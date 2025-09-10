Ingo: Suomella on vahva rooli NATO:ssa

– Rauhan aikana Nato pyrkii luomaan valmiutta ja yhteenkuuluvuutta, joita tarvitaan kriisien sattuessa. Yhteisten harjoitusten, läsnäolon ja voimavarojen avulla osoitamme puolustusliiton vahvuuden. Viimeöinen Venäjän toimesta Puolaan kohdistunut ilmatilaloukkaus sai vahvan reaktion puolalaisilta ja Natolta, mikä osoittaa, että järjestelmä toimii, sanoo Ingo.

Nato on Euroopan turvallisuuden ja rauhan ensisijainen takaaja. Työ kestävän rauhan saavuttamiseksi Ukrainassa jatkuu, ja Naton rooli sekä suojellessaan meitä että toimittaessaan Ukrainalle aseita on tärkeä osa kokonaisuutta. Neuvottelujen ollessa käynnissä länsimailla on myös aikaa suunnitella Ukrainan ja Euroopassa sijaitsevien Venäjän rajavyöhykkeiden pitkän aikavälin turvallisuutta.

– Näinä aikoina on mahdotonta keskustella puolustuspolitiikasta käsittelemättä myös turvatakuita. Ukrainan taistelu ei ole vain kansallinen vapaustaistelu, vaan ratkaiseva taistelu koko Euroopan turvallisuuden kannalta. Meidän on oltava niiden maiden joukossa, jotka näyttävät tietä, jotka selkeästi ja johdonmukaisesti ajavat sitä, että Ukraina saa tarvitsemansa tuen ja turvallisuusratkaisut sekä sodan aikana että sen jälkeen, sanoo Ingo.