Koiran kanssa poronhoitoalueella? Näin toimit oikein

12.9.2025 08:54:14 EEST

Koirat aiheuttavat vuosittain kymmeniä porovahinkoja. Metsästyskauden alkaessa on syytä huolehtia siitä, että oma koira ei pääse aiheuttamaan vahinkoja. Porotyöalueita kannattaa välttää metsästäessä kokonaan. Tietoja porotöistä saa paliskunnan poroisännältä ja osoitteesta porotyot.fi.

koira katsoo tiellä olevia poroja.
Poronhoitoalueella liikkuessa pitää huolehtia, ettei oma koira lähde porojen perään. Pekka Kustula. Metsästäjäliitto.

Poroihin tottumaton koira saattaa luulla poroa riistaksi. Poro taas näkee koiran petona. Seurauksena voi olla takaa-ajo – pahimmillaan raatelu. Viime vuonna Paliskuntain yhdistykselle ilmoitettiin koiriin liittyen 38 poron kuolemasta sekä kymmenistä raatelutilanteista.

Koiran omistajalle eteen tulee luonnollisesti korvausvastuu. Suuri vahinko syntyy myös ilman että koira käy edes kiinni poroon, mikäli koira pääsee sotkemaan käynnissä olevia porotöitä.

– Pienikin koira voi aiheuttaa suuren vahingon, jos se ajaa erotukseen valmiina olevan tokan hajalle. Siinä kuluu nopeasti useita miestyöpäiviä, ennen kuin porot ovat taas koossa, sanoo Metsästäjäliiton Lapin piirin puheenjohtaja Veikko Piuva.

Ennen metsästystä kannattaa ottaa selvää alueella käynnissä olevista porotöistä. Osa niistä löytyy nettipalvelusta, mutta ajantasaisin tieto saadaan soittamalla paliskuntien poroisännille. Porotyöalueita kannattaa välttää metsästäessä kokonaan.

Koiran voi kouluttaa porovapaaksi

Koiran suhtautumista poroihin voi käydä testaamassa esimerkiksi aitauksessa tai kiinni olevien porojen kanssa. Testauspaikkoja löytyy myös poronhoitoalueen ulkopuolelta.

On kuitenkin muistettava, että vapaana oleva koira voi käyttäytyä maastossa eri tavalla poroja kohdatessaan.

– Metsästyskoiralla vietti on suuri. Vaikka se on pentuna totutettu poroihin, syksyllä koiraa on pidettävä aina aluksi silmällä, sanoo Piuva.

Porovahinkoja tekevät kaikenlaiset koirat, mutta syksyllä on kasvanut riski, että poron perään lähtee niihin tottumaton metsästyskoira.

– Suosittelen vakavasti porovahingot kattavaa vastuuvakuutusta. Ja jos jotain sattuu, niin otetaan reilusti yhteys poroisäntään.

Metsästäjistä on toisaalta hyötyä porotaloudelle, sillä he ilmoittavat paliskunnille maastosta löytyviä petojen raatelemia poroja. Ilman tätä työtä korvaukset menetetyistä poroista saattaisivat jäädä saamatta.

Muista ainakin nämä asiat, kun metsästät poronhoitoalueella koiran kanssa:

  • Opeta koirasi porovapaaksi
  • Pidä kerralla irti vain yhtä hallinnassa olevaa, porovapaata koiraa
  • Tarkista etukäteen paliskunnan poroisännältä, missä porotöitä kulloinkin tehdään ja vältä alueita. Tietyin paikoin porotyöt päivitetään myös porotyot.fi-sivustolle
  • Noudata koirien kiinnipitoaikoja
  • Vältä koiran treenaamista hirven kiimarauhoituksen aikana. Porolla on rykimäaika samoihin aikoihin, ja häiriöt vaikuttavat seuraavan vuoden vasatuotantoon
  • Hanki koirallesi porovahingot täysimääräisenä kattava vakuutus
  • Älä laske uudestaan irralleen koiraa, joka on vahingoittanut poroa.

Yhteyshenkilöt

Veikko PiuvapuheenjohtajaMetsästäjäliitto, Lapin piiri

Puh:+358400297504

