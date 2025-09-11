Kokoomuksen Partanen: Talous kääntyy kasvuun, halusi oppositio sitä tai ei
”Tänään julkaistut tiedot pk-yrittäjien parantuneista näkymistä ja palkansaajien ostovoiman kasvusta tukevat pääministerin ja hallituksen viestiä talouden käänteestä. On surullista, että oppositiopuolueet pelkäävät talouskasvua”, kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen sanoo.
Keskustan kansanedustaja Petri Honkonen jätti keskiviikkona hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa hän arvosteli pääministeri Orpoa liian optimistisista talousnäkemyksistä.
”Tämä on täysin absurdia. Keskusta on alleviivannut luottamuksen vahvistamista suomalaisessa yhteiskunnassa jokaisessa puheenvuorossaan. Nyt keskustalta näyttää täysin puuttuvan luottamus suomalaisiin yrityksiin ja niiden kykyyn kasvaa”, Partanen sanoo.
Partanen sanoo, etteivät talouden positiiviset merkit ole tuulesta temmattuja.
”Pääministeri on puheissaan tuonut esiin, että Suomen taloudessa on lukuisia positiivisia merkkejä, mikä pitää täysin paikkansa. Teollisuuden tilaukset ovat kasvussa, rakentaminen elpyy vähitellen ja juuri tänään on uutisoitu palkansaajien ostovoiman palautuvan pandemiaa edeltäneelle tasolle, kiitos myös hallituksen päättämien veronkevennysten. Pienten ja keskisuurten yritysten näkymät ovat parhaat sitten hyökkäyssodan alun”, Partanen sanoo.
Partasen sanoo talouskasvun viivästyneen erityisesti kauppasodan tuoman epävarmuuden vuoksi.
”Me emme kuitenkaan ole istuneet käsiemme päällä odottamassa kasvua, vaan olemme aktiivisesti uudistaneet talouden rakenteita, keventäneet verotusta, avanneet markkinoita kilpailulle, edistäneet puhtaan siirtymän investointeja ja lisänneet panostuksia T&K-toimintaan.”
”Keskusta on keskittynyt lähinnä haukkumaan näitä hallituksen toimia, joilla luodaan edellytyksiä nimenomaan kestävälle talouden kasvulle velkarahalla elvyttämisen sijaan”, Partanen muistuttaa.
”Opposition tuomiopäivän tarina ei kanna. Hallituksen halutaan epäonnistuvan niin paljon, että samalla ollaan valmiita ruokkimaan suomalaisessa yhteiskunnassa epävarmuutta ja perusteetonta pessimismiä taloudesta. Se on surullista ja vastuutonta politiikkaa”, Partanen päättää.
