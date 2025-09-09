Kelan uusi uutiskirje keräsi nopeasti yli 10 000 tilaajaa

Kela kertoi elokuussa aloittavansa uutiskirjeen julkaisemisen henkilöasiakkaille.

Ensimmäinen uutiskirje ilmestyi 1. syyskuuta. Kuukausittain ilmestyvä uutiskirje kokoaa selkeän katsauksen Kelan etuuksiin, palveluihin ja sosiaaliturvan muutoksiin. Se on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Uutiskirjeen kohdentamisessa ei käytetä asiakkaiden Kela-asiointiin liittyviä tietoja.

– Tavoitteemme on, että uutiskirje on luotettava tietopaketti, joka auttaa ihmisiä eri elämäntilanteissa ajankohtaisella tiedolla. Tuomme sosiaaliturvan ajankohtaisia asioita lähemmäs arkea ja kerromme niistä kiinnostavasti, sanoo Kelan markkinointiviestinnän asiantuntija Emmi Räsänen.

Ensimmäisessä uutiskirjeessä kerrottiin 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilusta, puhelinpalvelussa asioimisesta ja annettiin hakemista helpottavia ohjeita.

– Uutiskirje vahvistaa omia kanaviamme ja on tapa kertoa Kela-asioista myös niille, joita emme tavoita sosiaalisessa mediassa, sanoo Kelan viestintäjohtaja Pipsa Lotta Marjamäki.



Henkilöasiakkaiden uutiskirjeen ohella Kela julkaisee useita kumppaneille ja sidosryhmille suunnattuja uutiskirjeitä.





Näin tilaat henkilöasiakkaiden uutiskirjeen

Uutiskirjeen tilaaminen on maksutonta ja helppoa. Sen voi tilata osoitteista:





