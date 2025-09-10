SDP:n Johannes Koskinen: Suomen tuki Ukrainalle jatkuttava niin pitkään kuin tarpeellista
SDP:n kansanedustaja ja ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen korosti eduskunnan täysistunnossa pitämässään ryhmäpuheenvuorossa, että Suomen tuki Ukrainalle on jatkuttava niin pitkään kuin tarpeellista.
– Suomi on yksi Ukrainan suurimmista tukijoista talouden kokoon nähden. Tämä on osoitus maamme vahvasta tuesta Ukrainalle. Tähän mennessä Suomi on tukenut Ukrainaa noin 3,7 miljardilla eurolla. Suomen tuki pitää sisällään niin kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun kuin puolustusmateriaalituen, Koskinen sanoo.
Tänään käyty lähetekeskustelu selonteosta VNS 4/2025 Suomen osallistumisesta Naton Ukrainalle annettavaan turvallisuus- ja koulutustukeen on osaltaan jatkoa salissa käydylle keskustelulle Euroopan turvallisuudesta ja puolustuksesta.
Koskinen painotti puheenvuorossaan, että laaja-alainen tuki Ukrainalle, sekä kahdenvälisesti että osana EU:ta ja Natoa, on keskeinen osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Päätökset Ukrainan turvallisuusjärjestelyistä, eli niin sanotuista turvatakuista, on tehtävä laajassa yhteisymmärryksessä.
– SDP:n eduskuntaryhmä pitää erittäin tärkeänä, että eduskunta on tiiviisti mukana valmisteluissa, jotka koskevat Suomen osallistumista Ukrainan turvallisuusjärjestelyihin, Koskinen päättää.
NSATU:n tehtäviin kuuluu materiaalitoimitusten koordinointi, sotilaallinen koulutus sekä Ukrainan asevoimien kehittäminen ja NATO-yhteensopivuuden vahvistaminen. SDP tukee Suomen osallistumista näihin tehtäviin osana yhteistä euroatlanttista vastuunkantoa.
Johannes Koskisen pitämä SDP:n ryhmäpuheenvuoro keskustelussa VNS 4/2025 on luettavissa kokonaisuudessaan eduskunnan verkkosivuilla: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Puheenvuoro/2025/Sivut/PUH_76+2025+3+4.aspx
Yhteyshenkilöt
Johannes KoskinenKansanedustajaPuh:050 511 3061
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
SDP:n ryhmäpuhe valtioneuvoston selonteosta Suomen osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 202610.9.2025 17:54:26 EEST | Tiedote
SDP:n ryhmäpuhe valtioneuvoston selonteosta Suomen osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2026. Ryhmäpuheen pitää kansanedustaja Paula Werning. 10.9.2025
Ulkoasiainvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan sd-edustajat: Yhtenäisyys on paras pelote ja Suomen paras suoja10.9.2025 17:42:45 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustajat painottavat, että EU:n ja Suomen on vastattava nopeasti muuttuvan turvallisuusympäristön vaatimuksiin yhtenäisesti ja määrätietoisesti. Venäjän hyökkäyssota, uudet uhkat ja epävakaa tilanne korostavat vahvan puolustuksen, kansallisen huoltovarmuuden ja kansainvälisen yhteistyön merkitystä.
SDP:n Lotta Hamari ja Kokoomuksen Janne Jukkola: Liikkuvat veripankit vahvistaisivat huoltovarmuutta10.9.2025 15:09:18 EEST | Tiedote
Kansanedustajat Lotta Hamari (sd) ja Janne Jukkola (kok) haluavat varmistaa verivalmisteiden saatavuuden myös poikkeusoloissa ja vahvistaa huoltovarmuutta. Edustajat ottivat kantaa jättämällä kirjallisen kysymyksen liikkuvien veripankkien käyttöönotosta.
SDP:n Suhonen ja Viitala kysyvät: Aikooko hallitus vetää Suomen taksit pöntöstä alas?10.9.2025 11:11:05 EEST | Tiedote
SDP:n kansanedustajat Timo Suhonen ja Juha Viitala ovat tänään keskiviikkona jättäneet hallitukselle kirjallisen kysymyksen vastattavaksi taksilain uudistamiseen liittyvien kipupisteiden havaitsemiseksi. – Haluan alleviivata nyt huolellisuutta lain valmisteluun. Koko taksiala on veitsenterällä. Kolmatta kertaa taksilain korjaussarja ei voi epäonnistua. Siksi esiin nostetut epäkohdat on korjattava, perustelee Suhonen kysymyksensä taustoja.
SDP:n Kymäläinen: Kiinteistökauppojen lisäksi myös asunto-osakkeiden ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden kauppa saatava kuriin kansallisen turvallisuuden takaamiseksi10.9.2025 09:10:43 EEST | Tiedote
Hyökkäyssotaa käyvän Venäjän kansalaisten kiinteistöhankinnat Suomessa on lainsäädännön keinoin vihdoin saatu pysäytettyä. Asunto-osakkeiden ja kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden kauppa kuitenkin jatkuu entisenlaisena, koska niiden osalta ei ole käytettävissä rekisteriä, jonka kautta osakkeiden vaihdantaa voitaisiin riittävän tehokkaasti valvoa. Kansanedustaja Suna Kymäläinen on jättänyt eduskunnalle kirjallisen kysymyksen, jossa hän tiedustelee, mitä hallitus aikoo tehdä asialle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme