Keskustan puoluesihteeri: Suomi tarvitsee oman uutistoimiston
Sanoma Median päätös luopua Suomen Tietotoimiston (STT) uutis- ja kuvapalveluista on aiheuttanut vakavan huolen media-alalla. Suurimman omistajan päätös saattaa keskustan puoluesihteerin Antti Siika-ahon mukaan pahimmillaan olla kuolinisku Suomen ainoalle uutistoimistolle.
- Näin ei saa tapahtua. Suomi tarvitsee oman, luotettavan uutistoimiston.
Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-aho pitää liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen (ps) päätöstä kutsua koolle media-alan asiantuntijat STT:n tilanteesta oikeana.
Se kuitenkaan yksistään riitä. Siika-ahon mukaan nyt tarvitaan nopeita ja tehokkaita toimia media-alan tilanteen korjaamiseksi.
Suomen mediakenttä on kurjistunut jo vuosikausia. Lehtiä on lopetettu ja niiden ilmestymispäiviä on vähennetty merkittävästi säästösyistä. STT:n uutis- ja kuvapalvelut ovat monille alan toimijoille ainoa tapa uutisoida ulkomaan ja valtakunnan politiikasta.
- Jos menetämme oman uutistoimiston, Suomen syntyy helposti uutiserämaita. Vaikeimmassa asemassa ovat maakuntalehdet, joille STT:n tarjonnalla on ollut iso merkitys.
- Tyhjä tilaa täyttyy aina jollakin tavalla. Vaarana on, että tilalle tulee ulkomaalaisia toimijoita, joille luotettavuus ja rehellisyys ovat vähemmän tärkeitä arvoja.
Puoluesihteeri Siika-ahon mukaan hallituksella on nyt näytönpaikka. Sen on nyt päätettävä, haluaako pitää Suomen ainoan uutistoimiston hengissä vai onko se valmis uhraamaan STT:n ja heikentämään entisestään alan toimintaedellytyksiä.
- Keneltäkään ei ole jäänyt huomaamatta Perussuomalaisten into nakertaa suurten suomalaisten medioiden uskottavuutta. Toivoa sopii, että perussuomalaisia edustava liikenne- ja viestintäministeri kuulee päätöksiä miettiessään myös muiden hallituspuolueiden edustajia.
Yhteyshenkilöt
Antti Siika-ahoPuoluesihteeriPuh:+358 50 5754 118antti.siika-aho@keskusta.fi
Tietoja julkaisijasta
Keskusta. Rohkeutta. Ratkaisuja. Keskusta on yli 110-vuotias kansanliike, joka rakentaa politiikkansa ihmisen, ei järjestelmän tarpeille.
