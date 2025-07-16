Europarlamentaarikko Aura Salla pääneuvottelijaksi Euroopan puolustuksen yksinkertaistamispakettiin
Europarlamentaarikko Aura Salla (kok., EPP) on nimetty Euroopan parlamentin teollisuusvaliokunnan pääneuvottelijaksi EU:n ensimmäiseen puolustusvalmiuden yksinkertaistamispakettiin. Kyseessä on yksi parlamenttikauden merkittävimmistä lainsäädäntöhankkeista, joka luo perustan Euroopan puolustusteollisuuden vahvistamiseksi.
Tässä ajassa Euroopan on tehtävä kaikkensa puolustusvalmiuksien sekä suorituskykynsä vahvistamiseksi välittömästi. Emme voi luottaa Yhdysvaltojen tukeen Euroopan puolustuksen turvaamiseksi. Tavoitteenani on neuvottelutulos, joka takaa Euroopan puolustusteollisuuden nopean kasvun sekä edistää jäsenmaiden ja Naton puolustusvalmiutta, Salla sanoo.
Komission esityksen tavoitteena on muuttaa EU:n sääntelykehystä niin, että uusien puolustuskyvykkyyksien nopea kehittäminen ja käyttöönotto onnistuu koko unionin alueella. Tämä tarkoittaa muun muassa julkisten hankintojen pullonkaulojen purkamista, lupaprosessien nopeuttamista ja rajat ylittävän yhteistyön helpottamista.
Puolankin tapahtumat osoittavat, että jäsenvaltioilla on oltava mahdollisuus ja kapasiteetti reagoida nopealla ja yhtenäisellä otteella kasvaviin uhkiin. EU:n rooli on tukea sotilasliitto Naton toimintaa vahvistamalla puolustusteollisuutta, - kapasiteettia, sisämarkkinoita sekä yhteisiä hankintoja ja rahoituksen saatavuutta. Sotilaallisen liikkuvuuden parantaminen on myös yksi konkreettinen esimerkki EU:n roolista Euroopan puolustuksen vahvistamisessa, Salla sanoo.
Puolustusvalmiuden yksinkertaistamispaketti tähtää pullonkaulojen poistamiseen julkisissa hankinnoissa, lupamenettelyissä, raportointivelvoitteissa ja rajat ylittävässä yhteistyössä. Tarkoitus on helpottaa puolustukseen liittyvän lainsäädännön ja Euroopan puolustusrahaston (EDF) nykyisiä säännöksiä, poistaa sääntelyesteitä sekä vahvistaa Euroopan puolustusteollisuutta. Tavoitteena on vahvistaa EU-maiden ja Naton välistä saumatonta yhteistyötä sekä varmistaa lainsäädännön yksinkertaistamisella investointeja, kasvua ja innovaatiot eurooppalaiselle puolustusteollisuudelle.
Tämä tehtävä on erityisen merkittävä kenelle tahansa mepille ja jäsenmaalle. Pitkäaikaisena vahvemman eurooppalaisen puolustuskyvyn sekä unionin yhtenäisyyden puolestapuhujana tämän lainsäädännön ripeä ja vaikuttava läpivieminen on minulle myös henkilökohtaisesti erityinen kunnia. Vahva puolustus, kokonaisturvallisuuden varmistaminen ja Euroopan suvereniteetin puolustaminen ovat sekä Suomelle että itselleni yksi tärkeimmistä tehtävistä, Salla toteaa.
Teollisuusvaliokunta on parlamentin suurin ja pysyvä valiokunta, jonka päävastuulla on Euroopan teollisuuspolitiikan vahvistaminen.
Yhteyshenkilöt
Aura Sallaeuroparlamentaarikko, VTTEuroopan parlamentti
Aura Salla (Kok/EPP-ryhmä). Jäsen ITRE:ssä, varajäsen BUDG- ja IMCO-valiokunnissa.
Sara Anttilaerityisavustaja, viestintä ja mediasuhteetEuroopan parlamentti
Sara Anttila seuraa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan (ITRE) työtä ja vastaa mediasuhteista ja viestinnästä.
Europarlamentaarikko Aura Salla
Jäsen
ITRE Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
D-IN Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta
Varajäsen
BUDG Budjettivaliokunta
IMCO Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
D-CA Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta
DASE Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian maiden liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta
