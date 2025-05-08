Kutsu: Webinaari toiminnallisista riippuvuuksista sekä riippuvuuksien aivovaikutuksista 12.11.

Rohkeutta muutokseen -verkkokoulutus: Riippuvuuksien kirjo keskiviikkona 12.11.2025 klo 09.00–13.00.

Riippuvuuksien kirjo on moninainen. Päihderiippuvuuksien lisäksi on monia kärsimystä tuovia toiminnallisia riippuvuuksia, joissa päihderiippuvuuden tavoin ei enää pystytä säätelemään toiminnan aloitusta, määrää tai lopettamista.

Verkkokoulutuksessa keskitytään toiminnallisiin riippuvuuksiin sekä siihen, miten riippuvuudet vaikuttavat aivoihin. Ensimmäisessä puheenvuorossa esitellään riippuvuuden kehittymisen kannalta olennaisimpia aivomekanismeja sekä syvennytään tuoreeseen aivotutkimukseen. Mitä aivoissa tapahtuu riippuvuuden syntyessä?

Toisessa puheenvuorossa syvennytään siihen, miten ja miksi seksi- ja pornoriippuvuus syntyvät, ja mitä niiden hoitamisessa on otettava huomioon.

Kolmas puheenvuoro käsittelee digihyvinvointia, ongelmallista digimedian (esimerkiksi sosiaalinen media ja digipelit) käyttöä ja käytön vaikutuksia hyvinvointiin.

Päivän viimeisessä puheenvuorossa riippuvuuksista toipuva Jussi kertoo tarinansa siitä, millaista on elää, kun on sairastunut päihde- sekä toiminnallisiin riippuvuuksiin.

Kouluttajina toimivat Turun yliopiston väitöskirjatutkija ja neurologian erikoislääkäri (LL) Olli Likitalo, seksuaaliterapeutti ja teologian tohtori Pia Rendic, Oulun yliopiston UnLogged-hankkeen projektipäällikkö, TtT Krista Hylkilä sekä kokemusasiantuntija Jussi.

Tapahtuma on avoin kaikille, joita aihe kiinnostaa. Tervetulleita ovat esimerkiksi päättäjät, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja opiskelijat, työyhteisöjen edustajat, median edustajat ja kansalaiset.

Koulutuspäivän ohjelma

9–9.15 Riippuvuudet ry:n toiminnanjohtaja Minna Ekholm: alkusanat

9.15–10.15 Olli Likitalo, neurologian erikoislääkäri (LL), Turun yliopiston väitöskirjatutkija: Aivot verkostoina: uusi näkökulma riippuvuuden ymmärtämiseen

10.15–11.15 Pia Rendic, seksuaaliterapeutti ja teologian tohtori:

Seksi -ja pornoriippuvuuden taustatekijät, vaikutukset ja hoito

11.15–11.30 Tauko

11.30–12.30 Krista Hylkilä, TtT, UnLogged-hankkeen projektipäällikkö, Oulun yliopisto: Digihyvinvointi ja ongelmallinen digimedian käyttö

12.30.–13.00 kokemusasiantuntija Jussi: Päihde- ja toiminnalliset riippuvuudet