Oulaskankaan päivystystä koskeva kansalaisaloite käsitellään sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemistilaisuudessa
Kansalaisaloite Oulaskankaan sairaalan ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen säilyttämiseksi käsitellään sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemisessa. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde kannattaa päivystyksen säilyttämistä.
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta järjestää torstaina 11.9. klo 11.30 julkisen kuulemisen, jonka aiheena on kansalaisaloite Oulaskankaan sairaalassa tulee mahdollistaa ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon päivystys.
Julkista kuulemista voi seurata suorana lähetyksenä eduskunnan verkkosivuilla. Tilaisuudesta julkaistaan myös tallenne.
Kuultavana ovat seuraavat asiantuntijat:
- aloitteen tekijöiden edustajina Marjo Kontinaho, Jonna Hietajärvi ja Hannu-Herkko Sikkilä
- hallitusneuvos Merituuli Mähkä, sosiaali- ja terveysministeriö
- lääkintöneuvos Sirkku Pikkujämsä, sosiaali- ja terveysministeriö
- ylijohtaja Ville-Veikko Ahonen, valtiovarainministeriö
- johtajaylilääkäri Terhi Nevala, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue.
Johtajaylilääkäri Terhi Nevala esittää tilaisuudessa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen kannan kansalaisaloitteen ehdotukseen. Pohteen näkemys on linjassa aloitteen sisällön kanssa, ja Pohde kannattaa kansalaisaloitteen ehdotusta terveydenhuoltolain muuttamisesta.
Pohteen tahtotila on ollut, että Oulaskankaan sairaalassa Oulaisissa olisi ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon päivystys. Pohteen aluevaltuusto on 29.10.2024 päättänyt, että Oulaskankaan sairaalasta kehitetään alueen akuuttihoidon keskittymää ja että Oulaskankaan sairaalassa järjestetään jatkossa perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys, mikäli lainsäädäntö sen sallii.
Ympärivuorokautiselle päivystykselle on tarve alueen väestöpohjan, pitkien etäisyyksien ja hoitoketjujen toimivuuden perusteella
Ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen tarpeeseen vaikuttavat alueen runsas väestöpohja ja pitkät etäisyydet sekä palvelujen yhdenvertainen saatavuus.
Pohde on pinta-alaltaan Suomen toiseksi suurin hyvinvointialue, jolla asuu noin 420 000 asukasta. Asukkaista noin neljäsosa, 100 000–125 000, asuu alueen eteläosissa, Oulaskankaan sairaalan vaikutusalueella.
Perusterveydenhuollon yöpäivystyksen päättyminen Oulaskankaalla tarkoittaa sitä, että Pohteen eteläisistä kunnista matkaa Oulun yöpäivystykseen on lähes 200 kilometriä. Aikaa yhdensuuntaiseen matkaan menee enimmillään noin kaksi ja puoli tuntia.
Vakavasti sairaat potilaat ohjautuvat jo nykytilanteessa erikoissairaanhoidon päivystykseen. Perusterveydenhuollon yöpäivystykselle kohtuullisen etäisyyden päässä on kuitenkin tarve, jotta asukkaille voidaan varmistaa oikea-aikainen apu ja ohjaus.
Päivystys on tärkeä etenkin ikäihmisille, joiden yöaikainenkin hoito on tarkoituksenmukaisinta järjestää lähipalveluna ja välttää raskaisiin erikoissairaanhoidon palveluihin hakeutuminen.
Oulaskankaan sairaala on väkirikkaan alueen akuuttihoidon keskittymä. Hoitoketjujen toimivuuden ja jatkohoitoon ohjautumisen näkökulmasta alueella olisi perusteltua olla alueen palvelujärjestelmän tunteva lääkäri myös yöaikaan.
Ilman päivystystä Pohteen eteläisen alueen väestön yöaikaisten palveluiden saatavuus ei toteudu yhdenvertaisena muuhun väestöön verrattuna.
Sairaalaverkkotyöryhmän raportti puoltaa ympärivuorokautisen päivystyksen säilyttämistä
Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sairaalaverkkotyöryhmä selvitti loppuvuodesta 2023 sairaaloiden ja päivystysten porrasteisuutta ja työjakoa. Sairaalaverkkotyöryhmän esitys oli, että Oulaskankaan sairaalassa pitäisi olla mahdollista ylläpitää väestön palvelutarpeen mukaista konservatiivisten alojen ympärivuorokautista päivystystä.
– Pidämme perusterveydenhuollon ympärivuorokautista päivystystä Oulaskankaalla perusteltuna ja välttämättömänä alueen väestöpohjan, pitkien etäisyyksien, palveluiden saatavuuden, yhdenvertaisuuden sekä hoitoketjujen toimivuuden perusteella, toteaa Terhi Nevala.
Pohteen asiantuntijalausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle on tiedotteen liitteenä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Terhi NevalaJohtajaylilääkäriPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Lisätietojen antaja 11.9. kello 15 alkaen
Liitteet
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
