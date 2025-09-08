Tutkimus: Hankintapäätösten hajanaisuus hidastaa älykkään talotekniikan käyttöönottoa
- Tuoreessa Sara Orren diplomityössä kartoitettiin kyselyllä älykkään kiinteistötekniikan hankintaa estäviä ja edistäviä tekijöitä.
- Energiatehokkuus ja elinkaaren aikaiset kustannussäästöt ovat ensisijaisia syitä sijoittaa älykkääseen kiinteistötekniikkaan.
- Haasteina nähdään rakennushankkeiden monimutkaisuus ja vaikeus tehdä hankintapäätöstä hankkeen alkuvaiheessa. Usein älykkäät ratkaisut jätetään suunnitteluvaiheen ulkopuolelle kustannuspaineiden vuoksi.
- Toimeksiantajana toimi Schneider Electric Finland.
Älykästä talotekniikkaa hyödynnetään laajalti kiinteistöalalla, sillä uuden teknologian avulla voidaan säästää energiaa, parantaa rakennusten käyttömukavuutta ja helpottaa huoltoa. Schneider Electric oli toimeksiantaja LUT-yliopistossa tehdyssä diplomityössä, jossa tarkasteltiin kiinteistönomistajien suhtautumista älyteknologian käyttöön.
Diplomityössä haastateltiin kiinteistöjä omistavien yritysten työntekijöitä, jotka osallistuvat älykkään kiinteistötekniikan hankintaprosessiin. Työssä keskityttiin palvelu-, toimisto-, liike- ja teollisuusrakentamiseen liittyviin kysymyksiin.
Älyteknologian hyödyt ovat tiedossa
Kaikki diplomityöhön haastatellut kiinteistöalan toimijat tunnistivat rakennusten automaation ja älykkään kiinteistötekniikan vaikuttavan merkittävästi kiinteistön energiatehokkuuteen ja tuovan kustannussäästöjä.
– Haastateltavilla oli positiivisia kokemuksia älykkään tekniikan vaikutuksista kiinteistön käytönaikaisten kustannusten pienentymiseen. Samoin kiinteistön huollon virtaviivaistaminen ja helpottaminen sekä kiinteistön käyttömukavuuden parantaminen koettiin tärkeinä, kertoo diplomityön tehnyt Sara Orre.
Lisäksi investointikustannusten takaisinmaksuaika nähtiin kohtuullisena, sillä älyratkaisujen korostettiin tuovan säästöjä kiinteistön koko elinkaaren aikana. Osa ratkaisuista mahdollisti myös kiinteistöjen osallistumisen kysyntäjoustomarkkinaan, minkä nähtiin voivan tuoda merkittäviä kustannussäästöjä ja potentiaalisesti korvauksia.
– Kiinteistöalaa ohjaa yksittäisten omistajien investointihalukkuuden lisäksi joukko ulkopuolisia vaatimuksia, kuten kansallisen tason lainsäädäntö ja Euroopan unionin säädökset. Tärkeä motivaattori uuden teknologian käyttöönotolle olikin vastaaminen sääntelyyn ja ohjauskeinoihin, kuten EU:n EPBD-direktiiviin ja taksonomiaan, Orre korostaa.
Uuden teknologian hyödyt jäävät kustannusten varjoon
Vaikka älykkään kiinteistöteknologian hyödyt tunnistetaan laajalti, haastateltavat listasivat myös hankintoja hidastavia seikkoja.
– Tutkimuksen tulokset tukevat omaa ajatustani siitä, että kiinteistön koko elinkaaren aikaisen energiatehokkuuden arvottaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tätä pitäisi painottaa enemmän normina rakennushankkeissa. Elinkaaren aikaisen energiatehokkuuden tulisi olla pakollinen kriteeri rakennushankkeen alussa, sillä se tuottaa merkittäviä käyttökustannussäästöjä, Schneider Electricin toimitusjohtaja Jani Vahvanen.
Älykkäiden ratkaisujen arvo nähdäänkin usein suunnitteluvaiheessa, mutta paine pienentää investointikustannuksia menee lopulta edelle. Haastateltavat korostivat, että älyjärjestelmien tuomat hyödyt, kustannukset ja säästöt tulisi huomioida selkeämmin suunnitteluvaiheessa.
