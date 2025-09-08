Presidentti Stubb vierailulla Ukrainassa
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 61/2025
11.9.2025
Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Suzanne Innes-Stubb vierailevat Ukrainassa.
Presidentti Stubb tapaa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin torstaina 11. syyskuuta 2025 Kiovassa. Presidentit keskustelevat Ukrainan ajankohtaisesta tilanteesta, pyrkimyksistä Venäjän laittoman hyökkäyssodan päättämiseksi sekä Suomen tuesta Ukrainalle. Suomi työskentelee osana halukkaiden koalitiota ja on mukana valmisteilla olevissa turvallisuusjärjestelyissä.
Suzanne Innes-Stubb osallistuu presidentti Zelenskyin puolison Olena Zelenskan järjestämään konferenssiin, jossa käsitellään koulutuksen roolia rauhan edistämisessä. Maailmanlaajuisiin haasteisiin keskittyvä Zelenskan emännöimä vuosittainen konferenssi kokoaa yhteen valtionpäämiesten puolisoja ja eri alojen asiantuntijoita kansainväliseen vuoropuheluun.
