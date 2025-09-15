Myllypuron metroaseman vieressä tehdään yötyötä – aseman toinen sisäänkäynti suljetaan lokakuussa

Helsinki selvittää asukaskyselyllä mielipiteitä katujen ja puistojen kunnosta, turvallisuudesta ja viihtyisyydestä 15.9.2025 10:28:20 EEST | Tiedote

Missä Helsingin puistossa on parantamisen varaa, onko liikenteessä vaaranpaikkoja tai jokin pyörätie päässyt kehnoon kuntoon? Kaupunki pyytää vastaamaan kyselyyn katu- ja puistoalueiden kunnosta, turvallisuudesta ja viihtyisyydestä.