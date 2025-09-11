Suomalainen kasvuyritys Taiga Concept uudistaa tapaa ajatella toimitiloja

– Työympäristön on oltava sellainen, että se stimuloi ja motivoi kehittämään uutta. On tärkeää, että opimme uudelleen tekemään asioita yhdessä, sillä työpaikan kohtaamisilla on iso vaikutus ihan kansantaloudellisesti, Taigan toimitusjohtaja Jukka-Pekka Kovanen sanoo.

Rakennuksia ei tarvitse purkaa

Taiga Forma -konsepti vastaa myös tilankäyttöratkaisuiltaan vanhentuneiden toimistorakennusten haasteisiin.

– Suomessa on todella paljon vanhaa rakennuskantaa ja tyhjiä toimistoneliöitä. Tätä valtavaa massaa kannattaa arvioida uudelleen käyttäjien muuttuvien tarpeiden kautta, Kovanen jatkaa.

Rakennuksia ei tarvitse purkaa eikä aina rakentaa uutta, kun olemassa olevia väliseiniä voi korvata muunneltavilla rakenteilla. Kun vuokralaisten toiveet vuokra-ajan kuluessa muuttuvat, omistajilla on paineita löytää entistä joustavampia ratkaisuja ottaen huomioon kustannukset ja ympäristövaikutukset. Kustannukset voi kohdentaa perustellusti kutakin käyttötarkoitusta vastaavasti vuokrauksen tai leasingin muodossa.

Ajaton muotoilu on ympäristöteko

Taigan visiossa tilan käyttäjä ottaa aiempaa aktiivisempaa roolia tilojen järjestelyissä eri toimintojensa tarpeisiin, oli kyse sitten asiakaspalvelusta, neuvotteluista, yhteisestä ideoinnista, keskittymistä vaativasta ajatustyöstä tai luottamuksellisista puhelinkeskusteluista.

Kiertotalouteen sopivat Taiga Forma -konseptin modulaarisuus, pitkäikäiset puiset rakenteet ja kalusteet, jotka voi myös purkaa ja koota uudelleen joko saman tai uuden käyttäjän tiloihin. Kierrätys toimii, kun vanhat ja uudet tuotteet toimivat saumattomasti yhteen.

Kovanen muistuttaa, että suomalainen design kestää aikaa ja on aito ympäristöteko.

– Olemme ylpeitä siitä, että asiakkaamme pyytävät meiltä vain pieniä huoltotoimia lähes kymmenen vuotta sitten käyttöön otettuihin tuotteisiimme. He näkevät, että ajaton muotoilu on säilyttänyt arvonsa, hän sanoo.































































