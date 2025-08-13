Legendaarinen K45 DISCO valloittaa Submarinan – Turun yöelämä saa uuden tähden
Legendaarinen K45 DISCO tekee näyttävän paluun syksyllä 2025, kun se muuttaa Radisson Blu Marina Palace Hotelin ikoniseen Submarina-yökerhoon. Marraskuun loppuun asti jatkuvat Submarinan Stand Up & Dinner -esitykset ovat herättäneet suurta kiinnostusta, ja nyt Submarinan tarina jatkuu entistä monipuolisempana disco- ja keväällä myös tanssi-iltojen merkeissä.
K45 DISCO sai alkunsa, kun perustajat Olli Aaltonen ja Pasi Salminen pohtivat, miksei Turussa ole aikuisille suunnattua discoa, jossa voisi nauttia nostalgisista 70-, 80- ja 90-luvun hiteistä tyylikkäässä ympäristössä.
– Halusimme luoda paikan, johon voi tulla yksin tai yhdessä, ja jossa musiikki ja tunnelma vievät takaisin nuoruuden kultaisiin vuosiin. Soitamme vain ne tutut ja rakastetut hitit, mukaan lukien hidastempoiset klassikot. Ohjelmiston hoitaminen itse takaa aitouden ja laadun, Olli Aaltonen ja Pasi Salminen kertovat.
K45 DISCO on lyhyessä ajassa vakiinnuttanut asemansa Turun yöelämässä ja houkuttelee vieraita kauempaakin. Nyt uusi kotipesä Submarina tarjoaa discoille ainutlaatuisen puitteen: Marina Palacen sydämessä sijaitseva tila yhdistää upean miljöön ja hotellin palvelut, kuten Grill It -ravintolan illallistarjonnan. Vieraat voivat nauttia maittavan illallisen ennen bileitä – ja halutessaan yöpyä mukavasti paikan päällä.
– K45 DISCO on nostalgiaa, muistoja ja hauskaa yhdessäoloa kavereiden kanssa. Luvassa on unohtumattomia iltoja aikuisille, jotka haluavat palata menneiden vuosikymmenten tunnelmaan tyylikkäästi ja rennosti, lupaa hotellinjohtaja Titta-Liina Gustafsson Radisson Blu Marina Palace Hotelista.
K45 DISCON ensi-ilta Submarinassa on 11.10. ja lippujen ennakkomyynti on jo käynnissä. Lippuja voi ostaa osoitteesta https://k45disco.eventiolive.fi/.
Submarinan suositut Stand up & Dinner -illat jatkuvat vielä marraskuun lopulle. Ohjelmaan voit tutustua osoitteessa Submarina | Radisson Blu Marina Palace, Turku kokous- ja juhlatilat | Raflaamo.fi.
Lisätietoja:
Radisson Blu Marina Palace Hotel, hotellinjohtaja Titta-Liina Gustafsson, puh. 010 764 5026
Olli Aaltonen ja Pasi Salminen, email info@k45disco.fi
