Maailmankaikkeuden aikajanasta pienen raakun elämään - Tutkijoiden yön ohjelmatarjonta on nyt julkaistu

Tutkijoiden yö levittäytyy Jyväskylän yliopiston kaikille kolmelle kampukselle: Seminaarinmäelle, Mattilanniemeen ja Ylistönrinteelle. Yliopiston kampuksilla voit sukeltaa rikospaikkatutkimuksen maailmaan, testata puristusvoimaasi, tutkia maailmankaikkeuden aikajanaa tai ihmetellä raakun elämää. Perheen pienimpiä viihdyttää nukketeatteri, ja illan aikana selviää myös, mikä ihme on bioimpedanssi.

Jamkin pääkampuksella Rajakadulla pääset kokeilemaan taitojasi e-urheilussa, tutustumaan hologrammikaksoseen ja kuulemaan, mistä lohi saa värinsä. Tiedätkö, että stressaantuneet mikrolevät voivat tuottaa vetyä? Jamk tarjoaa myös mahdollisuuden testata eksoskeletoneja ja kerätä koko perheelle supervoimia.

Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy. Tule mukaan!

Tutkijoiden yön teema tänä vuonna on yhteisöllisyys, mikä näkyy muun muassa tiiviissä yhteistyössä Jamkin ja Valon kaupungin kanssa.

- Haluamme korostaa, kuinka tiede kuuluu kaikille. Tutkimus edistyy yhteisöllisellä työllä ja monitieteisesti ongelmia ratkoen, viestintäpäällikkö Liisa Harjula kertoo.

Yhteistyössä Valon kaupungin kanssa kävijöille on luotu säihkyvä ilta täynnä valon ja tieteen ihmeitä. Saksalaisen taitelijakollektiivi Loomalandin luoma CETUS tuo valaat ensimmäistä kertaa Jyväsjärveen! Teos on nähtävillä Mattilanniemessä Ylistönsillalta 25.9-27.9 klo 20-23.

Kampuksilla olevia parkkipaikkoja on hyvin rajoitettu määrä, joten kehotamme vierailijoita saapumaan muilla tavoilla suuren kävijämäärän vuoksi. Kaupungin Linkki-bussit liikennöivät maksutta, joten kampuksille saapuminen on vaivatonta myös ilman autoa.

Nähdään Tutkijoiden yössä!

Tarkemmat tiedot ohjelmasta, aikataulusta ja tapahtumapaikoista: www.jyu.fi/tutkijoidenyo

Jamkin ohjelma: https://www.jamk.fi/fi/tapahtuma/tutkijoiden-yo-jamkissa

Lisätietoja:

Niko Ekman

Viestinnän harjoittelija

niko.2.ekman@jyu.fi