Pirkanmaan hyvinvointialue

Pirkanmaan hyvinvointialueen Palvelut tutuiksi -teemalähetys keskiviikkona 17.9. klo 16 - aiheena omais- ja perhehoito

11.9.2025 10:25:10 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Jaa

Mitä omais- ja perhehoitajat tekevät? Kuka voi ryhtyä perhehoitajaksi? Entä sopimukselliseksi omaishoitajaksi? Minkälaista tukea omais- ja perhehoitajat voivat saada? Tule kuulolle syyskuun Palvelut tutuiksi -teemalähetykseen!

Ikääntynyt henkilö istuu puutarhakeinussa lukemassa kirjaa.

Pirkanmaan hyvinvointialue jatkaa Palvelut tutuiksi -livelähetyksien järjestämistä. Tilaisuuksissa kerromme tarkemmin palveluistamme ja niihin hakeutumisesta. Syyskuun tilaisuuden aiheena on omais- ja perhehoito. Livetilaisuus järjestetään keskiviikkona 17.9. klo 16–17 Teams-etäyhteydellä.

Tilaisuudessa kysymyksiin on vastaamassa omais- ja perhehoidon asiantuntijat. He vastaavat muun muassa näihin kysymyksiin:

  • Minkälaista omais- ja perhehoito on?
  • Minkälaisille asiakkaille omais- tai perhehoito sopii?
  • Kuka voi ryhtyä omais- tai perhehoitajaksi?
  • Mitä tukea omais- ja perhehoitajat voivat saada?

Tilaisuuteen voi liittyä verkkosivuillamme olevan linkin kautta: pirha.fi/teemalahetykset.

Tilaisuus tallennetaan ja julkaistaan tekstitettynä teemalähetyksien sivulla parin päivän viiveellä. Lisäksi Aamulehti striimaa lähetyksen.

Tilaisuuteen liittyen voi lähettää kysymyksiä, joihin pyrimme vastaamaan teemalähetysten verkkosivulla. Myös lähetyksen aikana chatissa voi esittää kysymyksiä mukana oleville asiantuntijoille.

Lähetyksistä voi myös jättää nimetöntä palautetta lähetyksistä sekä esimerkiksi esittää toiveita tulevien lähetyksien aiheista.

Kysymys- ja palautelomake löytyvät teemalähetysten sivulta.

Yhteyshenkilöt

Linkit

Pirkanmaan hyvinvointialue

Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000,  ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.

Lisätietoja pirha.fi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye