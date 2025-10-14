Nuoret naiset itsenäistyvät 1930-luvulla Jenna Kostetin uutuusromaanissa

"Viidennen Beatlesin" Jiri Nikkisen kirja ilmestyy – kutsu kirjan julkistukseen to 23.10 & la 25.10. 14.10.2025 16:14:11 EEST | Tiedote

Aula & Co julkaisee Jiri Nikkisen itsensä kirjoittaman kirjan Hyvä bore – Clifters, Beatles ja elämäni musan parissa torstaina 23.10. klo 16 Helsingin kirjamessujen Esplanadi-lavalla. Julkkarikeikka lauantaina 25.10. klo 18 messuklubilla. Jiri Nikkisen musiikillinen ura kattaa lähes viisi vuosikymmentä Cliftersistä Beatles-tribuutteihin. Kirjassaan hän kertoo eloisasti ja rehellisesti lapsuutensa lähtökohdista, musiikillisesta läpimurrostaan ja henkilökohtaisesta elämästään. Nikkinen täyttää 60 vuotta 10.11.2025.