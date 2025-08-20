Rakentamisen sääntely uudistuu – Rakennustiedon uusi digikirja tuo selkeyttä ja ajantasaisuutta alan ammattilaisille
Rakentamisen lainsäädäntö on parhaillaan suurimmassa murroksessa vuosikymmeniin. Rakennustieto vastaa muutokseen julkaisemalla Kaavoitus- ja rakentamislainsäädännön käsikirjan, joka kokoaa yhteen rakentamislain (751/2023) ja alueidenkäyttölain (132/1999) säännöstekstit, pykäläkohtaiset kommentit sekä keskeiset oikeustapaukset. Teos julkaistaan digikirjana, joka päivittyy vuosittain – tarjoten käyttäjilleen ajantasaisen ja luotettavan työkalun nopeasti muuttuvassa sääntely-ympäristössä.
Käsikirjan ovat toimittaneet esittelijäneuvos Susanna Wähä ja yliopistonlehtori Kimmo Malin. He ovat koostaneet pykäläkohtaiset kommentit sekä valinneet ne maankäyttö- ja rakennuslain oikeustapaukset, jotka ovat merkityksellisiä myös uuden rakentamislain tulkinnan kannalta.
"Tulevan oikeuskäytännön myötä rakentamisen uuden sääntelyn toivotaan selkeytyvän. Seuraamme kehitystä puolestasi ja päivitämme käsikirjaa sen mukaisesti," kertoo Susanna Wähä digikirjan hyödyistä.
Vaikka voimassa oleva lainsäädäntö on saatavilla maksutta Finlex-palvelussa ja tekoäly tarjoaa uusia tapoja tiedonhakuun, kommentaariteos tarjoaa syvällisemmän ja asiantuntevamman näkökulman.
"Tekoäly voi tiivistää tekstiä, mutta se ei vielä kykene yhdistämään lainvalmisteluaineistoa ja vuosikymmenten aikana syntynyttä oikeuskäytäntöä oikeaan asiayhteyteen säädöksessä tai tekemään tulkintoja säädöksen käytännön merkityksestä," Wähä muistuttaa.
Digikirjan vuosittainen päivitettävyys tekee siitä erityisen arvokkaan työkalun tilanteessa, jossa sääntely muuttuu nopeasti.
"Olemme Rakennustiedossa ylpeitä siitä, että voimme ensimmäisenä kustantajana tarjota rakennusalalle digitaalisen kommentaariteoksen, josta alan ammattilaiset löytävät rakentamisen keskeiset lait ja tulkinnat helposti ja nopeasti," Rakennustiedon liiketoimintoimintajohtaja Pia Rämö toteaa.
Lisenssi uuteen digikirjaan sisältää myös aiemmin julkaistun Maankäyttö- ja rakennuslaki tulkintoineen -digikirjan sisällön.
Julkaisun yhteydessä Rakennustieto järjesti 9.9.2025 koulutuksen Ajankohtaista uudistuvassa rakentamista ja alueidenkäyttöä ohjaavassa lainsäädännössä, jossa käsiteltiin sääntelyn ajankohtaisia kysymyksiä ja esiteltiin uuden käsikirjan käyttöä.
Tallenne koulutuksesta on tilattavissa 31.10.2025 asti, ja tallenteen tilaajat saavat kolmen kuukauden käyttöoikeuden uuteen digikirjaan. Tallenne on katsottavissa 15.12.2025 asti.
