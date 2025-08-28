Kysely: Alkolukko tärkein liikenneturvallisuustoimi

11.9.2025 05:00:00 EEST | Onnettomuustietoinstituutti | Tiedote

Alkolukko toistuvasti päihtyneenä ajaneiden autoihin nousi tärkeimmäksi liikenneturvallisuustoimeksi tuoreessa kyselyssä. Huoli rattijuopumuksista on kasvanut kahdessa vuodessa, ja kuljettajan ajoterveys korostuu aiempaa selvemmin.

auton avaimet ja jalallinen alkoholilasi
Suomalaisten mielestä alkolukko on tärkein liikenneturvallisuustoimi. Nic72

Liikennevakuutuskeskuksen tilaamassa kuluttajakyselyssä lähes puolet vastaajista (48 %) piti tärkeimpänä liikenneturvallisuutta parantavana toimenpiteenä alkolukon määräämistä toistuvasti päihtyneenä ajaneiden ajoneuvoihin. Vuonna 2023 vastaava luku oli 27 %.

– Tulosten perusteella alkolukkoa pidetään tehokkaimpana keinona lisätä liikenneturvallisuutta. Tämä on vahva viesti päätöksenteolle konkreettisten toimien tarpeesta, sanoo Onnettomuustietoinstituutin liikenneturvallisuuspäällikkö Esa Räty. Onnettomuustietoinstituutti (OTI) toimii itsenäisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa.

Onnettomuustietoinstituutin tietojen mukaan alkoholi on edelleen yleisin päihde kuolemaan johtaneissa tieliikenneonnettomuuksissa. Myös liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat peräänkuuluttavat alkolukon laajamittaisempaa käyttöä.

Suomalaiset nostavat toiseksi tärkeimmäksi teiden kunnon parantamisen (45 %) ja kolmanneksi ikäpoikkeusluvasta luopumisen (43 %), jotka molemmat nähdään yhä keskeisempinä.

Ajoterveys yhä keskeisemmässä asemassa

Kuljettajan ajoterveyttä pidetään edelleen tärkeimpänä liikenteessä ajamisen perusedellytyksenä. Vuoden 2025 vastauksissa se nousi aiempaa tärkeämpään asemaan. Tänä vuonna sitä piti tärkeimpänä perusedellytyksenä 38 prosenttia vastaajista, kun vastaava osuus oli 29 % vuonna 2023.

Samalla ajokortin voimassaolon merkitys kansalaisten näkemyksissä on laskenut – tärkeimmäksi sen nimesi enää 21 % vastaajista. Vielä kaksi vuotta sitten luku oli 28 %. Liikennesääntöjen noudattaminen nousikin tämänvuotisessa kyselyssä listalla toiseksi (23 %), ohi ajokortin voimassaolon.

Liikennevakuutuksen teettämän kyselytutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin online-kyselynä Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa heinäkuussa 2025. Vastaajina olivat 18–76-vuotiaat suomalaiset. Tutkimuksen tuhannen henkilön otos on painotettu iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan vastaamaan väestöä valtakunnallisesti. 

Mikä tekee liikenteestä turvallista? Näin suomalaiset vastasivat

Liikenneturvallisuutta parantavat toimet

2023
(% piti tärkeimpänä)

2025
(% pitää tärkeimpänä)

Alkolukko rattijuoppojen autoihin

27 %

48 %

Teiden kunnon parantaminen

26 %

45 %

Ikäpoikkeusluvasta luopuminen

24 %

43 %

Liikenteessä ajamisen tärkein edellytys

 2023
(% piti tärkeimpänä)		 2025
(% pitää tärkeimpänä)

Kuljettajan ajoterveys kunnossa

29 %

38 %

Liikennesääntöjen noudattaminen

14 %

23 %

Ajokortin voimassaolo

28 %

21 %

Kysymykset olivat monivalintaisia, ja vastaajat saivat valita useita vaihtoehtoja.



Onnettomuustietoinstituutissa (OTI) teemme työtä ehkäistäksemme liikenneonnettomuuksia Suomessa. Koordinoimme liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoimme tutkinnasta kerättyä tietoa. Lisäksi kokoamme tilastot liikennevakuutuksesta korvatuista vahingoista. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. Tarjoamme tietoa liikenneturvallisuuden kehittämiseen, tutkimukseen ja tietoon perustuvan päätöksenteon tueksi. Onnettomuustietoinstituutti toimii itsenäisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa.  www.oti.fi

