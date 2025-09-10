Uusi digitaalinen interventio auttaa ukrainalaisia tukemaan lastensa mielenterveyttä sodan aikana

Yhdessä selviydytään -interventio perustuu kognitiivisen käyttäytymisterapian ja positiivisen vanhemmuuden periaatteisiin. Ohjelma toteutetaan verkossa, joten se on saatavilla myös miehitetyillä alueilla asuville perheille, joilla ei ole mahdollisuutta saada muunlaista tukea. Ohjelma antaa huoltajille käytännön keinoja sekä oman että lasten ahdistuksen hallintaan sotatilanteessa.

Parhaillaan käynnissä olevassa pilottitutkimuksessa arvioidaan ohjelman toteutettavuutta ja vaikuttavuutta. Kolmen viikon interventio-ohjelmaan rekrytoidaan noin 30 osallistujaa, jotka täyttävät kyselyt ennen ja jälkeen ohjelman, ja osalle osallistujista tehdään haastattelu.

– Osallistujien palaute auttaa varmistamaan, että ohjelma on ymmärrettävä, käyttäjäystävällinen ja sovellettavissa ahdistavissa tilanteissa, mikä parantaa ohjelman tehokkuutta, sanoo kehityspäällikkö Terja Ristkari Turun yliopistosta.

Tutkimusvaiheen jälkeen ohjelmaa on tarkoitus tarjota kaikille Ukrainassa asuville ja sotaa paenneille.

Sota aiheuttaa traumaattisia kokemuksia

Venäjän täysimittainen sota Ukrainaa vastaan on jatkunut yli kolme vuotta, ja sen vaikutukset mielenterveyteen ovat merkittävät.

– Sota aiheuttaa traumaattisia kokemuksia, kroonista stressiä, pelkoa ja epävarmuutta. Monet perheet ovat paenneet kotiseudultaan, menettäneet läheisiään ja kärsineet taloudellisia vaikeuksia. Toistuvat ilmaiskut aiheuttavat jatkuvaa turvattomuutta. Olosuhteet ovat erityisen raskaita lapsille ja nuorille. Sotatilanteessa vanhemmilla on suuria haasteita hallita omaa ahdistustaan ja stressiään samalla, kun he pyrkivät turvaamaan lastensa hyvinvoinnin, sanoo professori Olga Osokina, joka työskentelee Turun yliopistossa ja Donetskin kansallisessa lääketieteellisessä yliopistossa Ukrainassa.

– Sotatilanteessa eläminen heikentää vanhempien kykyä tarjota turvallinen, vakaa ja kasvua edistävä ympäristö, joka on välttämätön terveelle kehitykselle. Monet vanhemmat tarvitsevat tietoa, jolla auttaa lapsia selviytymään sodan arjessa, sanoo lastenpsykiatrian professori Andre Sourander Turun yliopistosta.



Ukrainalaisille suunnattu ohjelma perustuu alkuperäiseen Yhdessä selviydytään -verkkosivustoon, jonka Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus kehitti koronapandemian alussa. Aiempi tutkimus osoitti, että vanhemmat saivat ohjelmasta arvokkaita taitoja, joiden avulla he pystyivät auttamaan itseään ja lapsiaan hallitsemaan stressiä kriisitilanteessa.



Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus on osa Suomen Akatemian tutkimuksen lippulaiva INVESTiä, joka tutkii eriarvoisuutta, interventioita ja uutta hyvinvointiyhteiskuntaa. Turun yliopiston ja THL:n yhteisen lippulaivan tavoitteena on tarjota Suomelle ja muille yhteiskunnille nykyistä tasa-arvoisempi sekä taloudellisesti, väestöllisesti ja sosiaalisesti kestävämpi hyvinvointivaltiomalli.