Perhekeskusten matalan kynnyksen verkostotyö yllättää: perheitä tuetaan innostamalla ja siltoja rakentamalla

”Perheiden tukemista tehdään eri tasoilla, ja se vaatii yhteisövaikuttavaa tapaa toimia: monenlaisten toimijoiden osaamisten yhdistämistä, osallisuuden kokemuksen tarjoamista ja lupaa kokeilla uusia käytänteitä eri yhteisöissä”, KM Kaija Rautaparta-Pennanen kertoo. Rautaparta-Pennasen väitöskirja tarkastetaan Jyväskylän yliopistossa perjantaina 26.9.

Perheiden hyvinvoinnin tukemista kasvokkain ja taustalla

Perheiden hyvinvointia tuetaan perhekeskusverkoston matalan kynnyksen palveluissa monialaisella yhteistyöllä. Ammattilaisten näkökulmasta yhteistyötä tehtiin kolmella eri tasolla: asiakkaiden kanssa lähivuorovaikutuksessa, moniammatillisessa yhteistyössä perhekeskusten verkostoissa sekä eri sektorien rajapinnoilla ja laajemmin niiden verkostoissa.

Perheiden ja työntekijöiden arjen kohtaamisissa korostui yhteisen tekemisen järjestäminen ja toiminnan sanoittaminen. Työntekijät pyrkivät kannustamaan ja tukemaan asiakasta tunnistamaan vahvuuksiaan. He pyrkivät myös luomaan myönteisen ilmapiirin sekä olemaan lähellä.

”Yllättävä havainto oli se, että työntekijät tunnistivat kosketuksen merkityksen ja läheisyyden ilmenemisen tärkeyden”, Rautaparta-Pennanen kertoo.

Kolme tarinaa perheiden tukemisesta

Rautaparta-Pennasen tutkimus tuotti myös kolme tarinatyyppiä. Ammattilaiset kuvasivat, kuinka he rakensivat siltoja yhteistyössä eri hallinnon alojen siilojen välille, vahvistivat ihmissuhteita ja pyrkivät tasa-arvoisiin ja yhdenvertaisiin toimiin perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi.

”Sillanrakentajan tarinassa, Arjen kohtaajan tarinassa ja Tasa-arvon etsijän tarinassa monialaista yhteistyötä ohjaavat koordinoinnin, kohtaamisen ja tasa-arvon ihanteet”, kertoo Rautaparta-Pennanen.

Eri sektorien rajapinnoilla työskentely oli merkki ammattilaisten halukkuudesta tehdä työtä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi, lisätä osallistumista jakamalla tietoa ja tehdä yhteistyötä eri yhteisöjen kanssa.

Sosiokulttuurista innostamista

Rautaparta-Pennanen hyödynsi perheiden hyvinvoinnin tukemisessa käsitettä sosiokulttuurinen innostaminen. Se näyttäytyi tutkimuksessa sosiaalisena toimintana, jolla pyrittiin muuttamaan perhekeskusverkostojen perheiden tukemisen toimintakulttuuria. Keskeistä on se, että toimintaan olisi helppo kenen tahansa osallistua ja että se lähtisi perheiden tarpeista.

”Tutkimuksen tulokset osoittivat, kuinka ammattilaiset toimivat innostajina, eräänlaisina perheiden tukemisen fasilitaattorina ja välittäjänä, jotka suunnittelivat toimintaa yhdessä alueensa perhekeskusverkoston yhteisön jäsenten kanssa”, toteaa Rautaparta-Pennanen.

Tutkimusta varten on tehty viisi fokusryhmähaastattelua ja mukana oli 25 perhekeskusverkostojen ammattilaista eri puolilta Suomea. Lisäksi aineisto koostui paikallisesta perheiden vertaisryhmän kahden työntekijän päiväkirjoista ja heidän alku- ja loppuhaastatteluistansa.

Lisätietoja

KM Kaija Rautaparta-Pennasen kasvatustieteen väitöskirjan ”Monialainen yhteistyö perhekeskusverkostoissa - työkäytänteet ekosysteemin eri tasoilla” tarkastustilaisuus järjestetään perjantaina 26.9.2025 kello 12 alkaen Jyväskylän yliopiston Historica-rakennuksen H320 salissa. Vastaväittäjänä toimii professori Riitta Vornanen (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori Anna Rönkä (Jyväskylän yliopisto). Väitöstilaisuuden kieli on suomi.

Väitöstä voi seurata osoitteessa: https://r.jyu.fi/vaitos-rautaparta-pennanen260925

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-86-0942-1

Rautaparta-Pennanen valmistui kasvatustieteen maisteriksi vuonna 2001 Oulun yliopiston Kajaanin opettajankoulutusyksiköstä. Hänen työtehtävänsä ovat suuntautuneet lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukemisen viitekehykseen vuosikymmenten ajan. Hän vahvisti väitöskirjansa aiheiden tuntemistaan toimiessaan Turun kaupungin lasten ja nuorten palvelukokonaisuuden muutoshankkeen erityisasiantuntijana väitöskirjansa viimeistelyvaiheessa. Tällä hetkellä hän on opettajana Kajaanin ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksessa.

Rautaparta-Pennanen sai apurahan väitöstutkimukselleen OLVI-säätiöltä.