Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 10.9.2025

RAKENNUSPALO ÄÄNEKOSKI

Pelastuslaitos sai tehtävän keskisuuresta rakennuspalosta klo 18:52 Tippatehtaankadulle Äänekoskelle. Omakotitalon sisällä paljon savua. Saunaa lämmitetty, ja hormipellit jäänyt kiinni. Ei paloa. Asukas päässyt omin voimin ulos, ensihoito tarkasti hänet.

Tilanteessa ei ollut tulipaloa. Pelastuslaitos tarkasti ja tuuletti tilat. Kohteessa kävi kolme pelastuslaitoksen yksikköä ja ensihoitoyksikkö.

Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112