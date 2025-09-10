Uudenmaan ELY-keskus

Espoossa Velskolantiellä (mt 1137) sulku rakennustöiden vuoksi 15.9. – 17.10.2025

11.9.2025 10:42:00 EEST | Uudenmaan ELY-keskus | Tiedote

Velksolantie suljetaan osalta matkaa sen rakenteen parantamisen ja päällystystöiden vuoksi. Tonteille ajo on sallittu koko työmaan ajan.

Kartta, jossa Velskolantie on merkitty suljetuksi Vihdintien risteyksestä Velskolan Pitkäjärven pohjoispäätyyn saakka.
Tien sulkualue kartalla.

Velskolantie suljetaan Vihdintien risteyksestä aina Velskolan Pitkäjärven pohjoispäätyyn saakka. Sulkuaikana kiertotie kulkee Vihdintien, Vanhan Lahnuksentien, Snettansintien ja Bodomintien kautta.

Kulku tonteille tapahtuu työmaan ajan joko pohjoisen tai etelän kautta työmaan tilanteen mukaan.

Yhteyshenkilöt

ELY-keskus, projektipäällikkö Aki Muhonen, puh 029 502 1153, aki.muhonen(at)ely-keskus.fi

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

