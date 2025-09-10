Vihreiden Inka Hopsu: Hallituksen tuettava von der Leyenin esittämiä tiukempia sanktioita Israelille
Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Inka Hopsu vaatii Suomen hallitusta tukemaan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin tänään esittämiä tiukennettuja toimia Israelia vastaan, jotta kansanmurha Gazassa saadaan pysäytettyä.
Von der Leyen tuomitsi Unionin tila -puheessaan Euroopan parlamentille Israelin toimet Gazassa ja ilmoitti, että komissio esittää uusia sanktioita. Toimiin kuuluvat israelilaisten ministereiden ja väkivaltaisten siirtokuntalaisten asettaminen pakotelistalle, kahdenvälisten EU–Israelin välisten maksujen keskeyttäminen sekä EU–Israel-assosiaatiosopimuksen osittainen jäädyttäminen.
– On tärkeää, että EU reagoi selkeästi ja johdonmukaisesti Gazassa jatkuvaan kansanmurhaan ja kansainvälisen oikeuden rikkomuksiin. Pääministeri Orpo on väittänyt Suomen tekevän kaikkensa asiassa. Nyt hänellä on paikka pitää sanansa ja hallituksen on tuettava komission linjaa täysimääräisesti, Hopsu vaatii.
Hopsu kiittää komission puheenjohtajaa linjan tiukentamisesta ja muistuttaa, että EU:n on oltava johdonmukainen ihmisoikeuksien ja kansainvälisen oikeuden puolustaja myös silloin, kun kyseessä on unionin läheinen kumppani.
– Von der Leyenin esitys osoittaa, että EU:lla on halua toimia. Nyt tarvitaan jäsenvaltioiden yksiselitteistä tukea, jotta sanat muuttuvat teoiksi. Hallitukselta tarvitaan nyt selkeä vastaus kannattaako ja edistääkö se esitystä, Hopsu painottaa.
Hopsu viittaa tilanteen ajankohtaisuudessa myös tuoreisiin Israelin tekemiin iskuihin Qatarissa. Tasavallan presidentti Stubb on tuominnut iskut.
– Kiitän tasavallan presidenttiä hänen lausunnostaan tältä aamulta, on tärkeää, että Suomi toimii tässäkin kysymyksessä päättäväisesti ja ulkopoliittinen johto yksituumaisesti. Ihmettelen kuitenkin, miksi kukaan valtioneuvoston jäsenistä ei ole asiasta mitään lausunut. Onko hallituksen linja jälleen hajonnut? Hopsu pohtii.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Inka HopsuVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:09 432 3054inka.hopsu@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
