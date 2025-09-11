Mediakutsu: Tule tutustumaan simulaatioharjoitteluun – tapahtuma tarjoaa tietoa ja taitoa potilasturvallisuuden parantamiseksi

Simulaatiopäivän tapahtuma on avoin kaikille – potilaille, asiakkaille, perheille, opiskelijoille ja eri alojen ammattilaisille. Järjestäjinä toimivat Tyksin Lasten ja nuorten klinikan, Naistenklinikan ja Totekin simulaatio-ohjaajat sekä peruselvytyskouluttajat.

Simulaation avulla terveydenhuollossa voidaan turvallisesti harjoitella elintärkeitä taitoja. Tapahtumassa on nähtävillä erikokoisia simulaationukkeja, ja kävijöillä on mahdollisuus kokeilla simulaatioharjoittelua. Lisäksi voi tutustua pakohuonesimulaatioon ja Medisiina D:n SimuCenterin harjoittelutiloihin.

Simulaatioharjoittelu tuo varmuutta arjen hätätilanteisiin

Simulaatioharjoittelu ei ole tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattilaisille – siitä on hyötyä kaikille. Tapahtumassa pääsee kokeilemaan, miltä todentuntuinen hätätilanne voi tuntua ja miten siihen kannattaa reagoida. Ohjaajat opastavat perusperiaatteet, joita voi soveltaa kotona, koulussa tai kadulla.

Harjoittelu tapahtuu matalalla kynnyksellä erikokoisten simulaationukkejen avulla, eikä aiempaa kokemusta tarvita. Osallistujat oppivat toimintajärjestyksen hätätilanteessa, selkeän viestinnän ja yhteistyön merkityksen. Harjoittelu lisää itsevarmuutta ja auttaa pysymään rauhallisena ennen ammattiavun saapumista.

Tapahtuma sopii koko perheelle – lapset, nuoret ja aikuiset voivat nähdä, kokeilla ja kysyä. Samalla voi seurata, miten ammattilaiset harjoittelevat tiimityötä ja elintärkeitä taitoja potilasturvallisuuden parantamiseksi.

Simulaatioharjoittelusta saa konkreettisia oivalluksia, joista voi olla apua oikeissa arjen hätätilanteissa.

Käytännönohjeita medialle

Median edustajille on tarjolla konkreettisia kuvaus- ja haastattelupaikkoja potilasturvallisuuden edistämisestä käytännössä. Paikalla on haastateltavissa simulaatio-ohjaajia ja elvytyskouluttajia, ja myös median edustajilla on mahdollisuus kokeilla simulaatioharjoittelua.

Järjestäjien ja tilojen kuvaaminen on sallittua, mutta kävijöiltä tulee pyytää lupa kuvaamiseen, sillä paikalla saattaa olla ohikulkevia potilaita tai asiakkaita.

Tapahtuma ei vaadi ennakkoilmoittautumista. Tiedonkolu sijaitsee Majakkasairaalan ja Medisiina D:n välissä, ja tilaan on esteetön pääsy.