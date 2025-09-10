Ring, Pennanen, Heroum & Råtts Suomen Cupin Superviikonlopun ennakkolehdistötilaisuudessa
Suomen Cupin Superviikonloppua vietetään Tampereella 19.–21.9.2025. Palloliitto kutsuu median ennakkolehdistötilaisuuteen Tammelan Stadionille torstaina 18.9.
Tilaisuus käynnistyy yhteisellä lounaalla Tammelan Stadionin 3. kerroksessa kello 13.00, jonka jälkeen itse lehdistötilaisuus aloitetaan kello 14.00.
Tilaisuudessa haastateltavissa ovat Suomen Cupien finaalijoukkueiden edustajat (päävalmentaja & pelaaja):
Miesten Suomen Cup
HJK: Miika Nuutinen & Alexander Ring
KuPS: Jarkko Wiss & Petteri Pennanen
Naisten Suomen Cup
HJK: Arttu Heinonen & Nora Heroum
Åland United: Daniel Norrmén & Tilda Råtts
Pyydämme mediaa ilmoittautumaan tilaisuuteen tämän lomakkeen kautta >>
Suomen Cupin finaalien ennakkolehdistötilaisuus
Aika: Torstai 18.9.2025 kello 13.00–15.15
Paikka: Tammelan Stadion, Tampere
Median edustajilla on tilaisuudessa mahdollisuus tehdä haastatteluja pelaajien ja valmentajien kanssa. Tilaisuuden päätteeksi siirrytään kentälle, jossa joukkueiden edustajat ovat valokuvattavissa pokaalien kanssa.
Suomen Cupin Superviikonlopun aikana pelataan peräti kuusi loppuottelua.
Superviikonlopun ohjelma:
PE 19.9. klo 19.00 Miesten Regions’ Cup: JäPS/47 (Järvenpää) – HIFK (Helsinki)
LA 20.9. klo 12.30 Miesten Roots Cup: MuurY (Muurame) – PoPo (Kotka)
LA 20.9. klo 18.00 Miesten Suomen Cup: HJK (Helsinki) – KuPS (Kuopio)
SU 21.9. klo 11.00 Naisten Roots Cup: IPa (Iittala, Hämeenlinna) – TPV (Tampere)
SU 21.9. klo 14.30 Naisten Suomen Cup: HJK (Helsinki) – Åland United (Maarianhamina)
SU 21.9. klo 18.30 Naisten Regions' Cup: VPS (Vaasa) – HJS (Hämeenlinna)
Akkreditointi Suomen Cupin Superviikonlopun otteluihin (19.–21.9.) >>
Lisätiedot:
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
+358407298473
roope.kuisma@palloliitto.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Palloliitto
Akkreditointi Huuhkajien lokakuun MM-karsintaotteluihin10.9.2025 16:00:00 EEST | Tiedote
Suomi kohtaa MM-karsinnoissa Liettuan Helsingissä (9.10.) ja Hollannin Amsterdamissa (12.10.).
Kutsu Suomen Cupin Superviikonlopun ennakkolehdistötilaisuuteen to 18.9.9.9.2025 16:35:00 EEST | Tiedote
Suomen Cupin Superviikonloppua vietetään Tampereella 19.–21.9.2025. Palloliitto järjestää Suomen Cupin finaalien ennakkolehdistötilaisuuden Tammelan Stadionilla torstaina 18.9.
Briotech Kansallinen Liiga julkistaa uuden mestaruuspalkinnon – Tahdon polku kantaa vuosikymmenten tarinaa5.9.2025 12:00:00 EEST | Tiedote
Briotech Kansallisen Liigan mestaruuspalkinto uudistuu. Ensimmäistä kertaa kauden 2025 päätteeksi jaettava Tahdon polku -nimeä kantava palkinto on kunnianosoitus sekä mestaruudelle että koko naisten pelaaman jalkapallon historialle Suomessa. Palkinto on suunniteltu heijastamaan sarjan arvoja: tahtoa menestyä, tasa-arvoa, rohkeutta ja yhdessä tekemistä.
Huuhkajien mediaohjelma 5.–6.9.2025 – Teams-info perjantaina4.9.2025 13:25:00 EEST | Tiedote
Suomi kohtaa Norjan A-maaottelussa Oslossa torstaina ja Puolan MM-karsintaottelussa Chorzówissa sunnuntaina.
Huuhkajien mediaohjelma 2.-6.9.20251.9.2025 18:15:00 EEST | Tiedote
Suomi kohtaa Norjan A-maaottelussa Oslossa (4.9.) ja Puolan MM-karsintaottelussa Chorzówissa (7.9.).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme