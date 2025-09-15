Myllypuron metroaseman vieressä tehdään yötyötä – aseman toinen sisäänkäynti suljetaan lokakuussa
Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen viereen rakennetaan viisikerroksista laajennusosaa, joka ulottuu osittain myös metroradan päälle. Rakennukseen tulee myös uusi metron lippuhalli ja sisäänkäynti. Rakennus valmistuu arviolta vuonna 2028.
Terveyspalvelut ovat kaupunkilaisten käytössä lähes normaalisti koko rakennushankkeen ajan.
Työmaan ajankohtaiset vaikutukset:
- Melua aiheuttava yötyö on alkanut metroradan läheisyydessä.
- 22. syyskuuta alkavalla viikolla (viikko 39):
-
- käynnistyy väliaikaisen kävelysillan rakentaminen Jauhokujan sillan viereen. Kävelysilta otetaan käyttöön lokakuun puolivälissä ja pyöräreitti sillalta poistuu.
- asennetaan työmaatiloja Kielilukion pohjoispuolelle.
- aloitetaan valmistelevia töitä metroaseman laiturialueella.
-
- 17. lokakuuta suljetaan metroaseman sisäänkäynti, joka on Jauhokujan ja terveys- ja hyvinvointikeskuksen puolella. Aseman Metropolian puoleinen sisäänkäynti jää käyttöön.
- Arviolta 20. lokakuuta alkavalla viikolla käynnistyy metroaseman Jauhokujan puoleisen lippuhallin purkaminen.
Jauhokujalle väliaikainen jalankulkusilta
Jauhokujan sillan viereen rakennetaan väliaikainen jalankulkusilta, joka otetaan käyttöön lokakuussa.
Nykyisellä sillalla voi ajaa autolla, vaikka osa siitä aidataan työmaan käyttöön. Autolla pääsee terveys- ja hyvinvointikeskukselle, jonka pysäköintitilat ovat lähes kokonaan käytössä. Jauhokujaa pääsee myös Liikuntamyllyn takana sijaitsevalle parkkipaikalle.
Pyöräreitti Jauhokujan sillalla suljetaan. Käyttöön jää reitti metroaseman ja Liikuntamyllyn välissä kulkevalla Varvasmyllynkujalla.
Pyörän voi myös jättää Myllypurontien ja Jauhokujan risteyksen pyöräparkkiin. Terveys- ja hyvinvointikeskuksen edustan pyöräpaikat poistuvat näillä näkymin käytöstä lokakuussa.
Myllypuron metroaseman terveys- ja hyvinvointikeskuksen puoleinen sisäänkäynti suljetaan 17. lokakuuta
Nykyinen Jauhokujan ja terveys- ja hyvinvointikeskuksen puoleinen metron sisäänkäynti suljetaan 17. lokakuuta, ja se pysyy suljettuna rakennuksen valmistumiseen asti.
17. lokakuuta alkaen metrolaitureille pääsee vain Myllyaukiolta Metropolian puoleisesta sisäänkäynnistä, jossa on käytössä liukuportaat ja hissi.
Laiturialueella tehdään syyskuusta alkaen valmistelevia töitä, jotka voivat vaikuttaa liikkumiseen laiturialueella.
Työmaalla tehdään melua aiheuttavia töitä myös yöaikaan
Työmaalla pyritään minimoimaan työstä aiheutuvat häiriöt, mutta rakentamisesta aiheutuu väistämättä ääntä, tärinää ja pölyä.
Meluisimpia työvaiheita ovat ponttiseinien asennus, louhinta ja paalutus. Näitä töitä tehdään vaiheittain vuoden 2025 lopulle asti maanantaista lauantaihin kello 7 ja 22 välisenä aikana.
Metroradan vieressä joudutaan tekemään töitä öisin – muun muassa metroliikenteen sujuvuuden ja työturvallisuuden varmistamiseksi. Lähiviikkoina tehdään melua aiheuttavaa yötyötä keskimäärin kahtena yönä kello 22–7. Meluamattomia yötöitä tehdään arviolta lokakuun lopulle asti.
Työmaalla työskennellään pääsääntöisesti arkipäivisin kello 7 ja 18 välisenä aikana. Työmaa toimii meluluvan sallimina aikoina.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
työmaa
Mikko Kuusisto, työmaapäällikkö
SRV
050 577 6580, etunimi.sukunimi@srv.fi
rakennushanke
Jean Toljander, projektinjohtaja
kaupunkiympäristön toimiala, Helsingin kaupunki
040 172 9220, jean.toljander@hel.fi
Kuvat
Linkit
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Helsingfors bjuder in invånarna att fira bilens lediga dag15.9.2025 13:36:44 EEST | Pressmeddelande
Fredagen den 19 september ordnar Helsingfors stad en förfest för bilens lediga dag på Medborgartorget. Evenemanget riktar sig till helsingforsare i alla åldrar. På programmet står bland annat avgiftsfri snabbservice av cykel samt lyckohjul och tipsrunda för barn. Evenemanget är en del av den årliga Mobilitetsveckan.
Helsinki kutsuu asukkaat viettämään Auton vapaapäivää15.9.2025 13:36:44 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunki järjestää perjantaina 19. syyskuuta kaikenikäisille kaupunkilaisille suunnatun tapahtuman Kansalaistorilla Auton vapaapäivän etkojen merkeissä. Ohjelmassa on muun muassa maksutonta polkupyörän pikahuoltoa sekä onnenpyörä ja rastirata lapsille. Tapahtuma on osa vuosittain järjestettävää Liikkujan viikkoa.
Helsinki invites residents to celebrate Car-Free Day15.9.2025 13:36:44 EEST | Press release
On Friday 19 September, the City of Helsinki is organising a kick-off event for the Car-Free Day for city residents of all ages at Kansalaistori. The programme features activities such as free express bike maintenance, a wheel of fortune and an activity track for children. The event is part of the annual European Mobility Week.
Helsingfors utreder invånarnas åsikter om gatornas och parkernas skick, säkerhet och trivsel via en invånarenkät15.9.2025 10:28:20 EEST | Pressmeddelande
Vilken park i Helsingfors är i behov av förbättring, finns det farliga platser i trafiken eller har någon cykelväg blivit i dåligt skick? Staden begär invånarna besvara en enkät om gatornas och parkernas skick, säkerhet och trivsel.
Helsinki selvittää asukaskyselyllä mielipiteitä katujen ja puistojen kunnosta, turvallisuudesta ja viihtyisyydestä15.9.2025 10:28:20 EEST | Tiedote
Missä Helsingin puistossa on parantamisen varaa, onko liikenteessä vaaranpaikkoja tai jokin pyörätie päässyt kehnoon kuntoon? Kaupunki pyytää vastaamaan kyselyyn katu- ja puistoalueiden kunnosta, turvallisuudesta ja viihtyisyydestä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme