Perhehoitajana toimiminen on merkityksellinen tehtävä
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on mukana Perhehoitoliiton valtakunnallisessa Ajoissa kotiin -kampanjassa. Tämän vuoden kampanjan teema on Iloa perhehoidosta. Perhehoidossa tarjotaan tavallista, turvallista arkea ja huolenpitoa lapsille, aikuisille tai ikäihmisille, jotka tarvitsevat tukea.
Perhehoitoa tarvitaan, kun lapsi tai nuori ei voi asua omassa kodissaan, kun kehitysvammainen tai vammainen lapsi tai aikuinen tarvitsee tukea arkeen tai kun ikäihminen ei enää voi asua täysin itsenäisesti.
Perhehoitajana voivat toimia perheet, jotka pystyvät oman vakaan elämäntilanteensa ansiosta olemaan avuksi tukea tarvitseville. Pohteen alueella on yhteensä reilu 500 perhehoitajaa.
Pohteen Perhehoidonkeskus hakee koko ajan perhehoitoperheitä eri puolille Pohjois-Pohjanmaata.
– Pohteella tarvitaan erityisesti perheitä, jotka voivat tarjota perhehoitoa tukea tarvitseville vammaisille lapsille ja nuorille iltaisin ja viikonloppuisin joko asiakkaan omassa kodissa tai perhehoitajan luona. Lastensuojelun perhehoidossa on tarve myös perheille, jotka voivat toimia nuoruusikäisten lasten perhehoitajina, kertoo lastensuojelun lastenkotien ja erityispalvelujen päällikkö Saana Savela.
Lastensuojelun perhehoito tapahtuu yleensä perhehoitajan kotona. Lapsi voi olla sijoitettuna sijaisperheeseen joko pitkäaikaisesti tai lyhytaikaisesti.
Ikäihmisten ja vammaisten perhehoidossa hoidettava voi olla hoidossa esimerkiksi osan päivästä tai ympärivuorokautisesti, ja perhehoito voi tapahtua joko perhehoitajan kotona tai hoidettavan kotona. Lyhytaikainen perhehoito tukee ikäihmisten ja vammaisten kotona asumista ja mahdollistaa myös omaishoitajan vapaat.
Pohde valmentaa perhehoitajia
Perhehoitajilta edellytetään ennakkovalmennuksen käymistä, ennen kuin he voivat toimia perhehoitajina. Pohteen Perhehoidon keskus järjestää säännöllisesti perhehoitajien ennakkovalmennuksia. Valmennus on osallistujille maksuton.
Valmennuksessa perhe saa tietoa perhehoitajan vaativasta tehtävästä ja sen aikana on mahdollisuus pohtia omia valmiuksia tehtävään. Valmennukseen hakeudutaan ottamalla yhteyttä Pohteen Perhehoidon keskukseen tai lähettämällä verkkosivuilta löytyvä hakemus sähköpostitse.
Perhehoidon keskus tukee perhehoitajia monipuolisesti valmennuksen jälkeen tarjoamalla esimerkiksi työnohjausta, mentorointia ja tukea kotiin.
– Perhehoito on merkityksellinen tehtävä. Perhehoidossa ei tueta pelkästään perhehoidossa olevaa asiakasta, vaan tukea tarvitsevan lapsen, aikuisen tai ikäihmisen koko verkostoa, huomauttaa Saana Savela.
Lue lisää
Perhehoito Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella: Perhehoito (Pohde.fi)
Ajoissa kotiin -kampanja: Ajoissa kotiin -kampanja (Perhehoitoliitto.fi)
Yhteyshenkilöt
Saana SavelaLastensuojelun lastenkotien ja erityispalvelujen päällikkö, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:+358 40 138 8184saana.savela@pohde.fi
