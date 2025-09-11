Keski-Suomen hyvinvointialue

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ottaa käyttöön digiasioinnin palveluita 15.9.

11.9.2025 10:00:00 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueen koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ottaa käyttöön digitaaliset asiointipalvelut 15.9.2025. Kiirreetömän asioinnin kautta voi jättää viestin oman koulun terveydenhoitajalle. Lisäksi opiskeluterveydenhuoltoon avataan reaaliaikainen chat.

Nuori nainen istuu ulkona ja katsoo hymyillen puhelintaan. Taustalla on vihreitä puita.
Digipalveluissa voit asioida silloin, kun sinulle parhaiten sopii.

Keski-Suomen hyvinvointialueen digitaaliset asiointimahdollisuudet laajenevat, kun digipalveluita otetaan käyttöön koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa maanantaina 15.9.2025.

– Digipalvelun kautta voi kätevästi viestiä lapsen tai nuoren terveysasioista oman oppilaitoksen terveydenhoitajalle tietoturvallisesti. Mahdollisuus opiskelijakohtaiseen viestinvaihtoon Wilman kautta poistuu samalla kokonaan, koska siellä ei tietoturvasyistä voi terveysasioista viestiä, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelupäällikkö Mari Kolu kertoo.

Kouluterveydenhuoltoon avataan kiireettömän asioinnin kanava, jonka kautta peruskoulua käyvä oppilas tai hänen huoltajansa voi jättää oman koulunsa terveydenhoitajalle yhteydenottopyynnön. Yhteydenottopyynnöt pyritään käsittelemään 1–5 arkipäivän kuluessa. Kiireettömään asiointiin tulee tunnistautua mobiilivarmenteella tai verkkopankkitunnuksilla.

Opiskeluterveydenhuollossa otetaan käyttöön kiireetön asiointi sekä chat-palvelu, joka toimii keskitetyn puhelinpalvelun ja ajanvarauksettomien vastaanottojen rinnalla. Kiireettömän asioinnin kautta toisen asteen opiskelija tai hänen huoltajansa voi jättää oman oppilaitoksensa terveydenhoitajalle yhteydenottopyynnön. Yhteydenottopyynnöt käsitellään 5 arkipäivän kuluessa. Kiireettömään asiointiin tulee tunnistautua mobiilivarmenteella tai verkkopankkitunnuksilla. Chat-palvelussa toisen asteen opiskelija tai hänen huoltajansa voi keskustella reaaliaikaisesti terveydenhoitajan kanssa. Chat on avoinna maanantaista torstaihin kello 12–15. Chat-palvelussa voi keskustella anonyymisti tai vahvasti tunnistautuneena.

– Kannustan kaikkia huoltajia sekä niitä nuoria ja opiskelijoita, joilla on omat verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne, kirjautumaan OmaHyvaks-sovellukseen. Sen käyttö ei ole aikaan sidottu, vaan voit viestiä sujuvasti silloin, kun sinun aikatauluihisi sopii, ja oma terveydenhoitaja vastaa viestiisi lähipäivien aikana, Kolu kertoo.

Digiasioinnin palvelut saa käyttöönsä lataamalla OmaHyvaks-mobiilisovelluksen tai vierailemalla osoitteessa hyvaks.fi/asioi-verkossa. Puolesta-asiointi on mahdollista alle 18-vuotiaan lapsen huoltajille. Täysi-ikäisen henkilön puolesta asioinnissa vaaditaan valtuutus, jonka voi tehdä osoitteessa suomi.fi/valtuudet.

Yhteyshenkilöt

Outi Lund, terveydenhoitaja, kouluterveydenhuolto, outi.lund@hyvaks.fi, p. 050 337 9182

Maria Martimo, terveydenhoitaja, opiskeluterveydenhuolto, maria.martimo@hyvaks.fi, p. 050 311 8298

Mari Kolu, palvelupäällikkö, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, mari.kolu@hyvaks.fi, p. 040 761 6308

