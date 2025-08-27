HONOR julkaisee HONOR 400 Smart -uutuusmallinsa

HELSINKI, 11. SYYSKUUTA. Globaali teknologiabrändi HONORin uutuusmalli HONOR 400 Smart tulee Suomessa myyntiin ensi viikolla. HONOR 400 Smart nostaa suorituskykyisten edullisten puhelinten kategorian uudelle tasolle tarjoten paranneltua kestävyyttä ja upouusia tekoälykokemuksia. Puhelimen ominaisuuksiin kuuluu myös viiden tähden pudotuksenkestävyys, IP54 -luokiteltu vedenkestävyys, kestävä ja jättimäinen 6500 mAh:n kaksoiskennoakku sekä kätevä Älykäs AI -näppäin. HONOR 400 Smartin myötä budjettitietoisille kuluttajille on nyt saatavilla käytännöllinen ja monipuolinen älypuhelin, joka sisältää myös kauan toivottuja tekoälyavusteisia toimintoja.

Poikkeuksellista kestävyyttä kaiken kattavalla suojauksella

Kestäväksi ja helppokäyttöiseksi älypuhelimeksi tarkoitettu HONOR 400 Smart sisältää kattavan pudotussuojauksen varustettuna arvostetulla SGS Premium Performance Certification of Drop & Crush Resistance -sertifikaatilla[1], jonka mukaan puhelin voi kestää suorat pudotukset jopa 2 metrin korkeudesta[2]. Sarvikuonomaisella Bulletproof Vests Design -rakenteella vahvistetut kulmat, putoamiselta suojaava Cushioning and Fall Protection -arkkitehtuuri ja hajautettu Decentralized Force Design suojaavat puhelinta erilaisilta päivittäisiltä iskuilta.

IP54 -luokitellulla vedenkestävyydellä varustellun HONOR 400 Smartin runkoa on vahvistettu kestämään pesua, huuhtelua ja vesisuihkuja[3]. Testeissä laite on pysynyt toimivana oltuaan vedessä jopa minuutin ajan puolen metrin syvyydessä[4], mikä tekee siitä luotettavan kumppanin mitä erilaisimmissa tilanteissa. Wet-hand Touch Enhancement -toiminnon avulla puhelinta voi käyttää sujuvasti myös märillä tai rasvaisilla sormilla.

Poikkeuksellisen kestävä akku on nyt entistä turvallisempi ja vahvempi

Suurella 6500 mAh:n akulla[5] varustellussa HONOR 400 Smart:issa on hintaluokkansa paras akun kesto, joka riittää koko päiväksi ja pysyy uudenveroisena vähintään viiden vuoden ajan[6]. Kaksikennoinen akkurakenne tarjoaa nopeamman ja pidempään kestävän latauksen pitäen akun samalla paremmin suojassa. Monipuolisen lämpomonitoroinnin ansiosta akku säilyttää toimintakykynsä niin 20 pakkasasteen kuin 55 asteen[7] lämpötiloissa, joten puhelinta voi käyttää huoletta vaikka lumimyrskyssä tai aavikolla. Lisäksi 35W:n langallinen HONOR SuperCharge -laturi[8] palauttaa akun nopeasti täyteen tehoon pidempää käyttöä varten.

Käytännöllinen AI-painike uusia tekoälyominaisuuksia varten

HONOR 400 Smart on hintaluokkansa ensimmäinen älypuhelin, jossa on Älykäs AI

-näppäin[9] tekoälyn hyödyntämiseen aivan uusilla tavoilla. Painiketta voi käyttää kahdella eri tavalla. Yhdellä klikkauksella käyttäjät voivat avata nopeasti tarpeellisimpia sovelluksia tai siivota ja nopeuttaa puhelinta taustalla. Pitkällä painalluksella käyttäjät voivat puolestaan aktivoida toimintoja, kuten AI Translation tai AI Creation, joiden myötä käyttökokemus on aidosti henkilökohtainen ja sujuva.

HONOR 400 Smartin käyttöjärjestelmänä on Android 15:een perustuva MagicOS 9.0 ja se tarjoaa käyttäjälle useita älykkäitä ominaisuuksia, kuten Magic Capsule, Magic Portal ja Circle to search -toiminnot. Lisäksi puhelimen mukana tulee tekoälyavustaja Google Gemini, jonka tekoälyavusteiset toiminnot tekevät siitä oivallisen apurin työelämään ja vapaa-aikaan. HONORin galleriasovellukseen sulautetut muokkaustoiminnot, kuten ylimääräisiä tekijöitä kuvista puhdistava AI-pyyhekumi varmistavat, että kaikki puhelimella kuvattu on parilla täppäyksellä julkaisuvalmiita.

