Myllypuron metroaseman vieressä tehdään yötyötä – aseman toinen sisäänkäynti suljetaan lokakuussa

16.9.2025 10:00:00 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen viereen rakennetaan viisikerroksista laajennusosaa, joka ulottuu osittain myös metroradan päälle. Rakennukseen tulee myös uusi metron lippuhalli ja sisäänkäynti.  Rakennus valmistuu arviolta vuonna 2028.

Vaaleja tumma rakennus, katualuetta ja puita, havainnekuva
Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskusta laajennetaan (vas.) nykyisten tilojen yhteyteen. Helin & Co Arkkitehdit

Terveyspalvelut ovat kaupunkilaisten käytössä lähes normaalisti koko rakennushankkeen ajan. 

Työmaan ajankohtaiset vaikutukset:

  • Melua aiheuttava yötyö on alkanut metroradan läheisyydessä.
  • 22. syyskuuta alkavalla viikolla (viikko 39):
      • käynnistyy väliaikaisen kävelysillan rakentaminen Jauhokujan sillan viereen. Kävelysilta otetaan käyttöön lokakuun puolivälissä ja pyöräreitti sillalta poistuu
      • asennetaan työmaatiloja Kielilukion pohjoispuolelle.
      • aloitetaan valmistelevia töitä metroaseman laiturialueella.
  • 17. lokakuuta suljetaan metroaseman sisäänkäynti, joka on Jauhokujan ja terveys- ja hyvinvointikeskuksen puolella. Aseman Metropolian puoleinen sisäänkäynti jää käyttöön. 
  • Arviolta 20. lokakuuta alkavalla viikolla käynnistyy metroaseman Jauhokujan puoleisen lippuhallin purkaminen

Jauhokujalle väliaikainen jalankulkusilta  

Jauhokujan sillan viereen rakennetaan väliaikainen jalankulkusilta, joka otetaan käyttöön lokakuussa.

Nykyisellä sillalla voi ajaa autolla, vaikka osa siitä aidataan työmaan käyttöön. Autolla pääsee terveys- ja hyvinvointikeskukselle, jonka pysäköintitilat ovat lähes kokonaan käytössä. Jauhokujaa pääsee myös Liikuntamyllyn takana sijaitsevalle parkkipaikalle.

Pyöräreitti Jauhokujan sillalla suljetaan. Käyttöön jää reitti metroaseman ja Liikuntamyllyn välissä kulkevalla Varvasmyllynkujalla. 

Pyörän voi myös jättää Myllypurontien ja Jauhokujan risteyksen pyöräparkkiin. Terveys- ja hyvinvointikeskuksen edustan pyöräpaikat poistuvat näillä näkymin käytöstä lokakuussa.

Myllypuron metroaseman terveys- ja hyvinvointikeskuksen puoleinen sisäänkäynti suljetaan 17. lokakuuta

Nykyinen Jauhokujan ja terveys- ja hyvinvointikeskuksen puoleinen metron sisäänkäynti suljetaan 17. lokakuuta, ja se pysyy suljettuna rakennuksen valmistumiseen asti.

17. lokakuuta alkaen metrolaitureille pääsee vain Myllyaukiolta Metropolian puoleisesta sisäänkäynnistä, jossa on käytössä liukuportaat ja hissi. 

Laiturialueella tehdään syyskuusta alkaen valmistelevia töitä, jotka voivat vaikuttaa liikkumiseen laiturialueella. 

Työmaalla tehdään melua aiheuttavia töitä myös yöaikaan

Työmaalla pyritään minimoimaan työstä aiheutuvat häiriöt, mutta rakentamisesta aiheutuu väistämättä ääntä, tärinää ja pölyä.

Meluisimpia työvaiheita ovat ponttiseinien asennus, louhinta ja paalutus. Näitä töitä tehdään vaiheittain vuoden 2025 lopulle asti maanantaista lauantaihin kello 7 ja 22 välisenä aikana.

Metroradan vieressä joudutaan tekemään töitä öisin – muun muassa metroliikenteen sujuvuuden ja työturvallisuuden varmistamiseksi. Lähiviikkoina tehdään melua aiheuttavaa yötyötä keskimäärin kahtena yönä kello 22–7. Meluamattomia yötöitä tehdään arviolta lokakuun lopulle asti.

Työmaalla työskennellään pääsääntöisesti arkipäivisin kello 7 ja 18 välisenä aikana. Työmaa toimii meluluvan sallimina aikoina. 

Yhteyshenkilöt

työmaa
Mikko Kuusisto, työmaapäällikkö
SRV
050 577 6580, etunimi.sukunimi@srv.fi

rakennushanke
Jean Toljander, projektinjohtaja
kaupunkiympäristön toimiala, Helsingin kaupunki
040 172 9220, jean.toljander@hel.fi


Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskusta laajennetaan (vas.) nykyisten tilojen yhteyteen.
Helin & Co Arkkitehdit
kartta
Kartta
SRV
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