Vahvempaa osaamista ja integraatiota
Uusien ratkaisujen omaksumista hidasti myös osaajapula. Haastateltavat kokivat kiinteistötekniikan kehittyvän nopeasti, vaikka itse rakennusala junnaa paikoillaan. Suunnitteluvaiheessa osaamista on riittävästi, mutta järjestelmään tai käyttäjien osaamiseen liittyvät ongelmat ilmenevät, kun kohde on valmis.
Osajärjestelmien integraatio ei myöskään aina toimi saumattomasti yhteen, jolloin kiinteistötekniikkajärjestelmän käyttö nähtiin vaikeana. Vanhoissa kiinteistöissä aiemmin käytettyjen ja uusien järjestelmien yhteensovittaminen koettiin myös erityisen vaikeaksi.
– Sara Orren tutkimus on ollut meille tärkeä, jotta osaamme vastata haastateltavien listaamiin haasteisiin. Teemme jo nyt korkeakouluyhteistyötä ohjelmistokeskeisen automaation osaajapulan taklaamiseksi, Vahvanen sanoo.
Lisätietoja:
Susanna Niemelä, Brand, PR and Communication Manager, Schneider Electric Finland
050 3545 666, susanna.niemela@se.com
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Susanna NiemeläBrand, PR and Communication ManagerSchneider Electric FinlandPuh:+358503545666susanna.niemela@se.com
Kuvat
Tietoa Schneider Electricistä
Schneider luo merkitystä tarjoamalla kaikille mahdollisuuden hyödyntää energiaa ja muita resursseja parhailla mahdollisilla tavoilla. Kaikessa toiminnassamme yhdistyy edistys ja kestävä kehitys. Kutsumme tätä ajatusta teemalla Life Is On.
Globaalina teollisena teknologiajohtajana tuomme sähköistämisen, automaation ja digitalisoinnin huippuasiantuntemusta älykkääseen teollisuuteen, joustavaan infrastruktuuriin, tulevaisuuden datakeskuksiin, älykkäisiin rakennuksiin ja intuitiivisiin koteihin. Syvällisen toimialatuntemuksemme ansiosta tarjoamme integroituja, koko elinkaaren kattavia ja tekoälypohjaisia teollisia IoT -ratkaisuja, joissa yhdistyvät kytketyt tuotteet, automaatio, ohjelmistot ja palvelut. Rakennamme asiakkaillemme myös digitaalisia kaksosia kannattavan kasvun mahdollistamiseksi.
Tärkein voimavaramme ovat ihmiset: 150 000 kollegaa ja yli miljoona kumppania yli 100 maassa varmistavat läheisen yhteyden asiakkaisiimme ja sidosryhmiimme. Integroimme monimuotoisuuden ja inkluusion kaikkeen toimintaamme, ja meitä ohjaavat tavoitteemme luoda kestävää tulevaisuutta kaikille.
www.se.com/fi/fi/
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Schneider Electric
Schneider Electric lanseeraa uusia datakeskusratkaisuja AI-sovellusten ja nopeutetun laskennan haasteisiin8.9.2025 08:13:00 EEST | Tiedote
Uusi, innovatiivinen tehdasvalmisteinen datakeskusarkkitehtuuri tarjoaa kriittisen IT-infrastruktuurin korkean tehotiheyden laskentaklustereille. Uudet räkkipohjaiset PDU:t ja räkkijärjestelmät on suunniteltu suuremmille ja painavammille laitteille sekä nestejäähdytykselle. Schneider Electric esittelee myös uuden Open Compute Project -arkkitehtuurista inspiroituneen räkkijärjestelmän, joka tukee NVIDIA:n MGX-räkkiä. Energianhallintaan ja automaation digitaaliseen muutokseen erikoistunut Schneider Electric on julkistanut uuden sukupolven datakeskusratkaisuja, jotka on suunniteltu vastaamaan tekoälyklusterien kasvaviin laskenta- ja tehotarpeisiin. Osana EcoStruxure™ Data Center Solutions -portfolionsa kehitystä yhtiö lanseeraa modulaarisen EcoStruxure Pod Data Centerin, joka luo infrastruktuurin nestejäähdytykselle, tehokkaille virtakiskoille ja korkean tehotiheyden NetShelter-räkeille. Samalla EcoStruxure Rack Solutions -ratkaisut tuovat tarkkaan suunniteltuja räkkikonfiguraatioita suur
Mikkeli rakentaa Suomen ensimmäisen julkisen sähköveneiden latausasemaverkoston yhteistyössä Schneider Electricin ja Amplitin kanssa28.8.2025 08:11:00 EEST | Tiedote
Mikkelin kaupunki, Amplit ja Schneider Electric rakentavat sähköveneiden latausinfrastruktuurin, joka kattaa kolme vilkasta satamaa Saimaalla: Anttolan, Kallioniemen ja Mikkelin. Kyseessä on Suomen ensimmäinen ja Euroopassakin harvinainen julkinen sähköveneiden latausverkosto. Projekti toteutettiin asiakkaalle avaimet käteen -ratkaisuna, jossa hyödynnettiin Amplitin vahvaa suunnitteluosaamista ja Schneiderin teknologiaa.
