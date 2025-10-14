Nuoret naiset itsenäistyvät 1930-luvulla Jenna Kostetin uutuusromaanissa
Jenna Kostetin uudessa kirjasarjassa keskitytään 1930-luvun Turkuun, jossa yhteiskuntaluokkien väliset erot värittävät kaupunkia. Ahlgrenin suvun nuoret naiset -sarjan naiset kapinoivat suvun ja koko yhteiskunnan odotuksia vastaan. Tänä vuonna on ilmestynyt kaksi osaa.
Jenna Kostet kertoo kirjoistaan sunnuntaina 26.10. klo 14.30 Helsingin kirjamessujen Töölönlahti-lavalla.
Sinisiipisten saari aloitti 1930-luvun Turkuun sijoittuvan trilogian, jossa Aina Ahlgren kulkee Turun kivikortteleista suolaisten tuulten saarelle osaksi pientä yliopiston tutkijoiden yhteisöä.
Pikavauhtia on nyt julkaistu sarjan toinen osa Valkoisen linnun kaupunki, jonka päähenkilö on Turun piirustuskoulun oppilas Fanny.
Fanny Ahlgren on aina pyrkinyt täyttämään perheensä odotukset. Kun Fannyn serkku Aina onnistuu pakenemaan suvun toiveita ja lähtee toteuttamaan unelmiaan, havahtuu myös Fanny tajuamaan, ettei hänen nykyinen elämänsä ehkä sittenkään tee häntä onnelliseksi.
Fannyn koulun, Turun piirustuskoulun, oppilaat ja opettajat innostuvat modernismista, ja Fannykin alkaa pohtia, voisiko uudistuminen sittenkin voittaa perinteet.
Jenna Kostet on vuonna 1984 syntynyt kirjailija, jolta on ilmestynyt romaaneja, tietokirja Turun linnan Katariina-nimisistä valtiattarista sekä useita neulekirjoja.
Kostetin Instagram-tilillä Ihtiriekkoknits on yli 23 000 seuraajaa. Hänen isänsä on Turun linnassa sekä museotoimenjohtajana uransa tehnyt Juhani Kostet.
Jenna Kostetin edellinen romaani Punainen noita voitti Storytel Awardsin huhtikuussa 2025.
Tositapahtumiin perustuva romaani kertoo 1600-luvulla eläneestä Valpuri Kinnistä, joka on ainoa todistetusti Suomessa vesikokeeseen noituudesta epäiltynä joutunut henkilö.
Jenna Kostet: Valkoisen linnun kaupunki
ISBN 978-952-364-610-0, äänikirjan ISBN 978-952-364-612-4
Kannet on suunnitellut Sanna-Reetta Meilahti.
Tietoja julkaisijasta
Aula & Co on kasvava keskisuuri kirjankustantamo.
Itsenäisen kustantamon hittikirjoja ovat muun muassa Heather Morrisin Auschwitzin tatuoija, maailman tunnetuimman tähtitieteilijän Neil DeGrasse Tysonin Tähtitiedettä kiireisille, maailman tunnetuimpiin fantasiakirjailijoihin lukeutuvan Leigh Bardugon teokset sekä kulttimaineeseen noussut Lucia Berlinin Siivoojan käsikirja. Sami Tissarin romaani Krysa oli Finlandia-ehdokas vuonna 2022.
Aula & Co on kesästä 2024 itsenäinen kustantamo.
