Espoossa Velskolantiellä (mt 1137) sulku rakennustöiden vuoksi 15.9. – 17.10.2025
Velksolantie suljetaan osalta matkaa sen rakenteen parantamisen ja päällystystöiden vuoksi. Tonteille ajo on sallittu koko työmaan ajan.
Velskolantie suljetaan Vihdintien risteyksestä aina Velskolan Pitkäjärven pohjoispäätyyn saakka. Sulkuaikana kiertotie kulkee Vihdintien, Vanhan Lahnuksentien, Snettansintien ja Bodomintien kautta.
Kulku tonteille tapahtuu työmaan ajan joko pohjoisen tai etelän kautta työmaan tilanteen mukaan.
ELY-keskus, projektipäällikkö Aki Muhonen, puh 029 502 1153, aki.muhonen(at)ely-keskus.fi
