Kokkola osallistuu valtakunnalliseen Kestävän kehityksen viikkoon

Torstaina 25.9. kaupungintalon, monitoimitalo Mainingin (Lohtaja), Veikko Vionojan koulun (Ullava) ja Lucina Hagmanin koulun (Kälviä) salkoihin nostetaan kestävän kehityksen tavoitteiden lippu. Liputuksella halutaan lisätä tietoisuutta YK:n kestävän kehityksen tavoitteista ja kannustaa vauhdittamaan muutosta yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Kokkolalla on pitkät perinteet ympäristönsuojelussa ja kestävän kehityksen edistämisessä. Kaupunki käynnisti jo vuonna 2002 oman Kestävän kehityksen toimintaohjelmansa, Kokkolan Agendan, ja on sittemmin jatkanut määrätietoista työtä muun muassa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, ilmanlaadun seuraamiseksi ja ympäristökasvatuksen vahvistamiseksi. Ensimmäinen kaupunkistrategiaan kytkeytyvä ilmasto-ohjelma julkaistiin vuonna 2025, ja sen avulla Kokkola etenee kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä.

Tapahtumia eri puolilla Kokkolaa

Kestävän kehityksen viikolla järjestetään muun muassa kyläkiertue, jossa vieraillaan eri puolilla Kokkolaa. Kokkolan seudun opistolla käynnistyy avoin luentosarja, jossa sukelletaan luonnon monimuotoisuuteen, tutustutaan YK:n Agenda 2030 -tavoitteisiin käytännönläheisesti ja pohditaan, miten jokainen meistä voi edistää kestävämpää tulevaisuutta arjen teoilla. Lisäksi Kokkolan seudun opistolla vietetään Kestävän kehityksen päivää lauantaina 27.9.

Kaupunki edistää Agenda 2030 -tavoitteita monella tavalla

Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi Kokkola esimerkiksi

edistää uusiutuvien energiamuotojen käyttöä korvaamalla fossiilisia polttoaineita lämmityksessä ja liikkumisessa

parantaa energiatehokkuutta

edistää kiertotalouden mukaisia ratkaisuja ja

lisää ilmastotietoisuutta.

Kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on vahvistaa toiminnan ja palveluiden tasa-arvoisuutta. Käytännössä tämä näkyy esimerkiksi turvallisemman tilan periaatteiden noudattamisena kaikissa kaupungin palveluissa ja tiloissa.

Vapaa-ajan harrastustoiminnassa pyritään parantamaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien lasten osallisuutta ja huomioimaan vähemmistöt. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta puolestaan vahvistetaan kielipalveluilla, joilla varmistetaan, että asukkaat voivat saada kaupungin palveluista tietoa sekä suomeksi että ruotsiksi, Kaupunki myös tukee työnantajana kaikkien työntekijöidensä yhdenvertaisia mahdollisuuksia edetä urallaan.

Tule mukaan tapahtumiin:

Kestävän kehityksen kyläkiertue Lohtajalla. Kälviällä ja Ullavassa 22.-24.9.

Kestävä kehitys: Ihanat, ihmeelliset puut -luento Kokkolan seudun opistolla 25.9.

Kestävän kehityksen päivä Opistotalolla 27.9.