Ring, Pennanen, Heroum & Råtts Suomen Cupin Superviikonlopun ennakkolehdistötilaisuudessa

11.9.2025 14:00:00 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote

Suomen Cupin Superviikonloppua vietetään Tampereella 19.–21.9.2025. Palloliitto kutsuu median ennakkolehdistötilaisuuteen Tammelan Stadionille torstaina 18.9.

Suomen Cupien pokaalit. Kuva: Jyri Sulander / SPL

Tilaisuus käynnistyy yhteisellä lounaalla Tammelan Stadionin 3. kerroksessa kello 13.00, jonka jälkeen itse lehdistötilaisuus aloitetaan kello 14.00. 

Tilaisuudessa haastateltavissa ovat Suomen Cupien finaalijoukkueiden edustajat (päävalmentaja & pelaaja): 

Miesten Suomen Cup 

HJK: Miika Nuutinen & Alexander Ring 
KuPS: Jarkko Wiss & Petteri Pennanen 

Naisten Suomen Cup 

HJK: Arttu Heinonen & Nora Heroum 
Åland United: ​Daniel Norrmén & Tilda Råtts 

Pyydämme mediaa ilmoittautumaan tilaisuuteen tämän lomakkeen kautta >> 

Suomen Cupin finaalien ennakkolehdistötilaisuus 
Aika: Torstai 18.9.2025 kello 13.00–15.15 
Paikka: Tammelan Stadion, Tampere 

Median edustajilla on tilaisuudessa mahdollisuus tehdä haastatteluja pelaajien ja valmentajien kanssa. Tilaisuuden päätteeksi siirrytään kentälle, jossa joukkueiden edustajat ovat valokuvattavissa pokaalien kanssa. 

Suomen Cupin Superviikonlopun aikana pelataan peräti kuusi loppuottelua. 

Superviikonlopun ohjelma: 

PE 19.9. klo 19.00 Miesten Regions’ Cup: JäPS/47 (Järvenpää) – HIFK (Helsinki) 
LA 20.9. klo 12.30 Miesten Roots Cup: MuurY (Muurame) – PoPo (Kotka) 
LA 20.9. klo 18.00 Miesten Suomen Cup: HJK (Helsinki) – KuPS (Kuopio) 
SU 21.9. klo 11.00 Naisten Roots Cup: IPa (Iittala, Hämeenlinna) – TPV (Tampere) 
SU 21.9. klo 14.30 Naisten Suomen Cup: HJK (Helsinki) – Åland United (Maarianhamina) 
SU 21.9. klo 18.30 Naisten Regions' Cup: VPS (Vaasa) – HJS (Hämeenlinna) 

Akkreditointi Suomen Cupin Superviikonlopun otteluihin (19.–21.9.) >> 

Lisätiedot: 

SUOMEN PALLOLIITTO 
Roope Kuisma, tiedottaja 
+358407298473
roope.kuisma@palloliitto.fi

Kuvat

