Hiilirajamekanismi: mepit hyväksyivät yksinkertaistamistoimet
Euroopan parlamentti hyväksyi hiilirajamekanismin (CBAM) muutokset, joilla pyritään pienyritysten sekä satunnaisten maahantuojien hallinnollisen taakan pienentämiseen.
- 90 % tuontiyrityksistä rajataan EU:n hiilirajamekanismin ulkopuolelle
- 99 % päästöistä edelleen mekanismin piirissä (rauta, teräs, alumiini ja sementti)
- Tuontisääntöjä selkeytetään
Mepit antoivat keskiviikkona äänin 617 puolesta, 18 vastaan ja 19 tyhjää lopullisen hyväksyntänsä hiilirajamekanismin (CBAM) muutoksille, jotka ovat osa komission 26. helmikuuta ehdottamaa Omnibus I -pakettia.
Uusi säädös rajaa tullien ulkopuolelle pienet toimijat, joiden tuonti on alle 50 tonnia vuodessa. Näin mekanismin piiristä poistuu 90 % yrityksistä, jotka tuovat vain vähän mekanismin alaisia tuotteita. Tästä huolimatta hiilirajamekanismin ympäristötavoite säilyisi, sillä 99 % hiilidioksidipäästöjä tuottavasta metallin, raudan, sementin sekä lannoitteiden tuonnista säilyisi sen piirissä. Laki sisältää myös vahvistettuja suojakeinoja, joilla estetään väärinkäytöksiä ja sääntöjen kiertämistä.
Samalla myös tuontisääntöjä hiilirajamekanismin piiriin edelleen kuuluvan tuonnin osalta yksinkertaistetaan. Tämä koskee mm. lupaprosesseja, päästöjen laskentaa, tarkistussääntöjä ja mekanismin alaisten tuojien taloudellisia vastuita.
Kommentti
Äänestyksen jälkeen esittelijä Antonio Decaro (S&D, Italia) sanoi: ”Hiilirajamekanismi eli CBAM on suunniteltu estämään hiilivuotoa ja suojelemaan Euroopan sementti-, rauta-, teräs-, alumiini-, lannoite-, sähkö- ja vetyteollisuutta. Olemme vastanneet yritysten pyyntöihin yksinkertaistaa ja virtaviivaistaa prosesseja ja vapauttaneet 90 prosenttia CBAM-tavaroiden tuojista kilpailukyvyn ja kasvun edistämiseksi. Koska CBAM kattaa edelleen 99 prosenttia hiilidioksidipäästöistä, olemme myös säilyttäneet EU:n ympäristötavoitteet. Olemme edelleen täysin sitoutuneet oikeudenmukaiseen siirtymään ja ilmastoneutraaliuden saavuttamiseen vuoteen 2050 mennessä.”
Seuraavaksi
Kun myös neuvosto on virallisesti hyväksynyt asetuksen, se julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä, minkä jälkeen se astuu voimaan kolme päivää myöhemmin.
Taustaa
EU:n hiilirajamekanismilla pyritään tasapuoliseen kilpailuasemaan yhteisen päästökauppajärjestelmän (ETS) alaisuudessa olevien ja kolmansista maista tuotavien tuotteiden välillä. Sillä pyritään myös rohkaisemaan kolmansia maita kunnianhimoisempiin ilmastotavoitteisiin.
Vuonna 2026 komissio tulee arvioimaan hiilirajamekanismin laajentamista muihin ETS:n alaisiin sektoreihin ja tutkimaan tapoja auttaa mekanismin alaisten tuotteiden vientiteollisuutta torjumaan hiilivuotoa.
