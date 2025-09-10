Euroopan unionin tila: turvallisuus, Gaza, kilpailukyky ja kauppasuhteet Yhdysvaltojen kanssa

Täysistuntokeskustelun aluksi Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola sanoi: ”Epävarmoina aikoina tarvitsemme selkeyttä ja tahtoa johtaa Eurooppaa. Tarvitsemme Eurooppaa, joka kantaa itse vastuuta turvallisuudestaan, helpottaa yritystoimintaa ja suojelee työpaikkoja. Eurooppaa, joka on oikeudenmukaisempi ja joka puolustaa demokraattisia arvojamme. Liian usein tuntuu, että koko maailma on tulessa, kun Venäjä hyökkää Ukrainaan ja Gazan tilanne on kammottava. Silloin Euroopan parlamentin kanta on, että Euroopan on vastattava uusilla ja rohkeilla ideoilla.”



”Tämän täytyy olla Euroopan itsenäistymisen hetki”, sanoi Ursula von der Leyen puheessaan. Euroopan on pystyttävä huolehtimaan omasta turvallisuudestaan ja puolustuksestaan, hallittava sen taloutta vauhdittavat teknologiat, päätettävä millainen yhteiskunta ja demokratia se haluaa olla ja oltava avoin muun maailman suuntaan, sanoi von der Leyen.

Komission puheenjohtaja sanoi Ukrainan sotaan viitaten, että Venäjää on tarkoitus painostaa lisää 19. pakotepaketilla ja nopeammalla luopumisella venäläisestä fossiilienergiasta. Komissio suunnittelee myös tukiohjelmaa Ukrainan armeijalle ja valvontaohjelmaa EU:n itäisille rajavaltioille. Näin varmistetaan Euroopan itsenäiset strategiset valmiudet. ”Eurooppa seisoo Puolan rinnalla solidaarisena”, hän sanoi viitaten venäläisten droonien Puolan ilmatilan loukkaamiseen, jota von der Leyen kuvaili ennennäkemättömäksi ja vastuuttomaksi.

Gazan osalta von der Leyen totesi, että nälänhädän luomista ei koskaan saa käyttää sodan välineenä. ”Lasten tähden, ihmiskunnan tähden: tämän täytyy loppua”, hän lisäsi ja ilmoitti komission jäädyttävän kahdenvälisen tukensa Israelille, ehdottavan pakotteita äärikantoja edustavia Israelin hallituksen ministereitä ja väkivaltaisia siirtokuntalaisia vastaan. Lisäksi komissio aikoo esittää Israelin ja EU:n kauppaa koskevan assosiaatiosopimuksen osittaista jäädyttämistä. Euroopan tavoitteena on oltava aidosti turvallinen Israel sekä turvallinen nykytilanne ja tulevaisuus kaikille palestiinalaisille. Tämä tarkoittaa myös, että panttivangit on vapautettava, sanoi von der Leyen.

Kilpailukyvyn ja sisämarkkinoiden osalta komission puheenjohtaja painotti, että digitaalinen euro sekä säästö- ja investointiunioni helpottavat sekä yritysten toimintaa että kuluttajien arkea. Hän julkisti useamman miljardin suuruisen eurooppalaisen scaleup-rahaston, joka investoisi nopeasti kasvaviin uusiin yrityksiin kriittisillä teknologian alueilla, ja eurooppalaista akkutuotantoa tukevan paketin. Lisäksi luvassa on laadukkaiden työpaikkojen lakiesitys ja köyhyyden vastainen strategia, jolla pyritään hävittämään köyhyys Euroopasta vuoteen 2050 mennessä.

Von der Leyen totesi Yhdysvaltojen kanssa sovitusta kauppasopimuksesta, että kyseessä on parempi sopimus kuin verrokkimailla, ja että se luo kaivattua vakautta sekä estää täyden kauppasodan.



Poliittisten ryhmien edustajat



Manfred Weber (EPP, Saksa) kiitti komissiota siitä, että se on toteuttanut monia toimia byrokratian vähentämiseksi, EU:n puolustuksen vahvistamiseksi ja laittoman muuttoliikkeen vähentämiseksi. Hän lupasi jatkaa komission työn tukemista koskien EU:n ja Yhdysvaltojen sekä Mercosurin välisiä kauppasopimuksia, kun vaihtoehtona olisi kauppasota. Vihreän kehityksen ohjelman osalta hän totesi, että EU:n ilmastopolitiikan on oltava realistista ja tuettava teknologianeutraaliutta. Hän myös kehotti kollegojaan nopeuttamaan useiden EU:n asiakokonaisuuksien käsittelyä ja välttämään ideologisia taisteluja.

