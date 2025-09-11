Mediakutsu: Tule tutustumaan simulaatioharjoitteluun – tapahtuma tarjoaa tietoa ja taitoa potilasturvallisuuden parantamiseksi
Median edustajat ja muu yleisö ovat tervetulleita tutustumaan terveydenhuollon simulaatioharjoitteluun keskiviikkona 17.9.2025 kello 10–14 Tiedonkolussa. Tapahtuma järjestetään kansainvälisen simulaatioviikon (15.–19.9.) ja kansainvälisen potilasturvallisuuspäivän (17.9.) kunniaksi.
Simulaatiopäivän tapahtuma on avoin kaikille – potilaille, asiakkaille, perheille, opiskelijoille ja eri alojen ammattilaisille. Järjestäjinä toimivat Tyksin Lasten ja nuorten klinikan, Naistenklinikan ja Totekin simulaatio-ohjaajat sekä peruselvytyskouluttajat.
Simulaation avulla terveydenhuollossa voidaan turvallisesti harjoitella elintärkeitä taitoja. Tapahtumassa on nähtävillä erikokoisia simulaationukkeja, ja kävijöillä on mahdollisuus kokeilla simulaatioharjoittelua. Lisäksi voi tutustua pakohuonesimulaatioon ja Medisiina D:n SimuCenterin harjoittelutiloihin.
Simulaatioharjoittelu tuo varmuutta arjen hätätilanteisiin
Simulaatioharjoittelu ei ole tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille – siitä on hyötyä kaikille. Tapahtumassa pääsee kokeilemaan, miltä todentuntuinen hätätilanne voi tuntua ja miten siihen kannattaa reagoida. Ohjaajat opastavat perusperiaatteet, joita voi soveltaa kotona, koulussa tai kadulla.
Harjoittelu tapahtuu matalalla kynnyksellä erikokoisten simulaationukkejen avulla, eikä aiempaa kokemusta tarvita. Osallistujat oppivat toimintajärjestyksen hätätilanteessa, selkeän viestinnän ja yhteistyön merkityksen. Harjoittelu lisää itsevarmuutta ja auttaa pysymään rauhallisena ennen ammattiavun saapumista.
Tapahtuma sopii koko perheelle – lapset, nuoret ja aikuiset voivat nähdä, kokeilla ja kysyä. Samalla voi seurata, miten ammattilaiset harjoittelevat tiimityötä ja elintärkeitä taitoja potilasturvallisuuden parantamiseksi.
Simulaatioharjoittelusta saa konkreettisia oivalluksia, joista voi olla apua oikeissa arjen hätätilanteissa.
Käytännönohjeita medialle
Median edustajille on tarjolla konkreettisia kuvaus- ja haastattelupaikkoja potilasturvallisuuden edistämisestä käytännössä. Paikalla on haastateltavissa simulaatio-ohjaajia ja elvytyskouluttajia, ja myös median edustajilla on mahdollisuus kokeilla simulaatioharjoittelua.
Järjestäjien ja tilojen kuvaaminen on sallittua, mutta kävijöiltä tulee pyytää lupa kuvaamiseen, sillä paikalla saattaa olla ohikulkevia potilaita tai asiakkaita.
Tapahtuma ei vaadi ennakkoilmoittautumista. Tiedonkolu sijaitsee Majakkasairaalan ja Medisiina D:n välissä, ja tilaan on esteetön pääsy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna-Sofia Korteniemikliinisen hoitotyön asiantuntijaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:0505227605anna-sofia.korteniemi@varha.fi
Liitteet
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha
Behöver du en liten eller stor förändring i din vardag? Varhas Välfärdsguiden hittar välfärdstjänsterna nära dig11.9.2025 09:42:44 EEST | Pressmeddelande
Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) har öppnat en Välfärdsguide, som gör det lättare att hitta tjänster som främjar välbefinnandet. Det är en webbplats som samlar det breda utbudet av välfärdstjänster från välfärdsområdet, kommuner, organisationer, föreningar och församlingar. Med hjälp av Välfärdsguiden kan vem som helst hitta lämpliga tjänster för samvaro, rådgivning eller stöd i närområdet.
Kaipaatko pientä tai suurta muutosta arkeen? Varhan Hyvinvointiopastaja löytää hyvinvointipalvelut läheltäsi11.9.2025 09:42:44 EEST | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) on avannut alueen asukkaille Hyvinvointiopastajan, joka tekee hyvinvointia edistävän toiminnan löytämisestä helppoa. Se on verkkosivusto, joka kokoaa yhteen hyvinvointialueen, kuntien, järjestöjen, yhdistysten ja seurakuntien laajaa hyvinvointitarjontaa. Hyvinvointiopastajan avulla kuka tahansa voi etsiä itselleen sopivaa tekemistä, yhdessäoloa, neuvontaa tai tukea läheltä.
Deliberativt invånarråd för Varha för att påverka utvecklande av tjänster11.9.2025 08:51:17 EEST | Pressmeddelande
Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) sammanställer ett invånarråd som består av cirka 30 personer för att förbättra hur invånarna i Egentliga Finland får sin röst hörd i utvecklande av Varhas verksamhet.
Varhalle puntaroiva asukasraati vaikuttamaan palveluiden kehittämiseen11.9.2025 08:51:17 EEST | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) kokoaa noin 30 henkilön asukasraadin parantamaan varsinaissuomalaisten äänen kuuluvuutta toimintansa kehittämisessä.
Corona- och säsongsinfluensavaccinationen i Egentliga Finland inleds i september - oktober8.9.2025 16:48:15 EEST | Pressmeddelande
Coronavaccinationen i Egentliga Finland inleds i september och framskrider under hösten 2025 i den ordning som fastställts av THL. Influensavaccinationen av riskgrupper inleds i oktober–november 2025. Aktuell information om vaccinationen finns på webbplatsen för Egentliga Finlands välfärdsområde: varha.fi/influensa och varha.fi/corona.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme