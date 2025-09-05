Asunnottomien yön tutustumisretki: asunnottomuus lisääntyy ja päihdetilanne kaduilla raaistuu – mikä ratkaisuksi?

Asunnottomien yötä vietetään perjantaina 17.10.2025. Haluamme tarjota päättäjille ja median edustajille mahdollisuuden tutustua katujen tilanteeseen ja asunnottomuustyön arkeen jo tätä edeltävänä päivänä.

Miltä asunnottomien tilanne näyttää Helsingin kaduilla? Miten päihdetilanne on muuttunut Alfa-pvp:n myötä? Millaisia haasteita se on tuonut asunnottomuustyöhön? Millaista on asunnottomien arki Asunto ensin -mallilla toimivassa yksikössä?

Milloin? Torstaina 16.10.2025 klo 17.15–19.45

Missä? Reitti: Eduskuntatalo (Pohjoinen Rautatiekatu) - Kurvi - Rinnekodit Silta -asumisyksikkö Kurkimäessä - Eduskuntatalo



Suuntaamme ensin Kurviin kuulemaan asunnottomuus- ja päihdetyön ajankohtaisesta tilanteesta Helsingin kaduilla siellä joka päivä työskentelevien ihmisten näkökulmista. Tämän jälkeen vierailemme Rinnekodit Silta -asumisyksikössä, joka tarjoaa tuettua asumista pitkäaikaisasunnottomille helsinkiläisille. Kierros päättyy Eduskuntatalolle.

Ilmoittaudu mukaan: Asunnottomien yön tutustumisretki 16.10.



Asunnottomuus- ja päihdetyön asiantuntijamme ovat median käytettävissä myös ennen asunnottomien yötä. Ollaan yhteydessä!