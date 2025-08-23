Keskustan puoluesihteeri: Suomi tarvitsee oman uutistoimiston

Näin ei saa tapahtua. Suomi tarvitsee oman, luotettavan uutistoimiston.

Keskustan puoluesihteeri Antti Siika-aho pitää liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen (ps) päätöstä kutsua koolle media-alan asiantuntijat STT:n tilanteesta oikeana.

Se kuitenkaan yksistään riitä. Siika-ahon mukaan nyt tarvitaan nopeita ja tehokkaita toimia media-alan tilanteen korjaamiseksi.

Suomen mediakenttä on kurjistunut jo vuosikausia. Lehtiä on lopetettu ja niiden ilmestymispäiviä on vähennetty merkittävästi säästösyistä. STT:n uutis- ja kuvapalvelut ovat monille alan toimijoille ainoa tapa uutisoida ulkomaan ja valtakunnan politiikasta.

Jos menetämme oman uutistoimiston, Suomen syntyy helposti uutiserämaita. Vaikeimmassa asemassa ovat maakuntalehdet, joille STT:n tarjonnalla on ollut iso merkitys.

Tyhjä tilaa täyttyy aina jollakin tavalla. Vaarana on, että tilalle tulee ulkomaalaisia toimijoita, joille luotettavuus ja rehellisyys ovat vähemmän tärkeitä arvoja.

Puoluesihteeri Siika-ahon mukaan hallituksella on nyt näytönpaikka. Sen on nyt päätettävä, haluaako pitää Suomen ainoan uutistoimiston hengissä vai onko se valmis uhraamaan STT:n ja heikentämään entisestään alan toimintaedellytyksiä.