Paranneltu laitteisto takaa ylivertaisen suorituskyvyn

Snapdragon 6s Gen 3 -mobiilialustan myötä HONOR 400 Smart puhelimen järjestelmä on entistä sujuvampi ja graafinen suorituskyky entistä parempi. Edelliseen sukupolveen verrattuna puhelimen GPU-suorituskyky on parantunut jopa 84 %[10]. Energiatehokkuutta täydentää HONORin innovatiivinen RAM Turbo -teknologia, joka tarjoaa käytännössä 8 Gt:n RAM-muistia vastaavan käyttökokemuksen (4 Gt fyysinen + 4 Gt virtuaalinen) [11]. Ominaisuus takaa suorituskyvyn myös pitkäaikaisessa käytössä, jossa sekä moniajo että siirtyminen sovellusten välillä onnistuvat vaivattomasti. Lisäksi HONOR 400 Smart on varustettu parhaimmillaan 256 Gt:n suuruisella sisäisellä tallennustilalla, joka voi tallentaa jopa 150 000 valokuvaa säilyttäen näin vuosien aikana kertyneet arvokkaat muistot.

Väri, hinta ja saatavuus

HONOR 400 Smart tulee Suomessa saataville kahdessa värissä: Desert Gold (kulta) ja Velvet Black (musta)[12]. Puhelimen myynti alkaa Suomessa maanantaina 15.9.2025 HONORin jälleenmyyjäkanavissa edulliseen suositushintaan 229 € (4+256 Gt) sekä 199 € (4+128 Gt).

HONOR on johtava maailmanlaajuinen tekoälylaite- ja -ekosysteemiyritys. Olemme sitoutuneet mullistamaan ihmisten ja laitteiden välisen vuorovaikutuksen yhdistääksemme tekoälyekosysteemin kaikkiin kuluttajiin agenttitekoälyn aikakaudella ja tulevaisuudessa. Pyrimme ylittämään teollisuuden rajat avoimen ja saumattoman yhteistyön avulla luodaksemme arvoa jakavan ekosysteemin yhdessä alan kumppaneiden kanssa. Innovatiiviseen tuotevalikoimaan kuuluvat muun muassa tekoälypuhelimet, tietokoneet, tabletit ja puettavat älylaitteet. Tavoitteenamme on antaa jokaiselle ihmiselle mahdollisuus hyödyntää uutta älykästä maailmaa.

[1] Puhelimella on sveitsiläinen SGS Premium Performance Certification for Drop & Crush Resistance -sertifikaatti, joka täyttää SGS:n luotettavuustekniset vaatimukset. Korkean teknologian elektroniikkatuotteena puhelimella on silti edelleen riski vaurioitua pudotessa. Vältä puhelimen pudottamista ja siihen kohdistuvia iskuja.

[2] HONORin testilaboratorion datan mukaan.

[3] Puhelin on testattu valvotuissa laboratorio-olosuhteissa ja se saavuttaa IP54-luokituksen kansainvälisten IEC 60529 -standardien mukaisesti. Roiske-, vesi- ja pölytiiviys eivät ole pysyvästi tehokkaita, ja suojausteho voi heikentyä päivittäisen kulumisen vuoksi. Älä lataa märkää puhelinta. Takuu ei kata nesteistä aiheutuneita vahinkoja.

[4] HONORin testilaboratorion datan mukaan.

[5] Nimellinen akun teho on 6 350 mAh ja tyypillinen akun teho on 6 500 mAh.

[6] HONORin testilaboratorion datan mukaan. Akun kapasiteetti säilyttää yli 80 % tehostaan 5 vuoden käytön jälkeen. Tieto perustuu HONORin testilaboratorion testeihin, joissa simuloitiin käyttäjien päivittäistä käyttäytymistä (akun täysi lataus ja tyhjentyminen kerran päivässä). Todellinen data voi muuttua eri käyttötilanteissa, tutustu todelliseen käyttökokemukseen.

[7] HONORin testilaboratorion datan mukaan. 55 asteen lämpötilassa HONOR 400 Smart toimii normaalisti ja tukee puhelu- ja tekstiviestitoimintojen käyttöä. Todellinen käyttökokemus voi vaihdella riippuen esimerkiksi laitteen vanhenemisesta, verkkoympäristöstä, puhelimen käyttötavoista sekä vaihtelusta puhelimen lämpötilan nousussa. Tutustu todelliseen käyttökokemukseen.

[8] Laite tukee maksimissaan 35W:n langallista latausta, mikä vaatii HONORin 35W:n laturin ja latauskaapelin. Todellinen latausnopeus voi vaihdella riippuen ulkoisista olosuhteista ja muista tekijöistä.

[9] Saatavilla OTA-päivityksen myötä. Toiminnon toteutunut efekti voi vaihdella käyttötilanteesta riippuen, tutustu todelliseen käyttökokemukseen.

[10] HONORin testilaboratorion datan mukaan.

[11] HONOR RAM Turbo -teknologian avulla osa ROM-muistista voidaan muuntaa RAM-muistiksi, jolloin 4 Gt tallennustilaa varataan tallennustilasta. Todellinen saatavilla oleva tallennustila on tätä pienempi järjestelmän vaatiman tilan takia.

[12] Värivalikoima voi vaihdella eri myyntialueilla. Tutustu kullakin alueella saatavilla olevaan valikoimaan.