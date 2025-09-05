Syksyn ja talven silmälasimuoti uudistaa klassikkomalleja – milleniumin tienoilta tuttu alkuvuoden hitti kehittyy jo nyt

Persoonallisia kehyksiä löytyy jokaisen tyyliin ja kasvoille, kun niitä vain uskaltaa kokeilla”, Silmäaseman valikoimasuunnittelija ja optometristi Paula Autio kiteyttää.

Väreistä pääosassa ovat pehmeät ja murretut sävyt, kuten erilaiset ruskean, punaisen ja vihreän variaatiot. Vuoden Pantone-värin, syvänruskean Mocha Moussen, rinnalla nähdään kellertävää okraa, ruosteenpunaista ja vihertävänruskeaa havanna- eli kilpikonnakuosia. Rohkeammat värit pääsevät oikeuksiinsa yksityiskohdissa.

Myös älylasien voittokulku jatkuu vahvana. Suositut Ray-Ban Meta -mallit mahdollistavat valokuvien ja videoiden tallentamisen ja jakamisen sekä tekoälyn hyödyntämisen lennosta.

“Tämä silmälasitrendi on tullut jäädäkseen, sillä silmälasien älykkäät ominaisuudet lisääntyvät kiihtyvään tahtiin”, Autio painottaa.

Klassisia malleja voimakkailla yksityiskohdilla

Silmälasimuodin klassikot ja trendikkäät vintagemallit saavat nyt uutta särmää yllättävistä yksityiskohdista. Perinteiset muodot, kuten pilotit ja wayfarerit, päivittyvät tuoreilla materiaaliyhdistelmillä ja värityksillä, joissa vain mielikuvitus on rajana. Aisoissa trendaavat ketjumaiset ja korumaiset detaljit. Myös mittasuhteita haastetaan rohkeasti. Esimerkiksi pilottilasit voi hankkia hivenen ylisuurina tai korostetun vahvalla yläosalla.

Soikeat kehykset huokuvat hienostuneisuutta – sihteerikkölasit ottavat uutta muotoa

Pyöreät mallit tekevät viimeisimmissä silmälasimallistoissa tilaa Y2K-henkisille soikeille kehyksille. Nämä matalat trendikehykset ovat aiempaa kevyempiä, ja kiiltävien pintojen rinnalle on noussut mattaviimeistely.

Vaikka muovisissa statement-malleissa riittää yhä valinnanvaraa, ohuet metallikehykset ja uudenlaiset muovin ja metallin yhdistelmät tarjoavat niille muodikkaan vaihtoehdon. Autio suosittelee ovaaleja silmälaseja erityisesti kulmikkaille kasvoille, joita ne pehmentävät kauniisti.

”Keväällä suomalaiset innostuivat merkittävästi vuosituhannen vaihteen tuntuman matalista laseista, jotka näkyivät voimakkaasti niin sosiaalisessa kuin perinteisessä mediassa niin julkkisten kuin tavistenkin kasvoilla. Matalien lasien trendi onkin sellainen, joka läpileikkasi kansaa hyvin tehokkaasti: ne ovat tuttuja muotilehtien lisäksi aidosti myös katukuvasta. Suomalaiset ottivat tämän trendit todella omakseen, ja suomalaisten trendikkyyden lisäksi tätä selittää kyseisen trendin poikkeuksellinen sopivuus suomalaisille kasvoille – korkeille poskipäille!”, Autio kertoo.