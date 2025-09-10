SDP:n Saku Nikkanen: Orpon hallituksen budjettipäätökset uhkaavat kotimaisen elokuvan tulevaisuutta
Orpon hallituksen budjettiriihen päätökset iskevät ikävällä tavalla suomalaiseen kulttuurialaan. Suomen Elokuvasäätiön valtionavustuksista kotimaiselle elokuvatuotannolle ollaan poistamassa noin 35 %. Tämä voisi asiantuntijoiden mukaan johtaa kymmeniin elokuvateattereiden konkursseihin Suomessa. Hallitus aikoo näin leikata 7,8 miljoonaa euroa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan yritystuista, leikkaukset kohdistuvat pääosin elokuvatuotannon tukiin, toteaa Saku Nikkanen.
Kyse ei ole vain yritystuista, vaan kulttuurileikkauksista, jotka on naamioitu teknisiksi budjettiratkaisuiksi. Elokuvasäätiön tukien myöntöperusteet ovat kulttuuripoliittisia, eivät liiketaloudellisia. Näin ollen hallitus piilottaa kulttuurin alasajoa yritystukien leikkausten taakse. Päätös on suoraan sanottuna tuhoisa suomalaiselle elokuvalle. Pelkona on, että kotimaisten pitkien elokuvien ensi-illat voivat jopa puolittua. Erityisesti tämä iskee pienempien kaupunkien elokuvateattereihin, joissa kotimaiset uutuudet muodostavat elokuvateattereiden selkärangan. Maaseudulla kotimaiset elokuvat keräävät jopa yli 70 prosenttia kaikista katsojista. Esimerkiksi kotikaupungissani Salossa ja lähipaikkakuntien elokuvateattereissa pelätään tämän johtavan elokuvateattereiden sulkemiseen. Jos kotimaisia ensi-iltoja ei ole, ei synny lipputuloja. Tämä johtaa väistämättä siihen, että joudutaan leikkaamaan myös elokuvateattereiden laitehankinta- ja kunnostustukia sekä pienten teatterien toimintatukia. Hallituksen päätös ei siis uhkaa vain elokuvatuotantoa, vaan koko elokuvakulttuurin ekosysteemiä Suomessa, päättää Nikkanen.
SDP vaatii hallitusta perumaan nämä leikkaukset ja tunnustamaan kotimaisen elokuvan merkityksen kulttuurille, alueelliselle tasa-arvolle ja kansalliselle identiteetille. Suomalaisen audiovisuaalisen alan elokuvat, TV-sarjat, ohjaajat, käsikirjoittajat ja näyttelijät luovat merkittäviä vientituotteita kansainväliseen levitykseen. Muissa Pohjoismaissa tähän panostetaan ja sen arvo ymmärretään. On todella ikävää, ettei Suomen hallitus tätä mahdollisuutta tunnista. Elokuva-alaa ei saa uhrata lyhytnäköisten budjettisäästöjen vuoksi, linjaa Saku Nikkanen.
Yhteyshenkilöt
Saku NikkanenKansanedustajaPuh:044 530 8326saku.nikkanen@eduskunta.fi
