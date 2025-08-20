F-liiga alkoi mestarin näytöksellä – Oilers tyrmäsi heti avauserässä

Markus Salmi pommitti Oilersin johtoon jo pelin avausminuutilla, ja kohta Jasper Auvinen linkosi takakulmaan 2-0 Jesperi Lindforsin napatessa toisen syöttöpisteensä. Nokialaisten vaikea alku tiivistyi Oilersin kolmannessa maalissa, jossa kolme sen kenttäpelaajaa ja maalivahti Iiro Rantaniemi haroivat tyhjää päädystä luukulle pompanneessa pallossa ja Eetu Sorvali sai siirtää sen verkkoon. Unisesti reagoinut ja kaksinkamppailut hävinnyt KrP koki vielä yhden takaiskun, kun se menetti pallon keskiviivalla ja Waltteri Vesterinen päätti vastaiskun 4–0-maaliin.

Toisessa erässä Nokian KrP oli jo enemmän oma itsensä ja pystyi pitämään palloa, mutta maalipaikat jäivät edelleen vähiin. Joukkueen päästyä ylivoimalle syntyi viimein tulostakin Juuso Aholan niitatessa kavennuksen Luukas Hyvärisen poikkipassista. Erän viimeisellä minuutilla jatkui kuitenkin taas vieraiden epäonni, kun puolustaja Eemil Ukkosen maila katkesi kriittisessä paikassa ja pallon napannut Jasper Auvinen sai nostaa halvasti jo illan toisen maalinsa.

Markus Salmen vietyä Öljymiehet päätöserässä 6–1-johtoon alkoi KrP yrittää riskillä ilman maalivahtia ja Luukas Hyvärinen kavensikin kuudella viittä vastaan. Oilers kuitenkin iski tyhjiin peräti kolme palloa maalintekijöinä Waltteri Vesterinen, Eetu Sorvali ja Santeri Lindfors.

Perjantaina tärähtää käyntiin F-liigan naisten sarja, kun liigapisteistä ja Super Cupin voitosta pelaavat liigamestari Classic ja cupvoittaja TPS.

F-liigan miesten sarjassa on perjantaina vuorossa ottelu Westend Indians–TPS.