Kuoreveden apuvälinepalvelut siirtyvät palveltaviksi Jämsän apuvälinepalveluun 16.9. alkaen
Keski-Suomen hyvinvointialueen apuvälinepalveluiden toimintaa yhtenäistetään. Kuoreveden apuvälinepalvelun asiointipalvelu sulkeutuu 16.9.2025. Jatkossa asiakkaita palvellaan Jämsän apuvälinepalvelussa.
Jämsän apuvälinepalvelupiste on avoinna Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksessa (Sairaalantie 11, Jämsä) arkisin kello 12.30–14.30.
Apuvälinepalvelun numero 014 269 0520 palvelee arkisin klo 9–11 Jämsän lisäksi myös Keuruun ja Laukaan asiakkaita.
Lue lisää Jämsän palveluista:
https://www.hyvaks.fi/uutiset/keski-suomen-hyvinvointialue-tuottaa-jamsalaisten-terveyskeskus-paivystys-ja-0
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Palveluvastaava, Sirpa Heikkinen, p. 050 323 1009, sirpa.heikkinen(at)hyvaks.fi
Palvelupäällikkö, Ilkka Raatikainen, p. 050 461 9904, ilkka.raatikainen(at)hyvaks.fi
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
