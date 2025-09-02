Täydellinen elämä on aina keskeneräinen
Elämänmakuisessa romaanissa unelmien valmis koti näyttäytyy vertauskuvana hallinnassa olevalle elämälle, jota tavoitellessa korttitalon seinät kaatuilevat yksi toisensa jälkeen.
Minna Haapasalo: Parioviunelmia
Ilmestyy 19.9.
Salla Toivolan elämä on valmis. Lapsiluku on täynnä, pariterapia paketoitu ja unelmien torpastakaan ei puutu enää kuin täydelliset ulko-ovet. Vuosien henkisen kehityksen jälkeen hallussa ovat niin kristallit kuin aiempien elämien energiat.
Universumi panee kuitenkin Sallan testiin. Ensin eteen tulee pariovihuijari, talousrikosepäily ja vesivahinko. Sitten Sallan tasapainoa horjuttaa epäilyttävä työkaveri.
Miten käy parisuhteen, jos puolisolta pitää pimittää iso salaisuus? Voiko elämäänsä sittenkään rakentaa valmiiksi? Entä jos kaaoksessa olevaan elämään astuisi kuin kotiin?
Minna Haapasalo kuvaa henkilöhahmojaan psykologisen viisaasti. Hän näyttää lukijalle sen, mikä Sallalta menee vauhdissa ohi: Ylioptimismi voi olla supervoima, mutta myös akilleen kantapää. Päähenkilö törmää myös rajanvetoon unelmien ja uskomusten sekä todellisuuden välillä.
Parioviunelmia aloittaa elämänmakuisen Uusien alkujen koti -sarjan, joka kuvaa nokkelan vetävästi ja huumorilla höystäen Sallan ja hänen perheensä vauhdikkaita vaiheita. Se tarjoilee tärkeitä oivalluksia, joita voi saada pitkän elämänkokemuksen tai hyvien kirjojen kautta.
Minna Haapasalo (s. 1976) on filosofian maisteri, teatterin ja luovien menetelmien opettaja sekä kirjailija. Juankoskelta kotoisin oleva Haapasalo asuu Turussa, pitää luovuusblogia ja harrastaa kädentaitoja.
