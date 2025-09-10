Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

10.9.2025 19:00:20 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Äänekoskella Tippatehtaankadulla 10.9.2025 klo 18:52. Omakotitalossa savuhaitta johtui saunan kiinni olevista hormipelleistä, mutta varsinaista paloa ei ollut. Asukas evakuoitui itse, ja ensihoito tarkasti hänet. Kolme pelastusyksikköä tuuletti tilat. Lisätietoja palomestarin kautta.

Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 10.9.2025

RAKENNUSPALO ÄÄNEKOSKI

Pelastuslaitos sai tehtävän keskisuuresta rakennuspalosta klo 18:52 Tippatehtaankadulle Äänekoskelle. Omakotitalon sisällä paljon savua. Saunaa lämmitetty, ja hormipellit jäänyt kiinni. Ei paloa. Asukas päässyt omin voimin ulos, ensihoito tarkasti hänet.

Tilanteessa ei ollut tulipaloa. Pelastuslaitos tarkasti ja tuuletti tilat. Kohteessa kävi kolme pelastuslaitoksen yksikköä ja ensihoitoyksikkö.

Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

Avainsanat

pelastuslaitosonnettomuustiedotekeski-suomen pelastuslaitoshyvakskeski-suomen hyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Aluevaltuusto päätti hyvinvointialuestrategiasta9.9.2025 20:54:46 EEST | Tiedote

Aluevaltuusto päätti kokouksessaan 9.9. hyvinvointialuestrategiasta. Strategiassa näkyy entistä vahvemmin talouden ja toiminnan yhteensovittamisen näkökulma. Nykyiset tavoitteet – hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, palveluiden saavutettavuus sekä sujuvuuden kehittäminen – säilyvät taloustavoitteen rinnalla, ja tavoitteita on täydennetty kustannusvaikuttavuuden ja taloudellisen sopeutumisen näkökulmalla.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye