Adlercreutz osallistuu Pohjoismaiden ministerineuvoston kokoukseen Ahvenanmaalla
RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz vierailee lähipäivinä Ahvenanmaalla pohjoismaisesta yhteistyöstä vastaavana ministerinä. Adlercreutz toimii Suomen ja Ahvenanmaan puheenjohtajakaudella Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana yhdessä Ahvenanmaan yhteistyöministerin Annika Hambruddin kanssa, kun Pohjoismaiden yhteistyöministerit kokoontuvat Maarianhaminassa.
Kokouksen asialistalla on muun muassa tilannekatsaus Helsingin sopimuksen päivittämisestä, yhteiset panostukset demokratian kehittämiseen ja pohjoismaisen sähköisen henkilötunnuksen kehittämisen tilanne, jota on peräänkuulutettu ja josta on keskusteltu jo pitkään Pohjoismaissa.
– Yhteinen sähköinen henkilötunnus on asia, jota olemme odottaneet. RKP on ajanut tätä jo pitkään, koska se helpottaisi konkreettisella tavalla ihmisten arkea. Nyky-yhteiskunnassa helppo ja turvallinen tunnistautuminen on välttämättömyys, eikä ole tarkoituksenmukaista, että kansalliset rajat vaikeuttavat prosesseja niin paljon kuin nyt, Adlercreutz sanoo.
Kokouksessa keskustellaan myös turvallisuudesta ja varautumisesta. Keskustelut ovat jatkoa kesällä pääministerien hyväksymälle julistukselle, jossa keskitytään pohjoismaisen yhteistyön vahvistamiseen turvallisuuspoliittisten haasteiden lisääntyessä.
– Pohjoismaisen yhteistyön merkitys korostuu levottomassa maailmassa. On koko Pohjolan edun mukaista, että olemme yhtenäisiä ja hyvin valmistautuneita kohtaamiimme haasteisiin, Adlercreutz sanoo.
Yhteyshenkilöt
Andreas Elfvingspecialmedarbetare, erityisavustaja (Anders Adlercreutz)Puh:+358 50 310 0274
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.
Ingo: Finland har en stark roll i NATO10.9.2025 18:14:06 EEST | Pressmeddelande
Riksdagen debatterade idag statsrådets redogörelse om Försvarsmaktens deltagande i uppgifter i Natos kollektiva försvar i fredstid 2026. Svenska riksdagsgruppens gruppanförande hölls av riksdagsledamot Christoffer Ingo, där han betonade vikten av att bidra till säkerheten i vårt eget närområde, Finlands roll i NATOs kollektiva försvar och att vi måste ha ökad övervakning, beredskap och samarbete speciellt i Östersjöregionen.
Ingo: Suomella on vahva rooli NATO:ssa10.9.2025 18:14:06 EEST | Tiedote
Eduskunta käsitteli tänään hallituksen selontekoa Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2026. RKP:n eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron piti kansanedustaja Christoffer Ingo, jossa hän korosti oman lähialueemme turvallisuuden edistämisen tärkeyttä, Suomen roolia Naton kollektiivisessa puolustuksessa sekä tarvetta lisätä valvontaa, valmiutta ja yhteistyötä erityisesti Itämeren alueella.
Anna Sjöström har valts till riksdagsassistent för Mikko Ollikainen10.9.2025 15:05:08 EEST | Pressmeddelande
Anna Sjöström har valts till riksdagsassistent för Mikko Ollikainen. Sjöström är ekonomie magister inom handelsrätt och politicies kandidat inom statskunskap med masskommunikation.
Anna Sjöström on valittu Mikko Ollikaisen kansanedustajan avustajaksi10.9.2025 15:05:08 EEST | Tiedote
Anna Sjöström on valittu Mikko Ollikaisen kansanedustajan avustajaksi. Sjöström on kauppaoikeuden maisteri ja valtiotieteen kandidaatti.
Wickström: Hot och våld mot akutvårdspersonal kriminaliseras äntligen9.9.2025 18:21:22 EEST | Pressmeddelande
Riksdagen behandlade idag regeringens proposition om ändring av strafflagen, med syftet att stärka det straffrättsliga skyddet för personer som arbetar inom polis-, räddnings- och akutvårdsverksamhet. Målet är att säkerställa att denna samhällsbärande verksamhet kan utföras utan störningar eller hot.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme