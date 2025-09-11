Keski-Suomen hyvinvointialue

Kuoreveden apuvälinepalvelut siirtyvät palveltaviksi Jämsän apuvälinepalveluun 16.9. alkaen

11.9.2025 09:53:47 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Keski-Suomen hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toimintaa yhtenäistetään. Kuoreveden apuvälinepalvelun asiointipalvelu sulkeutuu 16.9.2025. Jatkossa asiakkaita palvellaan Jämsän apuvälinepalvelussa.

Jämsän apuvälinepalvelupiste on avoinna Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksessa (Sairaalantie 11, Jämsä) arkisin kello 12.30–14.30.

Apuvälinepalvelun numero 014 269 0520 palvelee arkisin klo 9–11 Jämsän lisäksi myös Keuruun ja Laukaan asiakkaita.

Lue lisää Jämsän palveluista:

https://www.hyvaks.fi/uutiset/keski-suomen-hyvinvointialue-tuottaa-jamsalaisten-terveyskeskus-paivystys-ja-0

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja:
Palveluvastaava, Sirpa Heikkinen, p. 050 323 1009, sirpa.heikkinen(at)hyvaks.fi
Palvelupäällikkö, Ilkka Raatikainen, p. 050 461 9904, ilkka.raatikainen(at)hyvaks.fi

Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.  
  
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea. 

Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.  

Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi

Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.

Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue

#hyvaks #hyväarkikaikille

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye