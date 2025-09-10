SDP:n Johannes Koskinen: Suomen tuki Ukrainalle jatkuttava niin pitkään kuin tarpeellista

Ulkoasiainvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan sd-edustajat: Yhtenäisyys on paras pelote ja Suomen paras suoja 10.9.2025 17:42:45 EEST | Tiedote

SDP:n kansanedustajat painottavat, että EU:n ja Suomen on vastattava nopeasti muuttuvan turvallisuusympäristön vaatimuksiin yhtenäisesti ja määrätietoisesti. Venäjän hyökkäyssota, uudet uhkat ja epävakaa tilanne korostavat vahvan puolustuksen, kansallisen huoltovarmuuden ja kansainvälisen yhteistyön merkitystä.