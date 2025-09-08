Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Helsingin kaupunginvaltuusto piti kyselytunnin ja käsitteli valtuutettujen aloitteita

10.9.2025 22:13:16 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote

Jaa

Kaupunginvaltuustossa järjestettiin keskiviikkona 10. syyskuuta kyselytunti. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin valtuutettujen aloitteita ja kansalliskielilautakunnan vuosikertomusta.

Kaupunginvaltuutettuja valtuustosalissa.
Helsingin kaupunginvaltuusto kokoontui keskiviikkona 10. syyskuuta. Sakari Röyskö

Kyselytunnilla oli neljä kysymystä, joista kolme koski Alfa-PVP-huumeen ongelmien rajoittamista ja hoitamista. Aiheesta kysyivät valtuutetut Nita Austero, Mari Holopainen ja Nora Grotenfelt. Kysymyksiin vastasi pormestari Daniel Sazonov. Lisäksi keskustelussa oli valtuutettu Titta Hiltusen kysymys Helsingin asuntopolitiikasta, johon vastasi kaupunkiympäristön apulaispormestari Johanna Laisaari.

Valtuusto käsitteli myös Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmän ryhmäaloitetta tekoälyn hyödyntämisestä sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluissa, valtuutettujen aloitteita ja kansalliskielilautakunnan vuosikertomusta 2024.

Kansalliskielilautakunnan vuosikertomuksessa käydään läpi ruotsinkielisten palvelujen toteutumista Helsingin palveluissa vuonna 2024. Keskeisimmät havaitut puutteet koskevat muun muassa terveydenhuollon takaisinsoittopalveluita, lasten ja nuorten ruotsinkielisiä psykiatrisia palveluita sekä vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ruotsinkielisten paikkojen riittävyyttä.

Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginvaltuuston asiakirjat -sivulla. Seuraava kokous on 24. syyskuuta.

Helsingin kaupunginvaltuusto viettää tänä vuonna 150-vuotisjuhlavuotta. Seuraa juhlavuoden tapahtumia osoitteessa Hel.fi/valtuusto150.

Ilona Turtola
Viestintäasiantuntija
P. 040 192 90 03
ilona.turtola@hel.fi

Avainsanat

helsinkihelsingin kaupunkipäätöksentekopäätöksetkaupunginvaltuusto

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Kaupunginkanslia on Helsingin kaupungin keskushallintovirasto. Päämäärämme on kaupunki, joka tarjoaa parastaan kaupunkilaisille ja menestyy kiihtyvässä kilpailussa. Uudistamme kaupunkia strategian mukaisesti yhdessä toimialojen kanssa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye