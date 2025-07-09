Valvira määrää Lapin hyvinvointialueen järjestämään Muurolan asumispalveluyksiköiden palvelut turvallisissa tiloissa
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira määrää Lapin hyvinvointialueen järjestämään Muurolan asumispalveluyksiköiden palvelut turvallisissa ja toimintaan soveltuvissa tiloissa viimeistään 31.12.2025. Hyvinvointialueen on toimitettava Valviralle selvitys tilanteen korjaamisesta 9.1.2026 mennessä.
Valviran arvion mukaan Muurolan sairaalarakennuksessa toimivien asumispalveluyksiköiden nykyiset tilat eivät ole iäkkäiden asumispalveluun sopivat eivätkä täytä lainsäädännön vaatimuksia. Tiloissa ei voida turvata asiakkaille laadukkaita palveluita tai varmistaa asiakasturvallisuuden toteutumista. Havaittuja epäkohtia ovat esimerkiksi saniteettitilojen ja vesipisteiden vähäinen määrä sekä pienet asiakashuoneet.
Palvelut on siirrettävä vuoden loppuun mennessä asianmukaisiin toimitiloihin, joissa voidaan varmistaa asukkaiden turvallinen arki ja laadukkaiden palvelujen toteutuminen. Yksi neljästä asumispalveluyksiköistä voi jatkaa nykyisissä tiloissa väliaikaisesti, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.
Omavalvontasuunnitelma Valviran määräyksen mukaiseksi
Lisäksi Valvira kehottaa Lapin hyvinvointialuetta varmistamaan, että ikäihmisten asumispalvelujen omavalvontasuunnitelma on omavalvontamääräyksen mukainen ja että sitä toteutetaan palveluyksikössä ja sen palvelupisteissä. Määräyksen mukainen omavalvontasuunnitelma on toimitettava Valviralle 31.12.2025 mennessä.
Valvira otti Muurolan sairaalan iäkkäiden asumispalvelut valvontaansa toukokuussa 2025. Päätöstä edelsivät tarkastuskäynti ja selvitykset sekä yhteistyö Lapin aluehallintoviraston kanssa.
Lue lisää
Lue lisää ympärivuorokautisen palveluasumisen toimitiloista
Lue lisää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluyksikön omavalvontasuunnitelmasta
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kirsti TolonenRyhmäpäällikköSosiaali- ja terveydenhuolto-osastoPuh:0295 209 215kirsti.tolonen@valvira.fi
Mervi LukkarinenYlitarkastajaSosiaali- ja terveydenhuolto-osastoPuh:0295 209 341mervi.lukkarinen@valvira.fi
Tietoja julkaisijasta
Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto. Valvomme sosiaali- ja terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen, alkoholielinkeinon sekä ympäristöterveydenhuollon toiminnan asianmukaisuutta. Myönnämme sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnonalan lupia ja ohjaamme aluehallintovirastoja, jotta lupa-, ohjaus- ja valvontakäytännöt olisivat yhdenmukaisia koko maassa.
Valviran toiminta päättyy vuoden 2025 lopussa. Valviran tehtävät siirtyvät uuteen valtakunnalliseen Lupa- ja valvontavirastoon, joka aloittaa toimintansa 1.1.2026. Uuteen virastoon kootaan kaikki Valviran tehtävät, suurin osa aluehallintovirastojen tehtävistä sekä pääosa ELY-keskusten ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen tehtävistä.
Lue lisää uudistuksesta verkkosivuiltamme.
Valvira
PL 43
00521 Helsinki