”Missä Eurooppa on?” kysyi Iratxe García (S&D, Espanja) ja lisäsi, että kiireellisyys ja yhtenäisyys eivät voi syrjäyttää Euroopan kunnianhimoa ja sen omien etujen edistämistä. García arvosteli Yhdysvaltojen kanssa tehtyä ”epäreilua ja sopimatonta” kauppasopimusta ja ilmoitti haluavansa muuttaa sitä. ”Missä on Eurooppa, kun Gaza kuolee?”, hän lisäsi ja sanoi, että ehdotettu yhteistyön jäädyttäminen Israelin kanssa on liian myöhäistä.

Jordan Bardella (PfE, Ranska) tuomitsi puheenjohtaja von der Leyenin Mercosurin vapaakauppasopimukselle antaman tuen. Hän arvosteli EU:n ehdotusta alentaa kiinalaisten ajoneuvojen tulleja sekä energiamarkkinasääntöjä, joissa ei oteta huomioon Ranskan edullista ydinvoimatuotantoa. Bardella arvosteli Yhdysvaltojen kanssa tehtyä kauppasopimusta, jonka hän sanoi uhraavan Ranskan keskeiset teollisuudenalat – puolustus, viini, luksustuotteet ja lääkkeet – samalla kun pienemmät valtiot saavat aikaan parempia sopimuksia.

ECR-ryhmän yhteispuheenjohtaja Nicola Procaccini (Italia) totesi, että Euroopan on vahvistettava arvoja, taloutta ja liittolaisia, ja lisäsi, että hänen ryhmänsä kannattaa Yhdysvaltojen kanssa tehtyä tullisopimusta ”koska se on parempi kuin kauppasota toisiaan tarvitsevien liittolaisten välillä”. Hän totesi, että vihreän kehityksen ohjelma ”on nykyään liian suuri este Euroopan kilpailukyvylle”, ja antoi tunnustusta viimeaikaisille muuttoliikepolitiikkaa koskeville ehdotuksille. Hän myös kehotti tehostamaan muuttajien palautuksia.

Valerie Hayer (Renew, Ranska) varoitti, että EU on menettämässä eurooppalaisten luottamuksen, koska se on tullut liian heikoksi puolustaakseen kansalaisia. Hän peräänkuulutti yhtenäisempää, suvereenimpaa ja tiiviimpää EU:ta. Hän varoitti, että EU:lla on edessään kulttuurisota, joka uhkaa eurooppalaista elämäntapaa, sen kansojen vapauksia ja niiden itsenäisyyttä. Hän vaati lisää käytännön toimia demokratian suojakilven ja kilpailukyvyn osalta sekä Venäjän ja Israelin sotatoimien torjumiseksi. Hän päätti puheenvuoronsa vaatimalla valmistelukuntaa EU:n instituutioiden uudistamiseksi.

Bas Eickhout (Greens/EFA, Alankomaat) kehotti Eurooppaa lopettamaan markkina-ajattelun ja aloittamaan voima-ajattelun. Hän lisäsi, että sen pitäisi osoittaa luottamusta ja vaatia välittömiä toimia Gazan tilanteen ratkaisemiseksi. Turvallisuus tarkoittaa myös ilmastonmuutoksen torjumista, totesi Eickhout ja vaati investointeja eurooppalaiseen uusiutuvaan energiaan ja muille teollisuudenaloille autokraattien torjumiseksi. Niitä tarvitaan myös eurooppalaiseen työvoimaan, koulutukseen, infrastruktuuriin ja vihreään innovointiin Euroopan kilpailukyvyn parantamiseksi.

Martin Schirdewan (The Left, Saksa) kutsui Yhdysvaltojen kanssa tehtyä kauppasopimusta ”kokonaisvaltaiseksi antautumiseksi”. Hän yhdisti vapaakauppapolitiikan köyhyyden lisääntymiseen, työpaikkojen menetyksiin ja kustannusten nousuun samalla, kun miljardeja investoidaan militarisointiin sekä eläkkeiden ja hyvinvoinnin leikkauksiin. Schirdewan tuomitsi EU:n vaikenemisen humanitaarisesta kriisistä ja sotarikoksista, joihin Israelin armeija on syyllistynyt Gazassa, ja syytti EU:ta kaksinaismoraalista ulkopolitiikassa.

René Aust (ESN, Saksa) totesi, että vaikka markkinat kasvavat kaikkialla maailmassa, Eurooppa on jäämässä jälkeen vapaan yrittäjyyden puutteen vuoksi. Hän myös syytti EU:n maahanmuuttopolitiikkaa lisääntyneestä väkivallasta, rikollisjengeistä, huumeista ja naisten turvallisuuteen liittyvistä ongelmista Euroopassa.



