetteluun, joka uhkaa normalisoitua27.8.2025 08:03:00 EEST | Tiedote
Yhteiskunnallinen keskustelu on viime vuosina kärjistynyt, ja ihmisten yhdistäjäksi aikanaan kehitetty sosiaalinen media lietsoo vastakkainasettelua entisestään. Diakonissalaitos on huolissaan ilmiöstä, jossa vastakkainasettelu normalisoituu ja puuttumisen kulttuuri rapautuu.
Vastuullisuus on Diakonissalaitoksen maineen kulmakivi14.8.2025 10:00:04 EEST | Tiedote
Diakonissalaitos ja sen omistama yhteiskunnallinen yritys Rinnekodit saivat kaikilta sidosryhmiltä hyvät arvosanat vuoden 2025 Luottamus & Maine -tutkimuksissa (Reputation and Trust Analytics, ent. T-media). Vuonna 2025 tutkimus tehtiin oman henkilöstön, suuren yleisön ja päättäjien keskuudessa.
Vahva arvopohja tuo jatkuvuutta, kun kapula vaihtuu Diakonissalaitoksen johdossa16.7.2025 11:05:17 EEST | Artikkeli
Toimitusjohtaja Olli Holmströmin kautta on leimannut Diakonissalaitoksen kasvu valtakunnalliseksi sote-alan toimijaksi ja kyky uudistua arvoista tinkimättä. Seuraaja Elina Juntunen haluaa jatkaa työtä vahvistamalla Diakonissalaitoksen roolia yhteiskunnallisena vaikuttajana.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme