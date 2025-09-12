Pajala-HVM Housing Oy ratkaisee kausityöntekijämajoituksen pulman ja tuo Lappiin 600 uutta majoitushuonetta – ensimmäiset kohteet käytössä loppuvuodesta 2025 Ylläksellä ja Saariselällä
Pajala Yhtiöt Oy:n ja HVM Infra Oy:n yhteisyritys Pajala-HVM Housing Oy on käynnistänyt innovatiivisen majoitusratkaisun kausityöntekijöille kokonaisratkaisuna. Yhteistyö yhdistää rakentamisen ja kiinteistökehityksen osaamisen sekä matkailu- ja palvelualan tarpeiden syvällisen tuntemuksen. Yhtiö on kehittänyt soveltuvat maa-alueet Lapin merkittävimpiin keskuksiin, luonut konseptin lähes 600 majoitushuoneelle ja solminut merkittäviä sopimuksia loppukäyttäjien kanssa. Ensimmäiset 196 majoitushuonetta tullaan sijoittamaan Ylläkselle ja Saariselälle. Maanrakennustyöt ovat käynnissä ja käyttöönotto tapahtuu loppuvuodesta 2025.
Yhtiön ratkaisu on ainutlaatuinen mittakaavassaan toimitusnopeuden, skaalattavuuden ja loppukäyttäjän kustannustason näkökulmasta. Myös ympäristöhyöty on merkittävä, sillä rakentamisen hiilijalanjälki on noin 1/10 vastaavan uuden rakentamisesta, mikä tekee mallista sekä taloudellisesti että ekologisesti kestävän.
Pajala-HVM Housing Oy vastaa kausityöntekijöiden majoituspulaan
Pajala-HVM Housing Oy astuu markkinoille ainutlaatuisella konseptilla, joka vastaa kausityöntekijöiden majoitukseen liittyvään, huutavaan tarpeeseen erityisesti Lapissa ja muissa kausityöntekijäkeskittymissä. Yhtiö pyrkii ratkaisemaan Pohjoisen matkailun ja teollisten investointien työntekijämajoitukseen liittyviä pullonkauloja.
Konseptissa hyödynnetään energiatehokkaita, ympäristönäkökulmat huomioivia ja kiertotalouden periaattein toteutettuja majoitusrakennuksia, jotka alun perin rakennettiin Pyhäjoelle Fennovoiman ydinvoimalatyömaalle.
Rakennuksia on yhteensä kaksitoista, joista ensimmäiset neljä tullaan siirtämään Ylläkselle ja Saariselälle syksyn aikana. Kaikki rakennukset käyvät perusteellisen, arkkitehdin suunnitteleman uudistuksen läpi ennen majoituksen alkamista. Uudistuksen jälkeen rakennukset muodostavat rauhallisen pihapiirin ja kattomuotonsa ansiosta ne asettuvat osaksi kylämiljöötä, toteuttaen samalla kierrätettävyyden ja puurakentamisen estetiikkaa.
Ensimmäiset kohteet käyttöön valtakunnallisen toimijan kanssa
Ensimmäiset rakennukset otetaan käyttöön valtakunnallisen toimijan henkilöstön majoitukseen Lapissa. Yhteistyö osoittaa konseptin toimivuuden ja luo pohjan uusille sopimuksille myös muiden matkailualan toimijoiden kanssa.
"Matkailun ja pohjoisen ulottuvuuden infrahankkeet sekä teolliset hankkeet vaativat uusia ratkaisuja työntekijöiden houkuttelemiseksi. Kun voimme tarjota työnantajille ja palveluntarjoajille mahdollisuuden ratkaista kausityöntekijöiden majoituspulman nopeasti, kustannustehokkaasti ja laadukkaasti, vahvistamme samalla sekä alueiden elinvoimaa että matkailualan vetovoimaa", sanoo Hannes Oksa, Pajala-HVM Housing Oy:stä.
"Ensimmäiset sopimukset valtakunnallisen toimijan kanssa ovat meille tärkeä osoitus siitä, että konsepti toimii käytännössä. Se luo pohjan uusille kumppanuuksille ja vahvistaa asemaamme markkinoilla", lisää Teemu Södö, Pajala-HVM Housing Oy:stä.
Kestävä ja houkutteleva ratkaisu
Pajala-HVM Housing Oy:n konsepti yhdistää liiketoiminnan kasvavat mahdollisuudet ja työntekijöiden arjen tarpeet tarjoten kustannustehokasta, nopeaa ja laadukasta kapasiteettia suoraan sinne, missä sitä eniten tarvitaan. Seuraavassa vaiheessa sijoitetaan vajaa 400 huoneistoa Pohjoisen keskittymiin matkailun ja teollisuuden tarpeisiin vuoden 2026 lopulla.
Pajala-HVM Housing Oy on Pajala Yhtiöt Oy:n ja HVM Infra Oy:n yhteisyritys, jonka liiketoiminta perustuu Lapin matkailun työntekijöiden majoitusongelman ratkaisuihin.
