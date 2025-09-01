Apulaispormestari Vanhanen: Helsingin on hankittava enemmän painettuja oppikirjoja

Painettujen oppikirjojen on oltava tasaveroisesti saatavilla lapsille ja nuorille Helsingissä. Helsinki on edelleen merkittävästi jäljessä oppikirjarahoituksessa monia muita kuntia. Kustannusyhdistyksen julkaisemien tietojen mukaan Helsinki on käyttänyt vuonna 2024 oppimateriaaleihin 102 euroa oppilasta kohden, kun taas esimerkiksi Espoossa käytetään 160 euroa. Vuodelle 2025 Helsingissä on lisätty 500 000 euroa painettuihin oppimateriaaleihin, joten korjausliike on aloitettu. Tämä lisäys ei vielä näy vuoden 2024 tilastoissa.

“Helsinkiläisiin kouluihin tarvitaan lisää painettuja oppikirjoja, jotka tukevat lasten ja nuorten keskittymistä ja oppimista. Tälle vuodelle tekemämme lisäys oppikirjarahoitukseen oli tärkeä alku, mutta ei vielä läheskään riittävä. On kestämätöntä, että osa helsinkiläisistä vanhemmista pohtii ostavansa itse esimerkiksi työkirjoja omille lapsilleen”, toteaa kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Reetta Vanhanen.

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta käsitteli tiistaina 9.9 vuoden 2026 talousarvioehdotusta. Varsinaiset Helsingin talousarvioneuvottelut käydään myöhemmin syksyllä.

“Aiomme tehdä Helsingissä korjausliikkeen. Olemme linjanneet uudessa kaupunkistrategiassa, että painettujen oppikirjojen on oltava tasaveroisemmin saatavilla lapsille. Strategian linjausten on näyttävä myös budjetin euroissa oppikirjoihin ja esitimme koko lautakunnan voimin, että lisärahoitusta tarvitaan painettuihin oppikirjoihin”, sanoo Reetta Vanhanen.

Uudessa kaupunkistrategiassa painotetaan painettujen oppikirjojen tasaveroista saatavuutta kouluissa, ja strategia sisältää myös lukuisia muita lasten ja nuorten oppimisen kannalta merkittäviä päätöksiä. 1.–2. luokkien ryhmäkokoja pienennetään keskimäärin kahdella oppilaalla ja lukutaitoa vahvistetaan lisäämällä äidinkielen oppitunteja ja kirjallisuuden lukemista koulupäiviin. Päätöksillä oppituntien määrän kasvattamisesta ja opetusryhmien kokojen pienentämisestä haetaan myös positiivista vaikutusta helsinkiläisten lasten oppimiseen. Lisäksi kaupunkistrategiassa tehty talousratkaisu priorisoi lapsia, nuoria ja koulutusta.