Schneider Electric laajentaa moduulikomponenttien valikoimaansa: Easy9-sarjassa laatu ja edullinen hinta kohtaavat26.8.2025 08:13:00 EEST | Tiedote
Schneider Electric vastaa markkinoiden tarpeisiin ja laajentaa moduulikomponenttisarjaa Easy9-sarjalla. Sarja on suunniteltu tukemaan asuin- ja pienkiinteistöjen sähkönjakelun turvallisuutta. Easy9 tarjoaa sähköasentajille, urakoitsijoille ja keskusvalmistajille luotettavat ominaisuudet, helpon ja nopean asennuksen sekä kustannustehokkuutta. Tuotteiden valintaa helpottaa tiivis ja tärkeimpiin komponentteihin keskittynyt laadukas valikoima. Schneider Electric lanseeraa elokuun lopussa Easy9-tuotesarjan, joka on tehty vastaamaan asuin- ja pienkiinteistöjen sähkönjakelun tarpeisiin. Easy9 täydentää Schneider Electricin moduulikomponenttivalikoimaa 34:llä eri tuotteella. Tuoteperheeseen kuuluvat: johdonsuojakatkaisijat vikavirtasuojakytkimet ja -katkaisijat kontaktorit apulaitteet (Of ja SD) pääkytkimet virtakiskot ylijännitesuoja Tulevaisuutta silmällä pitäen suunniteltu Asennusominaisuuksiltaan Easy9-sarja tarjoaa tuttua Schneider-laatua ja helppoutta. Yhteensopivuus virtakiskojen kanssa
Kotimainen Okken-keskus turvaa kriittisen infran ja datakeskusten toimintaa – valmistus Savonlinnassa käynnistyi elokuussa25.8.2025 09:56:08 EEST | Tiedote
Sähkönjakeluratkaisujen kehittäjä ja valmistaja Norelco on suomalainen keskusvalmistaja, joka on saanut globaalilta Schneider Electriciltä lisenssin valmistaa Okken-pienjännitekennokeskuksia. Sopimus solmittiin tammikuussa, ja nyt Okken-keskusten valmistus on käynnistynyt Norelcon uudessa tehtaassa Savonlinnassa. Okken-keskukset sopivat erityisesti kriittisen infran ja datakeskusten tarpeisiin, ja niitä myydään Suomen lisäksi Pohjoismaihin ja muualle Eurooppaan.
Paras Aqua kehittää eettisempää kalankasvatusta yhdessä Schneider Electricin kanssa18.8.2025 08:24:00 EEST | Tiedote
Suomalainen Paras Aqua Oy kehittää uudenlaista, kannattavampaa ja ympäristöystävällisempää kalanviljelyteknologiaa, jonka avulla myös eläintuotannon eettisyys pystytään turvaamaan mahdollisimman hyvin. Schneider Electric on ollut mukana yrityksen alkuvaiheista asti toiminnan konsultoinnissa, automaatiojärjestelmän ja sähkönjakelun suunnittelussa sekä laitetoimituksissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme